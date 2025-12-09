Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w poparciu zanotowały główne partie polityczne według najnowszego sondażu?

Które partie w najnowszym sondażu nie przekroczyły progu wyborczego?

Jakie ugrupowania według najnowszych badań miałyby szansę wejścia do Sejmu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę?

Jeżeli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wówczas najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 r.

Ostatnie sondaże wskazują, że największym poparciem cieszy się obecnie KO, które ma kilka punktów proc. przewagi nad PiS. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja. Czwarta do niedawna była – zazwyczaj – Lewica, choć w ostatnich badaniach miejsce to zajmowała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Poniżej progu wyborczego w większości badań znajdują się Partia Razem, a także PSL i Polska 2050. Dwie ostatnie partie – współtworzące obecny rząd – w wielu sondażach są nawet poniżej progu 3 proc. poparcia, bez przekroczenia którego nie można uzyskać finansowania z budżetu.

Co wynika z nowego sondażu partyjnego?