Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Polska planuje przekazać Ukrainie myśliwce MiG-29?

Jakie korzyści uzyska Polska w zamian za przekazanie myśliwców?

Jakie są perspektywy dla zwiększenia liczebności wojsk amerykańskich w Polsce?

Jakie jest stanowisko Polski wobec amerykańskiej strategii bezpieczeństwa?

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że prowadzone są rozmowy na temat przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29. „Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP” – przekazano w komunikacie.

Dlaczego Polska chce przekazać Ukrainie myśliwce MiG-29?

O szczegółach prowadzonych rozmów mówił w rozmowie z radiową Trójką minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – MiG-om kończą resursy, czyli będą wychodzić ze służby w Wojsku Polskim. Rozmawiamy ze stroną ukraińską na temat przekazania MiG-ów, ale też przekazania technologii drogowych i rakietowych z Ukrainy do Polski. Jest to inny sposób podejścia niż do tej pory. Tak, jesteśmy za wsparciem Ukrainy, tak będziemy wspierać Ukrainę – mówił szef MON.

– Relacja solidarności to musi być relacja dwukierunkowa. Tak jak my szkolimy żołnierzy ukraińskich, prawie 30 tys. żołnierzy ukraińskich przeszkolonych w Polsce, tak teraz też korzystamy ze szkolenia dronowego. Ukraińcy są najlepsi w dronach ze wszystkich państw, z którymi mamy pozytywne relacje. Nikt nie jest tak oblatany, więc warto z tego korzystać, a MiG-i już niedługo nie będą służyć w polskich Siłach Powietrznych. Wchodzą FA-50, F-16, F-35, więc następuje zmiana technologii. Rozmowy trwają. My jesteśmy ukierunkowani, żeby to sfinalizować jak najszybciej – dodał.