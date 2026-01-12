Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Polacy zmęczeni sporem na linii prezydent–premier. Mówią jednym głosem

Wyborcy koalicji, jak i opozycji są niemal jednomyślni. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni zacząć w końcu współpracować w zakresie polityki zagranicznej. – Polacy wyraźnie odrzucają trwający od miesięcy spór polityczny – uważa były dyplomata, prof. Arkady Rzegocki.

Publikacja: 12.01.2026 04:30

Sondaż: Polacy zmęczeni sporem na linii prezydent–premier. Mówią jednym głosem

Foto: KPRM

Marek Kozubal

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest poparcie społeczne dla współpracy prezydenta i premiera w kwestiach polityki zagranicznej?
  • Kto przede wszystkim popiera porozumienie w polityce zagranicznej, a jakie grupy są bardziej sceptyczne?
  • Jakie konkretne spory występują między pałacem prezydenckim a rządem w kontekście polityki zagranicznej?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje braku współpracy dla pozycji Polski na arenie międzynarodowej?

Z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wiemy, że aż 87,1 proc. respondentów wskazuje, iż w sprawach polityki zagranicznej prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni wreszcie zacząć współpracować. Odmienne zdanie prezentuje zaledwie 6,7 proc. badanych, a opinii w tej sprawie nie ma 6,2 proc. respondentów.

Reklama
Reklama

Tak mówią zarówno wyborcy partii tworzących rząd Tuska (97 proc.), ale też opozycji (89 proc.), wśród przeciwników dominują ci, którzy w ogóle nie głosują (23 proc.). W większym stopniu tak uważają mężczyźni (89 proc.), trzydziestolatkowie (98 proc.), mieszkańcy średnich (97 proc.) i dużych miast (96 proc.), mają wykształcenie wyższe (96 proc.). Informacje o świecie czerpią przeważnie z kanałów informacyjnych TVN24 lub Polsat News (po 95 proc. wskazań), ale też dzienników prasowych i tygodników (po 93 proc.).

Kim są zwolennicy porozumienia w polityce zagranicznej

Zwolennikami porozumienia w sprawie polityki zagranicznej są przeważnie osoby o deklarowanych poglądach lewicowych (99 proc.). W ostatnich wyborach parlamentarnych przeważnie głosowali na Nową Lewicę (99 proc.) lub Koalicję Obywatelską (98 proc.). Chociaż w grupie sceptyków najbardziej widoczni są wyborcy Konfederacji (15 proc.), ale i tak za jakąś formą porozumienia w kwestii polityki zagranicznej jest aż 85 proc. respondentów – zwolenników tego ugrupowania. W ostatnich wyborach prezydenckich zwolennicy zakopania topora wojennego między małym a dużym pałacem głosowali przeważnie na lewicowych polityków Adriana Zandberga (100 proc. wskazań) lub Magdalenę Biejat (97 proc.).

Foto: Paweł Krupecki

Reklama
Reklama

Spór pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem Tuska trwa od momentu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Kancelaria Prezydenta jest atakowana przez polityków obozu władzy za ograniczone przekazywanie informacji dotyczących aktywności Nawrockiego, zaś stronnicy prezydenta oskarżają rząd o brak informacji o aktywności premiera, szczególnie po rozmowach telefonicznych m.in. na temat pokoju w Ukrainie. Trwa też klincz w sprawie nominacji ambasadorskich. Kancelaria RP blokuje je, a resort spraw zagranicznych bez akceptacji Nawrockiego (wcześniej też prezydenta Andrzeja Dudy) powołał kierowników placówek dyplomatycznych. Spór dotyczy głównie obsady dwóch placówek: w Waszyngtonie Bogdana Klicha i Rzymie Ryszarda Sznepfa. Obserwujemy też spór o to, kto ma reprezentować Polskę na konferencjach międzynarodowych. Widoczny jest rozdźwięk w kwestii oceny polityki prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa oraz pomocy dla Ukrainy. Spór ten powinien zostać wyciszony po spotkaniu Tusk–Nawrocki.

