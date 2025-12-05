Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były ustalenia prokuratury w sprawie śmierci Barbary Skrzypek?

Na jakiej podstawie prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci?

Czy przesłuchanie przez prokurator Ewę Wrzosek miało, zdaniem prokuratury, wpływ na zgon Barbary Skrzypek?

Co było ostateczną przyczyną zgonu Barbary Skrzypek według prokuratury?

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek, bliskiej współpracownicy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak poinformowali śledczy, powodem był brak wyczerpania znamion przestępstwa – w badanym okresie miało nie dojść do żadnych działań osób trzecich, spełniających znamiona nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 Kodeksu karnego). Jak dokładnie swoją decyzję tłumaczy prokuratura?

Śledztwo ws. śmierci Barbary Skrzypek po przesłuchaniu przez Ewę Wrzosek. Prokuratura umarza postępowanie

Postanowienie o umorzeniu śledztwa wydane zostało wczoraj, 4 grudnia 2025 roku, o czym dziś poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie. Prokuratura zbadała okres od 12 marca 2025 roku, kiedy to Barbara Skrzypek została przesłuchana w charakterze świadka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, do 15 marca 2025 roku – czyli momentu zgonu. Zgromadzony materiał dowodowy objął przesłuchania wielu świadków, opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej i toksykologii, zapisy monitoringu oraz ich oględziny, dane telekomunikacyjne i ich analizy. Na jego podstawie śledczy uznali, że nie doszło do udziału osób trzecich.

„W badanym okresie nie doszło do żadnych działań osób trzecich, które mogłyby wywołać zgon Barbary Skrzypek. Ocena materiału dowodowego wskazuje, że nie zaistniały żadne obiektywnie ustalone okoliczności czy wydarzenia zewnętrzne, które mogłyby mieć wpływ na jej śmierć” – czytamy w komunikacie prokuratury.