Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Donald Trump obarcza administrację Joe Bidena odpowiedzialnością za zamach w Waszyngtonie?

Jakiej kary będzie domagać się dla sprawcy zamachu prokuratura?

W jaki sposób 29-letni Afgańczyk, który miał być sprawcą zamachu, trafił do USA? Czym zajmował się w Afganistanie?

Władze informują, że środowy atak, do którego doszło w stolicy USA, jest traktowany przez śledczych jako akt terroru. Tuż po ataku Donald Trump obarczył odpowiedzialnością za tragedię administrację Joe Bidena, która – jego zdaniem – nie zweryfikowała w odpowiedni sposób imigrantów przybywających do USA w czasie czteroletnich rządów Bidena, co dotyczyło m.in. Afgańczyków sprowadzanych do USA w ramach operacji „Witamy sojuszników” przeprowadzonej po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów. W ramach tej operacji do USA trafiło wielu Afgańczyków, którzy współpracowali z wycofującą się w 2021 roku z Afganistanu amerykańską armią.

Reklama Reklama

Gdy okazało się, że sprawcą ataku był Afgańczyk, administracja USA poinformowała, że na czas nieokreślony wstrzymała rozpatrywanie wszystkich wniosków imigracyjnych składanych przez obywateli Afganistanu.

W ramach programu „Witamy sojuszników” do USA przybyło ponad 70 tys. obywateli Afganistanu – wynika z raportu przygotowanego przez Kongres. Wszyscy oni mieli przechodzić procedurę weryfikacji, prowadzoną m.in. przez agencje odpowiedzialne za wywiad i walkę z terroryzmem. Krytycy twierdzą jednak, że skala operacji i jej tempo sprawiły, iż weryfikacja była niewystarczająca.