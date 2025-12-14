06:59
14.12.2025

Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

710 żołnierzy, jeden czołg, siedem wozów opancerzonych, dziewięć systemów artyleryjskich, jeden system przeciwlotniczy, 440 dronów, 81 pojazdów – to, według Sztabu Generalnego Ukrainy, straty jakie w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.

06:46
14.12.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1388 dniu wojny:

Foto: PAP

06:30
13.12.2025

