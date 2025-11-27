Reklama
Rolex dla Donalda Trumpa w zamian za obniżenie ceł. Szwajcarscy parlamentarzyści żądają śledztwa

Dwoje szwajcarskich parlamentarzystów zwróciło się do prokuratorów z prośbą o zbadanie czy prezenty, które według medialnych doniesień mieli wręczyć prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi liderzy szwajcarskiego biznesu - w tym zegarek Rolex i kilogramową spersonalizowaną sztabkę złota - mogły naruszać szwajcarskie prawo antykorupcyjne.

Publikacja: 27.11.2025 13:13

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Anna Rose Layden

Bartosz Lewicki

Szwajcaria zawarła w tym miesiącu ramowe porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki któremu cło na szwajcarskie towary spadło z 39 do 15 proc. Umowa została zawarta 10 dni po wizycie delegacji szwajcarskich liderów biznesu w Gabinecie Owalnym Trumpa. Delegacja – jak donosiły media, m.in. szwajcarski dziennik Blick, amerykański portal informacyjny Axios – wręczyła prezydentowi USA cenne podarki. 

W spotkaniu – jak wynika z oświadczenia udostępnionego agencji Reuters – uczestniczyli dyrektorzy firm MSC, Rolex, Partners Group, Mercuria, Richemont i MKS. Teraz firmy nabierają wody w usta. Reuters poprosił o komentarz m.in. firmę Rolex, ale ta odmówiła komentarza, podobnie jak biura prasowe innych firm. Tylko Alfred Gantner, współzałożyciel Partners Group, który uczestniczył w spotkaniu, wyjaśnił agencji, że „współpraca sektora publicznego i prywatnego przyniosła bardzo potrzebne rozwiązanie sporu dotyczącego taryf celnych między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi”.

Szwajcarskie flagi narodowe powiewają nad Pałacem Federalnym, budynkiem parlamentu Szwajcarii, w Ber
Handel
Nowa umowa handlowa USA–Szwajcaria: cła w dół, inwestycje w górę

List dwójki szwajcarskich parlamentarzystów w sprawie prezentów dla Donalda Trumpa

Raphael Mahaim i Greta Gysin, członkowie szwajcarskiego parlamentu z ramienia Partii Zielonych, oświadczyli w liście do prokuratorów, że legalność darowizn powinna zostać oceniona przez system sądowniczy. Wymienili wszystkie prezenty, ale nie podali ani nazw firm ani osób, które je przekazały.

„Cel nie uświęca wszystkich środków, zwłaszcza gdy w grę wchodzi poszanowanie ważnych przepisów naszego porządku prawnego” – napisali, prosząc prokuraturę o ustalenie, czy prezenty naruszały szwajcarski kodeks karny.

Prokuratura nie odpowiedziała na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Zgodnie z prawem szwajcarskim zaoferowanie zagranicznemu urzędnikowi publicznemu „nienależnej korzyści” w celu wpłynięcia na decyzję może skutkować karą do pięciu lat więzienia lub grzywną.

Czytaj więcej

Szwajcaria deklaruje, że zamierza kontynuować dialog z Waszyngtonem i powstrzyma się od nakładania c
Gospodarka
Szwajcaria nie nałoży ceł odwetowych na towary z USA

Prezenty dla Donalda Trumpa. „On lubi takie gesty”

Jak napisał portal Axios, Donald Trump otrzymał m.in. złoty zegarek biurkowy Rolex oraz kilogramową sztabkę złota, oznaczoną liczbami 45 i 47, wskazującymi na kadencje prezydenckie Trumpa. Wartość podarunku przekroczyła 130 tys. dol..  Trump przyjął prezenty w imieniu swojej biblioteki prezydenckiej. Dzięki temu, zdaniem urzędników z Białego Domu, nie doszło do naruszenia amerykańskiego prawa.

Trump „uwielbia takie gesty”  – ocenił Axios, dodając, że takie podarunki robią na nim wrażenie, o czym przekonały się już zarówno państwa, jak i korporacje, zabiegające o jego względy. 

Axios zauważył, że poprzeczkę wartości prezentów dla prezydenta USA podniósł wcześniej amerykański koncern Apple. Prezes tej firmy Tim Cook wręczył prezydentowi w sierpniu grawerowany szklany dysk z 24-karatową złotą podstawą, co miało upamiętnić nową inwestycję spółki w USA o wartości 100 mld dol..

Z kolei Komitet Olimpijski USA obdarował Trumpa zestawem pamiątkowych medali olimpijskich z igrzysk w Los Angeles w 1984 r. (jeszcze w obecnej kadencji prezydenta, w 2028 r. w tym mieście odbędą się kolejne letnie igrzyska).

Czytaj więcej

Luksusowe damskie zegarki Omega Seamaster w witrynie butiku Omega AG, należącego do Swatch Group AG,
Handel
Szwajcarski eksport pod presją ceł. Donald Trump zapowiada porozumienie

Wcześniej rząd Kataru podarował natomiast bibliotece Trumpa odrzutowiec Boeing 747 o wartości 400 mln dol.. Z kolei wiele korporacji i osób prywatnych przekazało prezydentowi około 300 mln dol. na budowę gigantycznej sali balowej, połączonej z Białym Domem.

Prezent od Apple – jak zauważył Axios – stał się ulubionym upominkiem Trumpa – dopóki nie pojawili się Szwajcarzy. „Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało” – przyznał w rozmowie z portalem Axios jeden z urzędników administracji.

„Ofensywa uroku” i „korzyści dla Amerykanów”

 Szwajcarska „ofensywa uroku” – jak określiły podarek media – przyniosła skutek. Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer ogłosił porozumienie w sprawie obniżenia ceł w relacjach ze Szwajcarią. Nie szczędził przy tym komplementów pod adresem Trumpa. – Niezrównane negocjacje prezydenta Trumpa nadal przynoszą korzyści Amerykanom – przekonywał.

Czytaj więcej

Prezydent Donald Trump i prezes Rolexa, Jean-Frederic Dufour, w loży Rolex przed finałowym meczem si
Handel
Rolnicy krytykują umowę celną Szwajcaria–USA. Ogromne obawy o import mięsa
W zamian za obniżenie stawek celnych Szwajcaria zapowiedziała złagodzenie barier handlowych i większe inwestycje w USA.

Ceny w Europie

Ceny w Europie

Foto: Infografika PAP


Miejsca Regiony Europa Szwajcaria Osoby Donald Trump taryfy cła

