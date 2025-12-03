Aktualizacja: 03.12.2025 06:29 Publikacja: 03.12.2025 06:13
Donald Trump
Foto: REUTERS/Brian Snyder
Decyzja została uzasadniona względami bezpieczeństwa narodowego i troski o bezpieczeństwo publiczne.
Wstrzymanie rozpatrywania wniosków imigracyjnych dotyczy obywateli 19 nieeuropejskich państw, które od czerwca są już objęte zakazem wjazdu ich obywateli do USA (całkowitym lub częściowym).
W memorandum dotyczącym nowej polityki imigracyjnej wobec wspomnianych wyżej 19 państw wskazuje się na atak w Waszyngtonie na żołnierzy Gwardii Narodowej, którego dopuścił się przed tygodniem imigrant z Afganistanu. W ataku zginęła amerykańska żołnierka Sarah Beckstrom, a jej kolega został ciężko ranny i walczy o życie.
Po ataku Trump ostro wypowiadał się nie tylko o Afganistanie (który nazwał „piekłem na ziemi”), ale też o Somalii – mówił, że państwo to w praktyce nie istnieje, ponieważ pozbawione jest władz centralnych, a Somalijczykom w USA zarzucił tworzenie gangów i terroryzowanie Amerykanów. - Nie chcemy ich w naszym kraju – przekonywał.
W ramach nowej polityki imigracyjnej USA administracja amerykańska wstrzyma rozpatrywanie wszystkich wniosków imigracyjnych złożonych przez obywateli 19 państw i dokona przeglądu wcześniejszych decyzji imigracyjnych wobec nich, by „w pełni ocenić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego”.
Afganistan
Burundi
Czad
Gwinea Równikowa
Erytrea
Haiti
Iran
Jemen
Kongo
Kuba
Laos
Libia
Mjanma (d. Birma)
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Togo
Turkmenistan
Wenezuela
Sharvari Dalal-Dheini, przedstawiciel organizacji American Immigration Lawyers Association, zrzeszającej prawników zajmujących się prawem imigracyjnym poinformował, że jego organizacja otrzymała doniesienia o odwołanych uroczystościach przyznawania obywatelstwa, a także odwołanych rozmowach w ramach procesu naturalizacji imigrantów.
Trump dobę po ataku w Waszyngtonie zapowiedział, że wstrzyma imigrację do USA obywateli „państw Trzeciego Świata”, by „pozwolić amerykańskiemu systemowi na pełne uzdrowienie”. Napisał też w serwisie Truth Social, że anulowane mają zostać miliony „nielegalnych przyjęć” imigrantów z czasów administracji Joe Bidena i usunie z USA wszystkich, którzy „nie są wartością dla USA lub są niezdolni do kochania” Stanów Zjednoczonych.
Trump zapowiedział też, że zakończy wypłaty świadczeń dla osób, które nie są obywatelami USA, a także cofnie naturalizację imigrantów, którzy godzą w ład wewnętrzny i „deportuje każdego cudzoziemca, który stanowi ciężar dla społeczeństwa, zagrożenie dla bezpieczeństwa lub nie przystaje do zachodniej cywilizacji”. „Te cele będą realizowane, aby osiągnąć poważną redukcję nielegalnej i destrukcyjnej populacji” – napisał w Truth Social Trump. I dodał, że „tylko odwrócenie imigracji może w pełni naprawić obecną sytuację”.
