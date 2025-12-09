Sondaż. Tylko cztery partie w Sejmie. Ugrupowanie Grzegorza Brauna mocno w górę

W sondażu pracowni Opinia24 Koalicja Obywatelska uzyskała głosy 32,9 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 1,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim badaniem poparcia dla partii politycznych tej pracowni z początku grudnia.

Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje spadek poparcia o 0,5 pkt. proc. - oddałoby na nią głos 24,6 proc. ankietowanych.

Na trzecim miejscu – Konfederacja, która straciła 1,4 pkt. proc. i zyskała głosy 13,2 proc. respondentów.

Konfederacja Grzegorza Brauna zyskuje najwięcej

Tuż poza podium znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna notuje wyraźny wzrost poparcia – o 3,4 pkt. proc. Zagłosowałoby na nią 9,6 proc. ankietowanych.