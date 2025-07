Michał Hetmański, Kamil Laskowski: Hutnictwo to wyjątek od piastowskiej doktryny Tuska

Problemy Dąbrowy Górniczej są jednak przez Plan zignorowane. Ani razu nie wymienia się w nim wygaszania darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Jedynym, co proponuje się dla technologii produkcji stosowanej w Dąbrowie Górniczej, jest program wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Trudno jednak powiedzieć, co ma być badane i rozwijane, bo żadna nowa technologia nie jest wspomniana wprost, a przecież sektor dysponuje całą paletą rozwiązań obniżenia emisji dwutlenku węgla.

Dla kilku z nich przeprowadziliśmy w Instracie analizę wpływu wdrożenia na koszt produkcji stali. Można się z nią zapoznać w raporcie „Stal nisko- czy zeroemisyjna. Jak zdekarbonizować produkcję stali w Polsce”.

Etap R&D hutnictwo ma w dużej mierze za sobą. Nisko- lub zeroemisyjne huty już powstają w różnych krajach UE. Polska potrzebuje więc pilotażu „zielonej” huty stali, choćby w technologii bezpośredniej redukcji żelaza (DRI) z wykorzystaniem wodoru, ale o tym plan zupełnie milczy.

Dlaczego finansujemy schyłkową technologię?

Jak rozumiemy, Plan nie wspomina o wsparciu dla dekarbonizacji huty w Dąbrowie Górniczej, bo uznano, że jej problemy rozwiąże miliardowa dotacja na modernizację. Z tego, co do tej pory publicznie ujawniono na temat tej dotacji, nie wynika jednak, by miała ona sfinansować zmianę technologii produkcji stali w Dąbrowie na mniej emisyjną. Ma ona pozwolić wyłącznie na odnowienie wysokoemisyjnego, przestarzałego wielkiego pieca i przedłużenie technicznego okresu jego eksploatacji o kilkanaście lat oraz zachowanie kilkunastu tysięcy miejsc pracy generowanych przez hutę. Ale po co go remontować, skoro prawdopodobnie nie popracuje nawet tych kilku lat?

Znamienne jest, że ArcelorMittal ubiega się o finansowanie od rządu, a nie z rynku. W Instracie policzyliśmy, że koszt produkcji stali w wysokoemisyjnej technologii wielkopiecowej stosowanej w Dąbrowie Górniczej może wzrosnąć prawie trzykrotnie do końca lat 30. Nie dziwi więc fakt, że właściciel huty nie chce jej finansować ze swoich środków.

Sam ArcelorMittal nie posiada też publicznej strategii dekarbonizacji swoich aktywów w Polsce, co przy wycofaniu się niedawno przez tę firmę ze swoich planów dekarbonizacji hut w Niemczech pozwala wątpić, czy ma ona jakiekolwiek ambicje jeśli chodzi o działalność w Europie.