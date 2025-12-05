Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Caryca i Tricky Dick

Tam, gdzie pojawia się wspólnota nie interesów może, lecz samego oglądu świata z wysokości niedostępnej innym – tam musi pojawić się szczególnego rodzaju braterstwo.

Publikacja: 05.12.2025 14:30

Caryca i Tricky Dick

Foto: Mirosław Owczarek

Wojciech Stanisławski

Awtomobil, kostium, nu priamo amierikaniec (prawdziwy Amerykanin), priamo Ajzienhauer! – zawołała Warwara”. Zawołała tak, oczywiście (w przekładzie Anny Kołyszko) na widok Timofieja Pawłowicza Pnina: wykładowcy fikcyjnego Waindell University, uchodźcy z bolszewickiej Rosji i z podbitej przez nazistów Francji, najmilszego z bohaterów książek Vladimira Nabokova (nota bene, całkiem realnie osiadłego w Stanach). Narrator ballady Kaczmarskiego „Spotkanie w porcie” (której koncept został zapożyczony nie, jak się powszechnie uważa, od Wysockiego, lecz od znacznie mniej znanego rosyjskiego barda Jurija Wizbora) stara się ugościć przybysza ze Stanów ze współczuciem i z całego serca: „Postawiłem po sto gram, niech Negr widzi, że gest mam / Jemu przecież w Ameryce ciężko jest”. Za to w poemacie Majakowskiego „150.000.000” (przełożonym przez Bruno Jasieńskiego) nie ma mowy o zgodzie: Iwan, inkarnacja Rosji, przeszedłszy suchą stopą przez Pacyfik, pojedynkuje się na „głównym placu Chicago” z nikim innym jak Woodrowem Wilsonem, którego pokonuje…

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Wymarzony pakiet mikołajkowy!

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Pierwszy rok 179 zł, potem 390 zł pobierane automatycznie co roku.

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Nowa Ziemia”, Reiner Knizia, wyd. Nasza Księgarnia
Plus Minus
„Nowa Ziemia”: Kraj w ruinie. A nawet dwa kraje
Podczas prac Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze stawiano pytanie: dlaczego niemiecc
Plus Minus
„Norymberga. Naziści oczami psychiatry”: Nazistowski umysł
Finał poprzedniego mundialu organizowanego przez USA. W 1994 roku Brazylijczycy pokonali Włochów po
Plus Minus
Mundial w USA to była rewolucja. Losowanie jak show z jednym bohaterem
Afera Rywina utorowała drogę PiS-owi do władzy – uważa Bogdan Lewandowski. Na zdjęciu z prawej z Tom
Plus Minus
Bogdan Lewandowski: Lewica od dłuższego czasu cierpi na brak wielkich liderów
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Sport dla Mariana Dąbrowskiego był ważny nie tylko w młodości, ale też w późniejszych latach życia.
Plus Minus
Ducha krzepić, tężyć ciało
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama