USA wstrzymują rozpatrywanie wszystkich wniosków imigracyjnych obywateli 19 państw

Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o wstrzymaniu rozpatrywania wszystkich wniosków imigracyjnych - w tym wniosków o prawo stałego pobytu i wniosków o nadanie obywatelstwa USA - złożonych przez obywateli 19 państw świata.

Publikacja: 03.12.2025 06:13

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Artur Bartkiewicz

Decyzja została uzasadniona względami bezpieczeństwa narodowego i troski o bezpieczeństwo publiczne. 

W USA odwoływane są ceremonie przyznawania obywatelstwa imigrantom

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków imigracyjnych dotyczy obywateli 19 nieeuropejskich państw, które od czerwca są już objęte zakazem wjazdu ich obywateli do USA (całkowitym lub częściowym)

W memorandum dotyczącym nowej polityki imigracyjnej wobec wspomnianych wyżej 19 państw wskazuje się na atak w Waszyngtonie na żołnierzy Gwardii Narodowej, którego dopuścił się przed tygodniem imigrant z Afganistanu. W ataku zginęła amerykańska żołnierka Sarah Beckstrom, a jej kolega został ciężko ranny i walczy o życie.

Czytaj więcej

Miejsce strzelaniny w Waszyngtonie
Polityka
USA nie będą rozpatrywać wniosków imigracyjnych obywateli Afganistanu

Po ataku Trump ostro wypowiadał się nie tylko o Afganistanie (który nazwał „piekłem na ziemi”), ale też o Somalii – mówił, że państwo to w praktyce nie istnieje, ponieważ pozbawione jest władz centralnych, a Somalijczykom w USA zarzucił tworzenie gangów i terroryzowanie Amerykanów. - Nie chcemy ich w naszym kraju – przekonywał. 

W ramach nowej polityki imigracyjnej USA administracja amerykańska wstrzyma rozpatrywanie wszystkich wniosków imigracyjnych złożonych przez obywateli 19 państw i dokona przeglądu wcześniejszych decyzji imigracyjnych wobec nich, by „w pełni ocenić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego”.

Wnioski imigracyjne obywateli tych państw nie będą rozpatrywane w USA:

Afganistan

Burundi

Czad

Gwinea Równikowa

Erytrea

Haiti

Iran

Jemen

Kongo

Kuba

Laos

Libia

Mjanma (d. Birma)

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Togo
    
Turkmenistan
    
Wenezuela

Sharvari Dalal-Dheini, przedstawiciel organizacji American Immigration Lawyers Association, zrzeszającej prawników zajmujących się prawem imigracyjnym poinformował, że jego organizacja otrzymała doniesienia o odwołanych uroczystościach przyznawania obywatelstwa, a także odwołanych rozmowach w ramach procesu naturalizacji imigrantów.

Donald Trump zapowiedział, że wstrzyma imigrację do USA obywateli „państw Trzeciego Świata”

Trump dobę po ataku w Waszyngtonie zapowiedział, że wstrzyma imigrację do USA obywateli „państw Trzeciego Świata”, by „pozwolić amerykańskiemu systemowi na pełne uzdrowienie”. Napisał też w serwisie Truth Social, że anulowane mają zostać miliony „nielegalnych przyjęć” imigrantów z czasów administracji Joe Bidena i usunie z USA wszystkich, którzy „nie są wartością dla USA lub są niezdolni do kochania” Stanów Zjednoczonych.

Trump zapowiedział też, że zakończy wypłaty świadczeń dla osób, które nie są obywatelami USA, a także cofnie naturalizację imigrantów, którzy godzą w ład wewnętrzny i „deportuje każdego cudzoziemca, który stanowi ciężar dla społeczeństwa, zagrożenie dla bezpieczeństwa lub nie przystaje do zachodniej cywilizacji”. „Te cele będą realizowane, aby osiągnąć poważną redukcję nielegalnej i destrukcyjnej populacji” – napisał w Truth Social Trump. I dodał, że „tylko odwrócenie imigracji może w pełni naprawić obecną sytuację”.


e-Wydanie
