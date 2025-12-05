Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Oświadczenie Zbigniewa Ziobry: zdecydowałem się oprzeć bezprawiu

- Zdecydowałem się stawić czoła i oprzeć bezprawiu, dlatego zostałem za granicą. Natomiast chcę jasno powiedzieć, że natychmiast wrócę do Polski, jeśli będę miał podstawy sądzić, że w Polsce sądy działają niezależnie i niezawiśle od władzy - oświadczył Zbigniew Ziobro w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Aktualizacja: 05.12.2025 15:12 Publikacja: 05.12.2025 14:28

Zbigniew Ziobro, kadr z nagrania udostępnionego w mediach społecznościowych

Zbigniew Ziobro, kadr z nagrania udostępnionego w mediach społecznościowych

Foto: facebook.com/pisorgpl

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie powody pozostania za granicą podał Zbigniew Ziobro?
  • Jakie warunki Zbigniew Ziobro stawia przed swoim powrotem do Polski?
  • Jakie zarzuty przedstawiono Zbigniewowi Ziobrze?
  • Jakie są zarzuty Zbigniewa Ziobry wobec Donalda Tuska i jego otoczenia?
  • Jaki jest kontekst prawny i polityczny zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry?
  • Jakie działania prawne są prowadzone wobec Zbigniewa Ziobry i jakie kroki podjęto w tej sprawie?

– Chciałbym jasno powiedzieć, że stawię się w kraju w ciągu kilku godzin, jeżeli, po pierwsze, zostanie przywrócony losowy przydział spraw, czyli zostanie przywrócona zasada, że sędziów do spraw losuje się tak jak tego bezwzględnie wymaga ustawa, a nie dobiera pod dyktando ludzi zaufanych pana ministra Żurka. Po drugie, zostaną przywróceni nielegalnie odwołani prezesi sądów, w tym sądu okręgowego i sądu apelacyjnego w Warszawie. I po trzecie, zostanie przywrócona legalna władza w prokuraturze, w tym legalny Prokurator Krajowy – oświadczył Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro: Zawsze będę stawał przed niezależnym, niezawisłym sądem

– Zawsze będę stawał przed niezależnym, niezawisłym sądem i legalnie działającą prokuraturą, ale nie przed prokuraturą i organami ścigania, których reguły gry bezprawnie określa i wypacza Donald Tusk i jego zaufani ministrowie, czyniąc to z pobudek politycznych, by stworzyć instrument do walki politycznej z organów wymiaru sprawiedliwości i wykorzystywać je do nieuczciwej, niemającej nic wspólnego z demokracją ani prawem gry, zmierzającej do eliminowania, niszczenia i oskarżania przed sądami przeciwników politycznych. Dotyczy to mnie, ale również każdego innego przedstawiciela polskiego parlamentu – mówił Ziobro. 

Czytaj więcej

Radosław Sikorski
Polityka
Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Radosław Sikorski: sam sobie gra na nosie
Reklama
Reklama

Przekonywał, że „zawsze będzie konsekwentnie walczył o prawo”, dlatego – jak mówił – jest gotów „stanąć przed niezależnym sądem”, ale „nie będzie się zgadzał na reguły Donalda Tuska”.  – Czynię to nie tylko we własnej obronie, ale również jako minister sprawiedliwości i parlamentarzysta mam świadomość tego, że dziś Zbigniew Ziobro, ale jutro każdy obywatel Polski może być tak samo traktowany w każdym sądzie, jeśli się wprowadzi taką praktykę, jeśli się uwiarygodni, jeśli będzie się to legitymizować poprzez udział w tego rodzaju procesach, które nie mają nic wspólnego z dochowaniem podstawowych zasad uczciwego, rzetelnego procesu karnego i zapewnieniem gwarantowanych przez ustawy, konstytucję i konwencje międzynarodowe gwarancji procesowych – przekonywał Zbigniew Ziobro. 

Zbigniew Ziobro: Donald Tusk ma bardzo mocne motywy do zemsty

Jak przekonywał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, „Donald Tusk ma bardzo mocne motywy do zemsty”. – Doskonale się państwo orientujecie, że jako Prokurator Generalny nadzorowałem liczne śledztwa, związane z bardzo wielkim złodziejstwem i korupcją, jakiej dopuszczało się najbliższe otoczenie pana Donalda Tuska, były też śledztwa, związane z podejrzeniem bardzo poważnej korupcji samego premiera, urzędującego w Alejach Ujazdowskich (tam mieści się Kancelaria Premiera – red.) – mówił Zbigniew Ziobro. 

Były minister przekonywał, że jest gotów stawić się w sądzie, jeśli „elementarne zasady prawa (...) zostaną przywrócone”. – Nie oczekuję żadnych przywilejów. To nie jest żadna łaska Donalda Tuska ani obecnej władzy, aby stosowała prawo. Ci, którzy chcą egzekwować prawo, muszą działać w ramach i na podstawie prawa i tego będę od nich wymagał i tego żądał – powiedział Ziobro w oświadczeniu. 

– Żadna nagonka mnie nie złamie, niejedną nagonkę już przeszedłem. Wiem, że jestem człowiekiem niewinnym; wiem, że jest wielka hucpa organizowana przeciwko mnie i kiedyś będą się wstydzić wszyscy ci, którzy w tym uczestniczą – zakończył swoje oświadczenie Zbigniew Ziobro. 

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają pozostanie Zbigniewa Ziobry na Węgrzech

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużywanie stanowiska dla celów przestępczych, m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Zespół śledczy skierował do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla Ziobry. Posiedzenie wyznaczono na 22 grudnia. Sejm uchylił politykowi immunitet i zgodził się na pociągnięcie go do odpowiedzialności.

Reklama
Reklama

Ziobro wyjechał na Węgry, gdzie przebywa podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości Marcin Romanowski. Na wniosek Prokuratury Krajowej toczy się postępowanie w sprawie unieważnienia jego paszportu. Jeśli sąd zdecyduje o areszcie tymczasowym, zostanie wydany list gończy. Unieważniono już także paszport dyplomatyczny Ziobry.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Radosław Sikorski
Polityka
Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Radosław Sikorski: sam sobie gra na nosie
Jolanta Sobierańska-Grenda
Polityka
Minister zdrowia: Składka zdrowotna już nie wystarcza na finansowanie ochrony zdrowia
Estera Flieger: Gambit Donalda Tuska w Berlinie
Polityka
Estera Flieger: Gambit Donalda Tuska w Berlinie
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Dariusz Salamończyk i Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Szara eminencja Sejmu. Kim jest myśliwy, któremu ufają wszyscy marszałkowie?
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama