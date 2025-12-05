Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego. Kto jak głosował?

243 posłów zagłosowało za ponownym przyjęciem ustawy ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów, której podpisania odmówił prezydent Karol Nawrocki. Wymagana do odrzucenia prezydenckiego weta większość to 3/5 (w przypadku tego głosowania było to 261 głosów). Weto zostało utrzymane.

Publikacja: 05.12.2025 15:37

Sejm nie odrzucił weta Karola Nawrockiego

Foto: PAP, Piotr Nowak

Artur Bartkiewicz

Przeciw ponownemu przyjęciu ustawy zagłosowało 192 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Premier Donald Tusk na sali obrad w Sejmie
Prawo w Polsce
Gorąca debata w Sejmie o kryptoaktywach. Nie udało się obalić weta prezydenta

Przeciw odrzuceniu weta zagłosowało 172 posłów PiS – wszyscy obecni na sali. W głosowaniu nie wzięli udziału m.in. Mateusz Morawiecki, Zbigniew Rau, Krzysztof Szczucki oraz przebywający poza granicami Polski Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.

Przeciw było też 14 posłów Konfederacji – wszyscy obecni na sali (nieobecni w czasie głosowania byli Karina Bosak i Krzysztof Tuduj).

Przeciw były też koła Republikanów (nie głosował Paweł Kukiz) i Konfederacji Korony Polskiej. 

Za zagłosowało 154 posłów KO (w głosowaniu nie wzięli udziału Katarzyna Piekarska i Robert Wardzała), 31 posłów PSL (Andrzej Grzyb nie głosował), 31 posłów Polski 2050 (nie głosowali: Ryszard Petru i Piotr Strach), 4 posłów niezrzeszonych (nie głosował Tomasz Rzymkowski), 4 posłów koła Razem.

Nawet gdyby w głosowaniu wzięli udział wszyscy nieobecni posłowie koalicji rządzącej (nie głosowało ich pięcioro) do większości pozwalającej na odrzucenie weta zabrakłoby 13 głosów. 

Podtrzymanie prezydenckiego weta oznacza, że ustawa nie wejdzie w życie. Premier Donald Tusk zapowiedział już, że większość rządząca jeszcze raz przyjmie ustawę w kształcie, w którym odrzucił ją prezydent – i ponownie prześle na biurko prezydenta. 

Głosowanie poprzedziło wystąpienie Donalda Tuska w utajnionej części obrad Sejmu, w czasie którego przedstawiał „pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa” związaną z rynkiem kryptoaktywów. Przed głosowaniem ws. weta posłowie koalicji rządzącej podkreślali, że rynek ten wymaga regulacji, ponieważ kryptoaktywa są wykorzystywane m.in. do legalizowania zysków organizacji przestępczych czy do finansowania działań dywersyjnych przez Rosję. Z kolei opozycja podkreślała, że proponowane przez rząd przepisy mają charakter nadmiarowy i mogą doprowadzić do tego, że firmy działające na rynku kryptoaktywów przeniosą się z Polski do innych państw. 

Jak Karol Nawrocki uzasadnił weto do ustawy o rynku kryptoaktywów?

Nawrocki uzasadniając weto tym, że proponowane przepisy „realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa”.

„Ustawa o rynku kryptoaktywów przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem. Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć. Drugim problemem jest rozmiar tej regulacji, a tym samym brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach. Podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy liczące kilka lub kilkanaście stron, polska ustawa ma ich ponad sto. Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę – do Czech, na Litwę czy na Maltę – zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce” - czytamy na stronie prezydent.pl.

Trzecim powodem weta ma być wysokość opłat nadzorczych. W ocenie Prezydenta RP, zostały one ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki. „To odwrócenie logiki, zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji” - przekonywał Karol Nawrocki.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
