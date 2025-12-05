Aktualizacja: 05.12.2025 10:34 Publikacja: 05.12.2025 09:59
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek, bliskiej współpracownicy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak poinformowali śledczy, powodem był brak wyczerpania znamion przestępstwa – w badanym okresie miało nie dojść do żadnych działań osób trzecich, spełniających znamiona nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 Kodeksu karnego). Jak dokładnie swoją decyzję tłumaczy prokuratura?
Postanowienie o umorzeniu śledztwa wydane zostało wczoraj, 4 grudnia 2025 roku, o czym dziś poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie. Prokuratura zbadała okres od 12 marca 2025 roku, kiedy to Barbara Skrzypek została przesłuchana w charakterze świadka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, do 15 marca 2025 roku – czyli momentu zgonu. Zgromadzony materiał dowodowy objął przesłuchania wielu świadków, opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej i toksykologii, zapisy monitoringu oraz ich oględziny, dane telekomunikacyjne i ich analizy. Na jego podstawie śledczy uznali, że nie doszło do udziału osób trzecich.
„W badanym okresie nie doszło do żadnych działań osób trzecich, które mogłyby wywołać zgon Barbary Skrzypek. Ocena materiału dowodowego wskazuje, że nie zaistniały żadne obiektywnie ustalone okoliczności czy wydarzenia zewnętrzne, które mogłyby mieć wpływ na jej śmierć” – czytamy w komunikacie prokuratury.
Brak udziału osób trzecich, stwierdzony przez śledczych, oznacza zaś brak możliwości popełnienia przez nie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 Kodeksu karnego). Zbadane pod tym kątem zostało przede wszystkim przesłuchanie, któremu poddana została Skrzypek. Przesłuchanie przeprowadzone zostało przez znaną z kontrowersyjnych wypowiedzi prok. Ewę Wrzosek, której część opinii publicznej (a także m.in. inni prokuratorzy, o czym pisaliśmy w rp.pl) zarzuca upolitycznienie i wobec której toczyło się postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym. Ze strony m.in. polityków PiS w związku z przeprowadzonym przez Wrzosek przesłuchaniem Barbary Skrzypek pojawiały się oskarżenia o nieuprawnione odmówienie udziału w przesłuchaniu pełnomocnika kobiety, w czasie, gdy dwóch pełnomocników drugiej strony wzięło w nim udział – jak pisaliśmy w rp.pl, Naczelna Rada Adwokacka postulowała wówczas o uchylenie przepisu pozwalającego prokuratorowi na odmowę udziału pełnomocnika.
Jak czytamy, w toku postępowania przeprowadzone zostały czynności, których celem było ustalenie przebiegu tego postępowania – z którego protokół, o czym informowaliśmy w rp.pl, opublikowany został przez prokuraturę.
„Ocena zgromadzonego materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że brak wystarczających i obiektywnych przesłanek do przyjęcia, aby potencjalna sytuacja stresowa jaką było przesłuchanie, mogła w sposób bezpośredni doprowadzić do jej śmierci” – czytamy w komunikacie.
Jak stwierdziła prokuratura, „Barbara Skrzypek zmarła na zawał, który miał miejsce najprawdopodobniej w czasie nie dłuższym niż kilka godzin przed jej śmiercią, a więc po upływie trzech dni od przesłuchania”. Do zawału dojść miało „w wyniku zmian chorobowych układu sercowo-naczyniowego, czyli bardzo zaawansowanej miażdżycy”.
„Stres związany z udziałem w przesłuchaniu nie spowodował zawału serca” – stwierdziła prokuratura w komunikacie.
Jak czytamy, materiał dowodowy nie wykazał żadnych działań osób trzecich, mogących spowodować zgon Barbary Skrzypek – jej zgon ma być skutkiem wyłącznie procesów chorobowych zachodzących w organizmie.
