Rolex dla Donalda Trumpa w zamian za obniżenie ceł. Szwajcarscy parlamentarzyści żądają śledztwa

Szwajcaria zawarła w tym miesiącu ramowe porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki któremu cło na szwajcarskie towary spadło z 39 do 15 proc. Umowa została zawarta 10 dni po wizycie delegacji szwajcarskich liderów biznesu w Gabinecie Owalnym Trumpa. Delegacja – jak donosiły media, m.in. szwajcarski dziennik Blick, amerykański portal informacyjny Axios – wręczyła prezydentowi USA cenne podarki.

Reklama Reklama

W spotkaniu – jak wynika z oświadczenia udostępnionego agencji Reuters – uczestniczyli dyrektorzy firm MSC, Rolex, Partners Group, Mercuria, Richemont i MKS. Teraz firmy nabierają wody w usta. Reuters poprosił o komentarz m.in. firmę Rolex, ale ta odmówiła komentarza, podobnie jak biura prasowe innych firm. Tylko Alfred Gantner, współzałożyciel Partners Group, który uczestniczył w spotkaniu, wyjaśnił agencji, że „współpraca sektora publicznego i prywatnego przyniosła bardzo potrzebne rozwiązanie sporu dotyczącego taryf celnych między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi”.

List dwójki szwajcarskich parlamentarzystów w sprawie prezentów dla Donalda Trumpa

Raphael Mahaim i Greta Gysin, członkowie szwajcarskiego parlamentu z ramienia Partii Zielonych, oświadczyli w liście do prokuratorów, że legalność darowizn powinna zostać oceniona przez system sądowniczy. Wymienili wszystkie prezenty, ale nie podali ani nazw firm ani osób, które je przekazały.

„Cel nie uświęca wszystkich środków, zwłaszcza gdy w grę wchodzi poszanowanie ważnych przepisów naszego porządku prawnego” – napisali, prosząc prokuraturę o ustalenie, czy prezenty naruszały szwajcarski kodeks karny.