Aktualizacja: 05.12.2025 18:26 Publikacja: 05.12.2025 17:31
Premier Donald Tusk na sali obrad Sejmu w Warszawie
Foto: PAP/Piotr Nowak
W piątek 243 posłów zagłosowało za ponownym przyjęciem ustawy z 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów, której podpisania odmówił prezydent Karol Nawrocki. Wymagana do odrzucenia prezydenckiego weta większość to 3/5 (w przypadku tego głosowania było to 261 głosów). Weto zostało utrzymane. Przeciw ponownemu przyjęciu ustawy zagłosowało 192 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Po głosowaniu do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.
Czytaj więcej
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek miał podczas otwartej części piątkowych obrad Sejmu odwoł...
Tusk podkreślił, że „miał nie przekonanie, ale coś na kształt nadziei, że PiS skorzysta z okazji i wycofa się z tego bardzo poważnego błędu”. – To naprawdę bardzo dziwnie wygląda – ocenił.
– Dobierałem słowa bardzo ostrożnie, ale sprawa jest tak paskudna, jak nigdy od 1989 r. w Polsce. Mamy do czynienia z bardzo groźnymi zjawiskami, gdzie są rosyjskie pieniądze, mafia. To nie są moje wyobrażenia, tylko wynik operacji i śledztw – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Donald Tusk. – Te pieniądze z tych bardzo groźnych środowisk trafiały także na promocję polityczną. Mają parasol polityczny, a ustawa, która miała ukrócić tego typu działania, została zawetowana przez tych, którzy są jakoś blisko tych spraw – dodał .
Jak stwierdził szef rządu, „sprawa kryptowalut jest ewidentna”. – Ja w sposób oględny opisuję to, czego jesteśmy świadkami. Część spraw nie może być jawna, bo dotyczy operacji służb i śledztw. Chodzi też o bezpieczeństwo inwestorów, zwykłych ludzi. Nie chciałbym narazić ich na problemy – powiedział Tusk.
Premier zapytany został także, czy zgodzi się na negocjacje z prezydentem Nawrockim w sprawie ustawy o kryptoaktywach. – Nie ma czasu – podkreślił. – Ja już raz przeżyłem zwłokę, kiedy prezydent Andrzej Duda wymyślił sobie tymczasowy rząd Mateusza Morawieckiego. Pamiętacie do czego służył tymczasowy rząd Morawieckiego? Do czego służyły te dwa tygodnie? – dodał .
– Zdaję sobie sprawę, że takie tajemnice, interpretacje, spekulacje mogą budzić emocje. Będę rozmawiał z ministrami, żeby dokładnie ze służbami i prokuraturą przejrzeli wszystkie dokumenty i zastanowili się, co bezpiecznie mogą ujawnić w najbliższym czasie, żeby cała opinia publiczna wiedziała, o co chodzi – stwierdził Donald Tusk. – Będę apelował, żeby bez zbędnej zwłoki po ponownym rozpatrzeniu przyjąć tę ustawę – podkreślił.
Czytaj więcej
243 posłów zagłosowało za ponownym przyjęciem ustawy ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o rynku kr...
Przeciw odrzuceniu weta zagłosowało 172 posłów PiS – wszyscy obecni na sali. W głosowaniu nie wzięli udziału m.in. Mateusz Morawiecki, Zbigniew Rau, Krzysztof Szczucki oraz przebywający poza granicami Polski Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.
Przeciw było też 14 posłów Konfederacji – wszyscy obecni na sali (nieobecni w czasie głosowania byli Karina Bosak i Krzysztof Tuduj).
Przeciw były też koła Republikanów (nie głosował Paweł Kukiz) i Konfederacji Korony Polskiej.
Za zagłosowało 154 posłów KO (w głosowaniu nie wzięli udziału Katarzyna Piekarska i Robert Wardzała), 31 posłów PSL (Andrzej Grzyb nie głosował), 31 posłów Polski 2050 (nie głosowali: Ryszard Petru i Piotr Strach), 4 posłów niezrzeszonych (nie głosował Tomasz Rzymkowski), 4 posłów koła Razem.
Nawet gdyby w głosowaniu wzięli udział wszyscy nieobecni posłowie koalicji rządzącej (nie głosowało ich pięcioro) do większości pozwalającej na odrzucenie weta zabrakłoby 13 głosów.
Czytaj więcej
W piątek Sejm głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wniosek ni...
Podtrzymanie prezydenckiego weta oznacza, że ustawa nie wejdzie w życie. Premier Donald Tusk zapowiedział już, że większość rządząca jeszcze raz przyjmie ustawę w kształcie, w którym odrzucił ją prezydent – i ponownie prześle na biurko prezydenta.
Głosowanie poprzedziło wystąpienie Donalda Tuska w utajnionej części obrad Sejmu, w czasie którego przedstawiał „pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa” związaną z rynkiem kryptoaktywów. Przed głosowaniem ws. weta posłowie koalicji rządzącej podkreślali, że rynek ten wymaga regulacji, ponieważ kryptoaktywa są wykorzystywane m.in. do legalizowania zysków organizacji przestępczych czy do finansowania działań dywersyjnych przez Rosję. Z kolei opozycja podkreślała, że proponowane przez rząd przepisy mają charakter nadmiarowy i mogą doprowadzić do tego, że firmy działające na rynku kryptoaktywów przeniosą się z Polski do innych państw.
Kancelaria Prezydenta poinformowała o wecie do ustawy o rynku kryptoaktywów 1 grudnia. Zdaniem Karola Nawrockiego jej zapisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W najnowszym odcinku „Politycznych Michałków” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko rozmawiają o trzech kluczowyc...
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek miał podczas otwartej części piątkowych obrad Sejmu odwołać się do słów,...
243 posłów zagłosowało za ponownym przyjęciem ustawy ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów, kt...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
- Zdecydowałem się stawić czoła i oprzeć bezprawiu, dlatego zostałem za granicą. Natomiast chcę jasno powiedzieć...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas