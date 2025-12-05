– Dobierałem słowa bardzo ostrożnie, ale sprawa jest tak paskudna, jak nigdy od 1989 r. w Polsce. Mamy do czynienia z bardzo groźnymi zjawiskami, gdzie są rosyjskie pieniądze, mafia. To nie są moje wyobrażenia, tylko wynik operacji i śledztw – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Donald Tusk. – Te pieniądze z tych bardzo groźnych środowisk trafiały także na promocję polityczną. Mają parasol polityczny, a ustawa, która miała ukrócić tego typu działania, została zawetowana przez tych, którzy są jakoś blisko tych spraw – dodał .

Jak stwierdził szef rządu, „sprawa kryptowalut jest ewidentna”. – Ja w sposób oględny opisuję to, czego jesteśmy świadkami. Część spraw nie może być jawna, bo dotyczy operacji służb i śledztw. Chodzi też o bezpieczeństwo inwestorów, zwykłych ludzi. Nie chciałbym narazić ich na problemy – powiedział Tusk.

Premier zapytany został także, czy zgodzi się na negocjacje z prezydentem Nawrockim w sprawie ustawy o kryptoaktywach. – Nie ma czasu – podkreślił. – Ja już raz przeżyłem zwłokę, kiedy prezydent Andrzej Duda wymyślił sobie tymczasowy rząd Mateusza Morawieckiego. Pamiętacie do czego służył tymczasowy rząd Morawieckiego? Do czego służyły te dwa tygodnie? – dodał .

– Zdaję sobie sprawę, że takie tajemnice, interpretacje, spekulacje mogą budzić emocje. Będę rozmawiał z ministrami, żeby dokładnie ze służbami i prokuraturą przejrzeli wszystkie dokumenty i zastanowili się, co bezpiecznie mogą ujawnić w najbliższym czasie, żeby cała opinia publiczna wiedziała, o co chodzi – stwierdził Donald Tusk. – Będę apelował, żeby bez zbędnej zwłoki po ponownym rozpatrzeniu przyjąć tę ustawę – podkreślił.

Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego

Przeciw odrzuceniu weta zagłosowało 172 posłów PiS – wszyscy obecni na sali. W głosowaniu nie wzięli udziału m.in. Mateusz Morawiecki, Zbigniew Rau, Krzysztof Szczucki oraz przebywający poza granicami Polski Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.