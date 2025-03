Jak przebiegało przesłuchanie Barbary Skrzypek? Prokurator Ewa Wrzosek zabrała głos

W wydanym wczoraj oświadczeniu do okoliczności odmowy udziału w przesłuchaniu odniósł się pełnomocnik zmarłej, mec. Krzysztof Gotkowicz. „Prokurator prowadzący przesłuchanie jeszcze na korytarzu odmówił dopuszczenia mnie do czynności. Następnie po wejściu do gabinetu uzasadniłem potrzebę uczestnictwa adwokata jako pełnomocnika. Między innymi wskazałem na zły stan zdrowia świadka oraz obecność dwóch pełnomocników zawiadamiającego, co dodatkowo mogło być odczytywane przez świadka jako element presji. Po mojej wypowiedzi Pani Barbara Skrzypek również osobiście przedstawiła swoje problemy zdrowotne. Po kolejnej odmowie prokuratora, nie dopuszczony do czynności przesłuchania, ok. godz. 10.30 opuściłem gabinet prokuratura" - napisał.



Czytaj więcej Prawo karne Barbara Skrzypek nie żyje. Jest oświadczenie pełnomocnika ws. przesłuchania Pełnomocnik zmarłej Barbary Skrzypek wydał oświadczenie. Dotyczy ono środowego przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Z tym wydarzeniem politycy PiS wiążą śmierć wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego.

Prok. Ewa Wrzosek: Wykorzystywanie śmierci w bardzo instrumentalny sposób przez osoby publiczne

Politycy PiS łączą śmierć Barbary Skrzypek z faktem przesłuchania. Prezes Jarosław Kaczyński, który w sobotni wieczór gościł w Republice i telewizji wPolsce24.pl przekonywał, że kobieta bardzo denerwowała się przesłuchaniem w prokuraturze. – To napięcie było ogromne, bo wiedziała, jak bardzo zaciekłym przeciwnikiem naszym jest pani Wrzosek. Jednocześnie wiedziała, co się dzisiaj w Polsce wyprawia. I trudno już mówić o łamaniu praworządności, o śmierci państwa prawa, ale trudno już mówić o tym, żeby to prawo w Polsce istniało – mówił w pierwszej z tych stacji.

Do tych głosów odniosła się w poniedziałek prok. Ewa Wrzosek. - Jest mi naprawdę niezmiernie przykro, że doszło do tej sytuacji. Jestem również człowiekiem [...]. Wykorzystywanie śmierci w bardzo instrumentalny sposób przez osoby publiczne, nieposzanowanie jej śmierci, jest dla mnie skandaliczne, obrzydliwe, graniem i tańcem na trumnie pani Barbary Skrzypek. To była naprawdę ujmująca osoba. Ci wszyscy, którzy znali ją o wiele lepiej, nie jestem w stanie jako człowiek wytłumaczyć sobie, jakiego rodzaju niskie pobudki kierują nimi, by wykorzystywać tę śmierć w sposób tak instrumentalny - oświadczyła.

Kontrowersje wokół prokurator Ewy Wrzosek. „To nie jest czas, aby ściśle w sposób pozytywistyczny trzymać się litery prawa"

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar odwołał prok. Ewę Wrzosek z delegacji do resortu po jej publicznym komentarzu na temat szefa MS. Doszło do tego, po wypowiedzi prok. Wrzosek w TVP Info, gdzie mówiła o tym, kto powinien objąć stanowisko ministra sprawiedliwości.