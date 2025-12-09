Sondaż. Tylko cztery partie w Sejmie. Ugrupowanie Grzegorza Brauna mocno w górę

Aktualizacja: 10.12.2025 00:12 Publikacja: 09.12.2025 22:29
Obrady Sejmu
W sondażu pracowni Opinia24 Koalicja Obywatelska uzyskała głosy 32,9 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 1,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim badaniem poparcia dla partii politycznych tej pracowni z początku grudnia.
Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje spadek poparcia o 0,5 pkt. proc. - oddałoby na nią głos 24,6 proc. ankietowanych.
Na trzecim miejscu – Konfederacja, która straciła 1,4 pkt. proc. i zyskała głosy 13,2 proc. respondentów.
Tuż poza podium znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna notuje wyraźny wzrost poparcia – o 3,4 pkt. proc. Zagłosowałoby na nią 9,6 proc. ankietowanych.
Partia Brauna byłaby ostatnią z tych, których przedstawiciele zasiedliby w Sejmie, gdyby takie były wyniki wyborów.
Do Sejmu nie weszliby przedstawiciele lewicy – Nowa Lewica traci 1,9 pkt. proc. i z głosami 4,7 proc. ankietowanych ląduje pod progiem wyborczym.
Jeszcze więcej traci Razem – oddałoby na nią głos 2,5 proc. respondentów, czyli mniej o 2,1 pkt. proc. niż przed tygodniem.
Wzrosło natomiast poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego – o 1,2 pkt. proc., ale osiągnięty dzięki temu wynik 2,4 proc. nie daje mu szans na wejście do Sejmu.
Były koalicjant PSL, Polska 2050, po stracie 1 pkt. proc. zyskuje głosy 1,8 proc. biorących udział w sondażu.
Opcję głosowania na inną partię wybrało w badaniu 3 proc. respondentów.
Sondaż został zrealizowany w dniach 4-7 grudnia na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI, czyli za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych.
