Aktualizacja: 15.12.2025 20:35 Publikacja: 14.12.2025 11:50
Foto: REUTERS/Ints Kalnins
W czyją stronę to ukłon? Na pewno nie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego dziedzictwa. Ten takich symboli się nie bał. Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta, zapytany w styczniu w RMF, czy zamierza kontynuować obyczaj zapalania świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim, tłumaczył: „Nie, ja swoje poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie”.
Czyżby więc Lech Kaczyński, a nawet Andrzej Duda nie traktowali ich poważnie? Ryzykowna to teza. Myślę, że Karol Nawrocki ani wtedy nie rozumiał, ani dziś nie rozumie, że z chwilą objęcia urzędu prezydenta przestaje się być osobą prywatną, a zaczyna uosobieniem majestatu Rzeczpospolitej z całym bogactwem jej dziedzictwa kulturowego. Tu miejsce dla symboli innych obrządków, niż katolicki jest oczywiste.
Jeśli więc prezydent nie podąża ścieżką Lecha Kaczyńskiego, to czyją? Nietrudno odgadnąć. To raczej ukłon w stronę Grzegorza Brauna i jego rosnącej w siłę Konfederacji Korony Polskiej. Może Nawrocki się boi, że braunowcy wpadną do pałacu i użyją gaśnicy, albo jeszcze gorzej, uznają Nawrockiego za filosemitę? Byłby to naprawdę cios w wizerunek prezydenta.
Czytaj więcej
Nowy prezydent Karol Nawrocki odchodzi od wieloletniej tradycji obchodów żydowskiego święta – dow...
Swoją drogą zastanawiam się, jak Nawrocki, domniemany lider środkowoeuropejskiej frakcji ruchu MAGA, wytłumaczy to emisariuszowi Donalda Trumpa nad Wisłą Thomasowi Rose, praktykującemu Żydowi? Czy powie mu: „słuchaj, Tom. Z Chanuką nie mogę, bo publicznie oplułby mnie Braun, a wiesz, jaki jest ważny dla przyszłych rządów prawicy. I wcale nie jest takim antysemitą, jakim się go maluje; dla niego antysemityzm to tylko instrument w polityce; gra nim, by wejść do rządu. Kiedy już wejdzie, to my mu ten antysemityzm z głowy wybijemy!” Czy Rose to zrozumie?
Cóż, ambasador Stanów w Polsce bez wątpienia nie jest naiwny. Wie, jak się kończą igraszki z antysemityzmem. Wie, że od gaszenia świec w Sejmie do rękoczynów jest całkiem blisko. Kilka razy w historii tak już było, a Rose z pewnością ją zna. Myślę więc, że Nawrocki znów popełnił błąd. Tym razem wobec najważniejszego sojusznika. I Thomasa Rose'a , który ledwie kilka dni temu w wywiadzie dla TVN wygłosił mowę motywacyjną dla Polaków: „Jako Amerykanin nie jestem w stanie patrzeć na Polskę inaczej niż z podziwem i ogromnym szacunkiem. Macie tyle osiągnięć. Polska jest modelowym przykładem nie tylko dla reszty Europy. Jest (…) sojusznikiem, partnerem dla Ameryki. (…) Polska jest krajem pełnym absolutnych skarbów. Tym skarbem jest kapitał ludzki. Zaangażowanie ludzi. Siła i wytrwałość Polaków, którzy są nie do złamania. To jest tysiąc lat historii”.
Czytaj więcej
Proces europosła Grzegorza Brauna, który odpowiada przed sądem m.in. za użycie gaśnicy w Sejmie i...
Jakiej historii? Thomas Rose bez wątpienia nawiązywał do tych lepszych kart Polski tolerancyjnej, otwartej, wolnościowej. Polską racją stanu jest upewnić go w tym przekonaniu, że tacy właśnie jesteśmy, że Polska jest właśnie taka. A pan prezydent? Zrobił coś przeciwnego. Pokazał, że korzenie polskiego MAGA są skądinąd.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie da się skutecznie rządzić, gdy ma się na celu głównie utrzymywanie w fotelu lidera sondaży. W imię udziału w...
Koalicja rządząca zamiast choć spróbować stworzyć rząd nadziei, dała się zniewolić własnym lękom. Po części oczy...
Prawa zwierząt zostały sprowadzone do tego, kto jest za prezydentem Karolem Nawrockim, a kto za koalicją rządową...
Dwulecie rządu zamyka rozliczenia po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Donald Tusk...
Włodzimierz Czarzasty wykosił konkurencję ubiegającą się o przywództwo w partii Nowa Lewica, ale też może wzmocn...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas