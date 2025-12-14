Aktualizacja: 14.12.2025 07:11 Publikacja: 14.12.2025 06:30
710 żołnierzy, jeden czołg, siedem wozów opancerzonych, dziewięć systemów artyleryjskich, jeden system przeciwlotniczy, 440 dronów, 81 pojazdów – to, według Sztabu Generalnego Ukrainy, straty jakie w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. W wyniku uderzeń znacznie ucierpiała infrastru...
Sekretarz armii USA Dan Driscoll, nowy wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy, został wykluczony z negocjacji pok...
Czy możliwa jest dalsza walka Ukrainy o suwerenność, bez pomocy Stanów Zjednoczonych? – Nie mogą one wycofać swo...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Wenezuelski rząd zapowiedział, że potępi zajęcie przez USA tankowca u jej wybrzeży na forum organizacji międzyna...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas