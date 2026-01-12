Aktualizacja: 12.01.2026 05:49 Publikacja: 12.01.2026 04:30
Z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wiemy, że aż 87,1 proc. respondentów wskazuje, iż w sprawach polityki zagranicznej prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni wreszcie zacząć współpracować. Odmienne zdanie prezentuje zaledwie 6,7 proc. badanych, a opinii w tej sprawie nie ma 6,2 proc. respondentów.
Tak mówią zarówno wyborcy partii tworzących rząd Tuska (97 proc.), ale też opozycji (89 proc.), wśród przeciwników dominują ci, którzy w ogóle nie głosują (23 proc.). W większym stopniu tak uważają mężczyźni (89 proc.), trzydziestolatkowie (98 proc.), mieszkańcy średnich (97 proc.) i dużych miast (96 proc.), mają wykształcenie wyższe (96 proc.). Informacje o świecie czerpią przeważnie z kanałów informacyjnych TVN24 lub Polsat News (po 95 proc. wskazań), ale też dzienników prasowych i tygodników (po 93 proc.).
Zwolennikami porozumienia w sprawie polityki zagranicznej są przeważnie osoby o deklarowanych poglądach lewicowych (99 proc.). W ostatnich wyborach parlamentarnych przeważnie głosowali na Nową Lewicę (99 proc.) lub Koalicję Obywatelską (98 proc.). Chociaż w grupie sceptyków najbardziej widoczni są wyborcy Konfederacji (15 proc.), ale i tak za jakąś formą porozumienia w kwestii polityki zagranicznej jest aż 85 proc. respondentów – zwolenników tego ugrupowania. W ostatnich wyborach prezydenckich zwolennicy zakopania topora wojennego między małym a dużym pałacem głosowali przeważnie na lewicowych polityków Adriana Zandberga (100 proc. wskazań) lub Magdalenę Biejat (97 proc.).
Spór pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem Tuska trwa od momentu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Kancelaria Prezydenta jest atakowana przez polityków obozu władzy za ograniczone przekazywanie informacji dotyczących aktywności Nawrockiego, zaś stronnicy prezydenta oskarżają rząd o brak informacji o aktywności premiera, szczególnie po rozmowach telefonicznych m.in. na temat pokoju w Ukrainie. Trwa też klincz w sprawie nominacji ambasadorskich. Kancelaria RP blokuje je, a resort spraw zagranicznych bez akceptacji Nawrockiego (wcześniej też prezydenta Andrzeja Dudy) powołał kierowników placówek dyplomatycznych. Spór dotyczy głównie obsady dwóch placówek: w Waszyngtonie Bogdana Klicha i Rzymie Ryszarda Sznepfa. Obserwujemy też spór o to, kto ma reprezentować Polskę na konferencjach międzynarodowych. Widoczny jest rozdźwięk w kwestii oceny polityki prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa oraz pomocy dla Ukrainy. Spór ten powinien zostać wyciszony po spotkaniu Tusk–Nawrocki.
Prof. Arkady Rzegocki, były ambasador Polski w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i autor wydanej właśnie książki „Dyplomacja otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu” wskazuje, że sondaż „pokazuje bardzo szeroki, ponadpartyjny konsensus społeczny”.
– Polacy oczekują współpracy najważniejszych ośrodków władzy w sprawach zagranicznych i wyraźnie odrzucają trwający od miesięcy spór polityczny. W obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wyborcy – niezależnie od poglądów – stawiają interes państwa ponad bieżącą walkę polityczną, dostrzegając też koszty chaosu instytucjonalnego – uważa prof. Arkady Rzegocki. Dodaje, że współpraca między rządem a Pałacem Prezydenckim, zresztą zapisana w Konstytucji, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, „bo zapewnia większą spójność decyzji, skuteczność działania służby zagranicznej i wiarygodność wobec sojuszników”.
– Brak współpracy i przykładowo długotrwałe utrzymywanie placówek bez ambasadorów osłabia pozycję państwa, obniża rangę relacji dyplomatycznych i realnie ogranicza zdolność Polski do ochrony i promocji swoich interesów za granicą – tłumaczy „Rzeczpospolitej” wieloletni dyplomata.
Gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w
Zdaniem generała poprzedni prezydent chciał mieć bardzo duży wpływ głównie na Siły Zbrojne, a obecny przede wszystkim na politykę zagraniczną.
– Oczywiście w zakresie polityki zagranicznej powinno być porozumienie, bo teraz nie jest czas, aby prowadzić politykę konfrontacyjną między ośrodkiem rządowym a prezydenckim. Raczej wszystkie ręce na podkład i osiągamy wspólny cel, jakim jest permanentne zwiększanie poziomu bezpieczeństwa obywateli kraju, tak, aby czuli, że jest odpowiedni sprzęt, są systemy, mamy relacje międzynarodowe. Ale teraz tego nie ma – uważa Jarosław Kraszewski.