Prof. Rzegocki: Polacy stawiają na interes państwa ponad walkę polityczną

Prof. Arkady Rzegocki, były ambasador Polski w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i autor wydanej właśnie książki „Dyplomacja otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu” wskazuje, że sondaż „pokazuje bardzo szeroki, ponadpartyjny konsensus społeczny”.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Polacy oczekują współpracy najważniejszych ośrodków władzy w sprawach zagranicznych i wyraźnie odrzucają trwający od miesięcy spór polityczny. W obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wyborcy – niezależnie od poglądów – stawiają interes państwa ponad bieżącą walkę polityczną, dostrzegając też koszty chaosu instytucjonalnego – uważa prof. Arkady Rzegocki. Dodaje, że współpraca między rządem a Pałacem Prezydenckim, zresztą zapisana w Konstytucji, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, „bo zapewnia większą spójność decyzji, skuteczność działania służby zagranicznej i wiarygodność wobec sojuszników”.

Czytaj więcej

Karol i Marta Nawroccy i Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Polityczny zwycięzca 2025 roku w Polsce? Karol Nawrocki z ogromną przewagą

– Brak współpracy i przykładowo długotrwałe utrzymywanie placówek bez ambasadorów osłabia pozycję państwa, obniża rangę relacji dyplomatycznych i realnie ogranicza zdolność Polski do ochrony i promocji swoich interesów za granicą – tłumaczy „Rzeczpospolitej” wieloletni dyplomata.

Reklama
Reklama

Współpraca prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Nie czas na politykę konfrontacyjną

Gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego wskazuje z kolei, że obecnie borykamy się z problemem niedodefiniowanej roli prezydenta, ale to – jego zdaniem, wynika z podejścia osób, które pełnią te funkcje, a nie opinii społecznej. Społeczeństwo bowiem „doskonale wie, że relacje, kompetencje prezydenta i rządu są opisane w konstytucji i ustawach, i bawienie się w jakikolwiek spór merytoryczny w tej chwili nie ma racji bytu”.

Zdaniem generała poprzedni prezydent chciał mieć bardzo duży wpływ głównie na Siły Zbrojne, a obecny przede wszystkim na politykę zagraniczną.

– Oczywiście w zakresie polityki zagranicznej powinno być porozumienie, bo teraz nie jest czas, aby prowadzić politykę konfrontacyjną między ośrodkiem rządowym a prezydenckim. Raczej wszystkie ręce na podkład i osiągamy wspólny cel, jakim jest permanentne zwiększanie poziomu bezpieczeństwa obywateli kraju, tak, aby czuli, że jest odpowiedni sprzęt, są systemy, mamy relacje międzynarodowe. Ale teraz tego nie ma – uważa Jarosław Kraszewski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Prezydent Rzeczypospolitej Konflikty Zbrojne Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Włochy Rzym Ameryka Północna Stany Zjednoczone Waszyngton Społeczeństwo Osoby Bogdan Klich Donald Tusk Radosław Sikorski Ryszard Schnepf Przemysł obronny Wojsko Polskie Zawody Wojskowi Bezpieczeństwo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Karol Nawrocki Kancelaria Prezydenta RP koalicja rządząca Pałac Prezydencki Jarosław Kraszewski
Zachowany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie egzemplarz aktu uni lubelskiej.
Historia Polski
Gdzie zaginęły bezcenne dokumenty Rzeczypospolitej? Trop urywa się w Watykanie
Trudno liczyć na koniec wojny i powrót ukraińskich żołnierzy do domu, gdy z Rosji płyną sprzeczne sy
Społeczeństwo
Sondaż: Polacy nie wierzą w rychły pokój na Ukrainie
W przypadku agresji obcego państwa, co czwarty Polak (25,6 proc.) wstąpiłby na ochotnika do wojska l
Społeczeństwo
Sondaż. Co zrobimy w obliczu wojny? Ilu Polaków wyjedzie, kto wstąpi do wojska?
Wojsko
Nowy sondaż: Czy polska armia jest gotowa do wojny?
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Wojciech Piotrowicz: Jak w 2026 roku ominąć kryzys, oswoić strach i nie być słabym graczem?
Społeczeństwo
Wojciech Piotrowicz: Jak w 2026 roku ominąć kryzys, oswoić strach i nie być słabym graczem?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama