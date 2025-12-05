Oświadczenie Zbigniewa Ziobry: zdecydowałem się oprzeć bezprawiu

Przekonywał, że „zawsze będzie konsekwentnie walczył o prawo”, dlatego – jak mówił – jest gotów „stanąć przed niezależnym sądem”, ale „nie będzie się zgadzał na reguły Donalda Tuska”. – Czynię to nie tylko we własnej obronie, ale również jako minister sprawiedliwości i parlamentarzysta mam świadomość tego, że dziś Zbigniew Ziobro, ale jutro każdy obywatel Polski może być tak samo traktowany w każdym sądzie, jeśli się wprowadzi taką praktykę, jeśli się uwiarygodni, jeśli będzie się to legitymizować poprzez udział w tego rodzaju procesach, które nie mają nic wspólnego z dochowaniem podstawowych zasad uczciwego, rzetelnego procesu karnego i zapewnieniem gwarantowanych przez ustawy, konstytucję i konwencje międzynarodowe gwarancji procesowych – przekonywał Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro: Donald Tusk ma bardzo mocne motywy do zemsty

Jak przekonywał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, „Donald Tusk ma bardzo mocne motywy do zemsty”. – Doskonale się państwo orientujecie, że jako Prokurator Generalny nadzorowałem liczne śledztwa, związane z bardzo wielkim złodziejstwem i korupcją, jakiej dopuszczało się najbliższe otoczenie pana Donalda Tuska, były też śledztwa, związane z podejrzeniem bardzo poważnej korupcji samego premiera, urzędującego w Alejach Ujazdowskich (tam mieści się Kancelaria Premiera – red.) – mówił Zbigniew Ziobro.



Były minister przekonywał, że jest gotów stawić się w sądzie, jeśli „elementarne zasady prawa (...) zostaną przywrócone”. – Nie oczekuję żadnych przywilejów. To nie jest żadna łaska Donalda Tuska ani obecnej władzy, aby stosowała prawo. Ci, którzy chcą egzekwować prawo, muszą działać w ramach i na podstawie prawa i tego będę od nich wymagał i tego żądał – powiedział Ziobro w oświadczeniu.

– Żadna nagonka mnie nie złamie, niejedną nagonkę już przeszedłem. Wiem, że jestem człowiekiem niewinnym; wiem, że jest wielka hucpa organizowana przeciwko mnie i kiedyś będą się wstydzić wszyscy ci, którzy w tym uczestniczą – zakończył swoje oświadczenie Zbigniew Ziobro.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużywanie stanowiska dla celów przestępczych, m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Zespół śledczy skierował do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla Ziobry. Posiedzenie wyznaczono na 22 grudnia. Sejm uchylił politykowi immunitet i zgodził się na pociągnięcie go do odpowiedzialności.