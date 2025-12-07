Aktualizacja: 07.12.2025 10:44 Publikacja: 07.12.2025 10:37
Karol Nawrocki
Foto: PAP
Na oba weta można patrzeć, jak na zgodny z logiką wojny KO-PiS akt czystej obstrukcji. To wpychanie przez prezydenta wskazanego przez Jarosława Kaczyńskiego kija w szprychy rządu Donalda Tuska. Byłoby to jednak upraszczanie sprawy – choć politycy KO, nazywając prezydenta wetomatem i wrzucając wszystkie prezydenckie weta do jednego worka, tak właśnie starają się zrobić. To zresztą zrozumiałe – przedstawienie Nawrockiego jako polityka, którego sprawczość ogranicza się do utrudniania działania rządowi jest koalicjantom na rękę. Z jednej strony usprawiedliwia w jakiejś mierze kłopoty z realizacją obietnic wyborczych, z drugiej kreuje wizerunek prezydenta jako politycznego awanturnika, z którym nie sposób konstruktywnie współrządzić. Koalicja rządząca gra tu na mobilizację swojego elektoratu i głosy wyborców centrowych oraz umiarkowanych, którzy rządem Donalda Tuska zdążyli się rozczarować. Destrukcyjny prezydent jest kimś, przeciw komu można starać się o taką mobilizację.
Czytaj więcej
Dobierałem słowa bardzo ostrożnie, ale sprawa jest tak paskudna, jak nigdy od 1989 r. w Polsce. M...
Weta Nawrockiego wiążą się dla prezydenta więc z ryzykiem awanturniczego wizerunku. Z perspektywy prezydenta warto je podjąć, bo blokowanie części ustaw umacnia go wśród prawicowego elektoratu. I to nie tylko wśród twardego elektoratu PiS, który docenia każde podstawienie nogi rządowi, ale – a może nawet przede wszystkim – wśród rosnących w siłę zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. To oni, przedstawiciele młodej polskiej prawicy, odrzucają zarówno Donalda Tuska, jak i Jarosława Kaczyńskiego, a także model państwa, symbolizowany przez tych dwóch polityków.
Warto zwrócić uwagę, że zarówno weto wobec ustawy łańcuchowej, jak i wobec ustawy o kryptoaktywach, to sprzeciw przeciwko nadmiarowej regulacji. Prezydent nie odrzuca zakazu trzymania psów na łańcuchach jako takiego – odrzuca jednak przepisy zbyt szczegółowo określające, jego zdaniem, kwestię rozmiaru kojców. Podobnie w przypadku ustawy o kryptoaktywach – to nie odrzucenie regulacji tego rynku w ogóle, lecz odrzucenie zbyt szczegółowej regulacji, dającej – jak przekonuje prezydent – zbyt duże uprawnienia państwu.
Uzasadnienie obu wet przedstawione przez Karola Nawrockiego jest niemal wprost zaczerpnięte z argumentów, jakie przeciw obu aktom prawnym wysuwała Konfederacja. Jest też zgodne z wizją świata kreśloną przez Konfederację i Konfederację Korony Polskiej. Zgodnie z nią państwo nie sprawdza się jako organizator życia społecznego – co dowiodły w równej mierze rządy Donalda Tuska, jak i poprzedzające je rządy Prawa i Sprawiedliwości. Tej drugiej partii wyborcy nowej prawicy długo nie zapomną reżimu sanitarnego wprowadzonego w trakcie epidemii COVID-19 oraz rzucenia na rynek w tamtym czasie setek miliardów złotych, które nakręciły inflację. W związku z tym należy wszędzie tam, gdzie się da, uścisk państwa rozluźnić i pozwolić ludziom decydować o sobie. Skoro bowiem państwo nie sprawdza się ani w wersji lewicowo-liberalnej, ani w paternalistyczno-konserwatywnej, to może po prostu nie sprawdza się w ogóle. Takie przekonanie jest dziś dominującą emocją w młodszym elektoracie i dlatego Sławomir Mentzen zdecydowanie wygrywa korespondencyjny pojedynek z Adrianem Zandbergiem, który stara się przekonać, że państwo może działać, tylko trzeba nim inaczej zarządzać.
Czytaj więcej
- Posłowie PiS-u głosowali za ustawą łańcuchową, a teraz nagle popierają weto prezydenta. Istna k...
Karol Nawrocki w całej tej sytuacji wskakuje na falę frustracji prawicowego elektoratu i pokazuje: „Myślę tak jak wy”. Z jednej strony pokazuje wyborcom prawicy, że reprezentuje ich wszystkich, nie tylko wyborców PiS (wszak zawetował ustawę łańcuchową wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu, który ją poparł). Z drugiej strony uwypukla protokół rozbieżności między KO a Konfederacją, który bez jednego lub drugiego weta mógłby umknąć uwadze wyborców. A to o tyle ważne, że sondaże dają większość zarówno koalicji PiS-Konfederacja, jak i koalicji KO-Konfederacja. Po trzecie wreszcie – czyni z Nawrockiego polityka, który może być łącznikiem między PiS i Konfederacją w przypadku niełatwych zapewne negocjacji ws. stworzenia koalicji po wyborach z 2027 r. Te wszystkie korzyści warte są ryzyka, jakim jest łatka „wetomatu”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Karol Nawrocki domaga się publicznie od prezydenta Ukrainy dowodów wdzięczności dla Polski za wsparcie...
W czasie wtorkowych rozmów z Amerykanami na Kremlu Władimir Putin nie poszedł na żadne ustępstwa, nie zmienił ża...
Prezydent zawetował „ustawę łańcuchową”, by dołożyć premierowi, a nie dlatego, że ma jakieś sensowne rozeznanie...
Oskarżenia wobec Peta Hegsetha o wydanie rozkazu, który miał rzekomo doprowadzić do popełnienia przez US Army zb...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
„Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie” – czytamy na oficjalnym profilu Jarosława...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas