„Czy, Pana/i zdaniem, sytuacja pacjentów w polskich przychodniach i szpitalach poprawiła się w ciągu dwóch lat rządów obecnej koalicji?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu, przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków.
Z badania wynika, że Polacy nie są zadowoleni z sytuacji w służbie zdrowia – 41 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja pacjentów się pogorszyła, a 38 proc. nie zauważyło żadnych zmian. Co czternasty ankietowany (7 proc.) jest zdania, że sytuacja się poprawiła, a co siódmy (14 proc.) nie miał na ten temat zdania.
O tym, że w przychodniach i szpitalach jest lepiej niż w czasach rządów PiS, przekonanych jest 6 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn, wynika z sondażu. Mężczyźni nieco częściej niż kobiety (42 do 41 proc.) uważają, że jest gorzej. Krytyczne opinie przeważają wśród ankietowanych ze wszystkich grup wiekowych, zaś najczęściej negatywne zdanie wyrażały osoby w wieku od 50 do 59 lat – połowa z nich jest zdania, że sytuacja pacjentów się pogorszyła, a 4 proc. twierdzi, że się poprawiła. Najmniej krytyczni są Polacy w wieku 30-39 lat (31 proc. odpowiedzi, że jest gorzej), zaś największy optymizm odnotowano u ankietowanych z przedziału 25-29 lat (15 proc. z nich uważa, że sytuacja w ochronie zdrowia się poprawiła).
Z sondażu wynika, że osoby z wykształceniem podstawowym dwa razy częściej (12 do 6 proc.) niż osoby z wykształceniem wyższym uważają, że sytuacja pacjentów poprawiła się w ciągu ostatnich dwóch lat, w obu tych grupach 41 proc. wskazań uzyskała odpowiedź, że sytuacja uległa pogorszeniu.
Opinie ankietowanych na temat sytuacji w służbie zdrowia są do siebie podobne bez względu na płeć, wiek czy wykształcenie, jednak w jednym przypadku widać różnicę – chodzi o poglądy polityczne. Ci, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowali na Karola Nawrockiego, w większości (64 proc.) uważają, że pacjentom jest gorzej niż dwa lata temu. Co 25 z nich (4 proc.) twierdzi, że jest lepiej, a co czwarty (24 proc.), że sytuacja jest taka sama.
Inny pogląd mają wyborcy Rafała Trzaskowskiego – w tej grupie najczęściej wybieraną opcją było to, że jest tak samo jak dwa lata temu (61 proc. wskazań), zaś odpowiedź „sytuacja uległa pogorszeniu” wybrało 18 proc. Co dziesiąty wyborca kandydata KO (10 proc.) jest zdania, że sytuacja się poprawiła. Według sondażu, wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji przeważają opinie krytyczne (odpowiednio 67 i 57 proc. wskazań), zaś zwolennicy Koalicji Obywatelskiej najczęściej (63 proc.) twierdzą, że sytuacja pacjentów pod rządami Donalda Tuska nie uległa zmianie.
