Decyzja została uzasadniona względami bezpieczeństwa narodowego i troski o bezpieczeństwo publiczne.

Reklama Reklama

W USA odwoływane są ceremonie przyznawania obywatelstwa imigrantom

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków imigracyjnych dotyczy obywateli 19 nieeuropejskich państw, które od czerwca są już objęte zakazem wjazdu ich obywateli do USA (całkowitym lub częściowym).

W memorandum dotyczącym nowej polityki imigracyjnej wobec wspomnianych wyżej 19 państw wskazuje się na atak w Waszyngtonie na żołnierzy Gwardii Narodowej, którego dopuścił się przed tygodniem imigrant z Afganistanu. W ataku zginęła amerykańska żołnierka Sarah Beckstrom, a jej kolega został ciężko ranny i walczy o życie.

Po ataku Trump ostro wypowiadał się nie tylko o Afganistanie (który nazwał „piekłem na ziemi”), ale też o Somalii – mówił, że państwo to w praktyce nie istnieje, ponieważ pozbawione jest władz centralnych, a Somalijczykom w USA zarzucił tworzenie gangów i terroryzowanie Amerykanów. - Nie chcemy ich w naszym kraju – przekonywał.