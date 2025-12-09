Aktualizacja: 09.12.2025 08:55 Publikacja: 09.12.2025 08:28
Premier Donald Tusk, szef KPRM Jan Grabiec, minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański na sali obrad Sejmu w Warszawie.
Foto: PAP/Piotr Nowak
Jeżeli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 r.
Ostatnie sondaże wskazują, że największym poparciem cieszy się obecnie KO, które ma kilka punktów proc. przewagi nad PiS. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja. Czwarta do niedawna była – zazwyczaj – Lewica, choć w ostatnich badaniach miejsce to zajmowała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Poniżej progu wyborczego w większości badań znajdują się Partia Razem, a także PSL i Polska 2050. Dwie ostatnie partie – współtworzące obecny rząd – w wielu sondażach są nawet poniżej progu 3 proc. poparcia, bez przekroczenia którego nie można uzyskać finansowania z budżetu.
Co wynika z nowego sondażu partyjnego?
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez IBRiS dla Polsatu.
Uczestników nowego badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano o to, którą partię poparliby w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę.
Jak wynika z sondażu, na pozycji lidera utrzymuje się Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddałoby 32,8 proc. respondentów. Oznacza wzrost o 1,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Na miejscu drugim znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 26,7 proc. wyborców (wzrost 0,3 pkt proc.).
Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 13,1 proc. ankietowanych. Ugrupowanie zanotowało spadek poparcia – w porównaniu z poprzednim badaniem o 2,5 pkt proc.
Konfederacja Korony Polskiej Brauna – która znalazła się na miejscu czwartym – zyskuje natomiast 2,0 pkt proc., osiągając 8,4 proc.
Lewica znalazła się na miejscu piątym. Popiera ją 7,1 proc. respondentów(spadek o 0,8 pkt proc.).
Według sondażu, progu wyborczego nie przekroczyłyby PSL z poparciem 3,1 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.), Partia Razem z wynikiem 2,8 proc. poparcia (spadek o 0,3 pkt proc.) oraz Polska 2050 z poparciem 1 proc. (w jej wypadku również widzimy spadek, o 0,5 pkt proc.).
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
5,0 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, na które ugrupowanie oddałoby swój głos.
Według badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski do Sejmu weszłoby pięć partii – KO, PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica.
Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, w Sejmie Koalicja Obywatelska (KO) miałaby 189 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 150, Konfederacja – 63, Konfederacja Korony Polskiej – 33 mandaty, zaś Lewica – 25.
Sondaż pokazuje, że w takiej sytuacji żadna z partii nie mogłaby liczyć na samodzielną większość. Niemożliwe byłoby też ponowne utworzenie obecnie rządzącej koalicji – dwie partie, czyli PSL i Polska 2050, nie przekroczyłyby bowiem progu wyborczego.
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 5-8 grudnia 2025 r. Sondaż przeprowadzono metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie N=1000 dorosłych Polaków.
Źródło: rp.pl
