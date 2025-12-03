Rzeczpospolita
Ewa Szadkowska: Jak Ziobro zaszkodził Ziobrze

Zasadę „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” prawnik powinien przekuć w inną: „Nie forsuj regulacji, których nie chcesz poczuć na własnej skórze”, czyli o tym jak Ziobro zaszkodził Ziobrze.

Publikacja: 03.12.2025 06:00



Zasadę „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” prawnik powinien przekuć w inną: „Nie forsuj regulacji, których nie chcesz poczuć na własnej skórze”.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Ewa Szadkowska

Zderzenie polityków z rzeczywistością bywa zabawne. Mieliśmy już niezliczone przypadki medialnych „ustawek”, które miały pomóc ocieplić wizerunek danej osoby, a obnażały jej nieznajomość realiów codziennego życia. W latach 90. XX w. amerykańskie gazety dworowały z prezydenta George'a H.W. Busha, który odwiedził supermarket spożywczy i zachwycił się skanerem kodów kreskowych.

Ale i na naszym rodzimym podwórku oberwało się np. Jarosławowi Kaczyńskiemu, który w 2011 r. jako lider największej opozycyjnej partii poszedł do osiedlowego sklepu tropić „drożyznę Tuska”. Kupił m.in. pierś kurczaka, cukier i warzywa, rachunek uiścił kartą płatniczą, a złośliwi żartowali, że było to dla niego podwójnie nowe doznanie.

