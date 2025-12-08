„Czy, Pana/i zdaniem, sytuacja pacjentów w polskich przychodniach i szpitalach poprawiła się w ciągu dwóch lat rządów obecnej koalicji?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu, przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków.

Z badania wynika, że Polacy nie są zadowoleni z sytuacji w służbie zdrowia – 41 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja pacjentów się pogorszyła, a 38 proc. nie zauważyło żadnych zmian. Co czternasty ankietowany (7 proc.) jest zdania, że sytuacja się poprawiła, a co siódmy (14 proc.) nie miał na ten temat zdania.

Co Polacy sądzą o sytuacji pacjentów pod rządami Donalda Tuska? Wyniki sondażu

O tym, że w przychodniach i szpitalach jest lepiej niż w czasach rządów PiS, przekonanych jest 6 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn, wynika z sondażu. Mężczyźni nieco częściej niż kobiety (42 do 41 proc.) uważają, że jest gorzej. Krytyczne opinie przeważają wśród ankietowanych ze wszystkich grup wiekowych, zaś najczęściej negatywne zdanie wyrażały osoby w wieku od 50 do 59 lat – połowa z nich jest zdania, że sytuacja pacjentów się pogorszyła, a 4 proc. twierdzi, że się poprawiła. Najmniej krytyczni są Polacy w wieku 30-39 lat (31 proc. odpowiedzi, że jest gorzej), zaś największy optymizm odnotowano u ankietowanych z przedziału 25-29 lat (15 proc. z nich uważa, że sytuacja w ochronie zdrowia się poprawiła).

Z sondażu wynika, że osoby z wykształceniem podstawowym dwa razy częściej (12 do 6 proc.) niż osoby z wykształceniem wyższym uważają, że sytuacja pacjentów poprawiła się w ciągu ostatnich dwóch lat, w obu tych grupach 41 proc. wskazań uzyskała odpowiedź, że sytuacja uległa pogorszeniu.