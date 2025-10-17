Wskazuje jednak, że problemem jest sensowna komunikacja, która może przyciągnąć do wojska lub organizacji pomocowych ludzi chętnych do wsparcia państwa. Teraz obserwuje on głównie propagandę, której używają politycy, aby budować swoje poparcie w sondażach. Mówi, że przekaz idący z instytucji państwowych do potencjalnych ochotników powinien wskazywać, jak np. wojsko chce wykorzystać ich umiejętności i zdolności.

– Tymczasem w wojskowych centrach rekrutacyjnych nie potrafią odpowiedzieć na podstawowe pytania potencjalnych kandydatów do służby. W komunikowaniu powinny one wykorzystywać media społecznościowe i rozmawiać z ludźmi językiem, który będzie do nich trafiał. Trzeba tłumaczyć, że służba nie jest tylko na pierwszej linii, że wojsko może wykorzystać umiejętności informatyczne, obsługi dronów, ale też w służbie pomocniczej np. w logistyce. Brakuje jasnej, otwartej komunikacji – podkreśla. – Gdyby tak było – tłumaczy. – Wskaźnik potencjalnych ochotników byłby wyższy. – Nie trzeba być super komandosem, strzelcem wyborowym, żeby dobrze służyć ojczyźnie w czasie wojny – dodaje Polko.

Wskazuje też, że ciągle nie wiadomo, jak będą wyglądały zapowiedziane wiele miesięcy temu przez premiera Donalda Tuska ochotnicze szkolenia wojskowe oraz te z Obrony Cywilnej. – Warto w szkolenie zaangażować weteranów, którzy pro bono, dla własnej satysfakcji, będą uczyli i tłumaczyli, jak zachować się na polu walki, ale też w przypadku katastrofy technologicznej. To szkolenie powinno uwzględniać uwarunkowania lokalne, bo inaczej działa się w Warszawie, a zupełnie inaczej w średnim mieście czy na wsi – mówi nam. Aby to zadziałało „najpierw trzeba przygotować szkolenie, instruktorów, infrastrukturę, napisać programy, mieć pomysł, a potem dopiero go realizować”. – Bo gdyby to szkolenie ruszyło pełną parą, a byłoby nieprzygotowane, to ludzie wróciliby do domu z poczuciem zmarnowanego czasu – dodaje.

Z naszego sondażu wynika, że wzrasta liczba Polaków, którzy są świadomi konieczności przygotowania na sytuacje kryzysowe np. związane z wybuchem wojny i ewakuacją. – Ale nie może być ta wiedza sprowadzona tylko do posiadania plecaków ucieczkowych. Nie ma uniwersalnych plecaków, a każda sytuacja jest inna, dlatego powinno się stworzyć plan działania dla konkretnej rodziny czy lokalizacji. No bo przecież nie weźmiemy pięciu busoli, pięciu zestawów do gotowania, po co na przykład w każdym domu agregat? Trzeba się przygotować tak, jak Ukraińcy. U nich są tzw. punkty niezłomności, w których można dostać wodę, jest prąd i można naładować telefony, jest też sieć internetowa. W mniejszych społecznościach coś takiego trzeba umieć zorganizować. A my podchodzimy do tego tak, jakby każdy tylko odpowiadał za siebie i za nikogo innego – mówi generał.

– Moim zdaniem trzeba podchodzić agresywnie, bojowo, z inicjatywą do wyzwań, które się pojawiają. Wtedy przestajemy się bać, rozum zaczyna normalnie funkcjonować, bo nie jesteśmy bierni, wycofani. I takie pozytywne podejście powinno przyjmować lokalne szkolenie, bo inaczej nie przekonamy ludzi do tego, żeby wzięli sprawy w swoje ręce – dodaje Roman Polko.