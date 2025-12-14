Rzeczpospolita
Publicystyka
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki, Thomas Rose i Chanuka w pałacu

Nie będzie w tym roku Chanuki u prezydenta. Bardzo szkoda, bo to piękny symbol szacunku dla wielokulturowej tradycji Rzeczypospolitej. Prezydent Karol Nawrocki uznał, że nie jest to potrzebne.

Publikacja: 14.12.2025 11:50

Foto: REUTERS/Ints Kalnins

Bogusław Chrabota

W czyją stronę to ukłon? Na pewno nie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego dziedzictwa. Ten takich symboli się nie bał. Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta, zapytany w styczniu w RMF, czy zamierza kontynuować obyczaj zapalania świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim, tłumaczył: „Nie, ja swoje poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie”.

Czyżby więc Lech Kaczyński, a nawet Andrzej Duda nie traktowali ich poważnie? Ryzykowna to teza. Myślę, że Karol Nawrocki ani wtedy nie rozumiał, ani dziś nie rozumie, że z chwilą objęcia urzędu prezydenta przestaje się być osobą prywatną, a zaczyna uosobieniem majestatu Rzeczpospolitej z całym bogactwem jej dziedzictwa kulturowego. Tu miejsce dla symboli innych obrządków, niż katolicki jest oczywiste.

Karol Nawrocki schlebia Grzegorzowi Braunowi

Jeśli więc prezydent nie podąża ścieżką Lecha Kaczyńskiego, to czyją? Nietrudno odgadnąć. To raczej ukłon w stronę Grzegorza Brauna i jego rosnącej w siłę Konfederacji Korony Polskiej. Może Nawrocki się boi, że braunowcy wpadną do pałacu i użyją gaśnicy, albo jeszcze gorzej, uznają Nawrockiego za filosemitę? Byłby to naprawdę cios w wizerunek prezydenta.

Swoją drogą zastanawiam się, jak Nawrocki, domniemany lider środkowoeuropejskiej frakcji ruchu MAGA, wytłumaczy to emisariuszowi Donalda Trumpa nad Wisłą Thomasowi Rose, praktykującemu Żydowi? Czy powie mu: „słuchaj, Tom. Z Chanuką nie mogę, bo publicznie oplułby mnie Braun, a wiesz, jaki jest ważny dla przyszłych rządów prawicy. I wcale nie jest takim antysemitą, jakim się go maluje; dla niego antysemityzm to tylko instrument w polityce; gra nim, by wejść do rządu. Kiedy już wejdzie, to my mu ten antysemityzm z głowy wybijemy!” Czy Rose to zrozumie?

Co Tom Rose mówi o Polsce?

Cóż, ambasador Stanów w Polsce bez wątpienia nie jest naiwny. Wie, jak się kończą igraszki z antysemityzmem. Wie, że od gaszenia świec w Sejmie do rękoczynów jest całkiem blisko. Kilka razy w historii tak już było, a Rose z pewnością ją zna. Myślę więc, że Nawrocki znów popełnił błąd. Tym razem wobec najważniejszego sojusznika. I Thomasa Rose'a , który ledwie kilka dni temu w wywiadzie dla TVN wygłosił mowę motywacyjną dla Polaków: „Jako Amerykanin nie jestem w stanie patrzeć na Polskę inaczej niż z podziwem i ogromnym szacunkiem. Macie tyle osiągnięć. Polska jest modelowym przykładem nie tylko dla reszty Europy. Jest (…) sojusznikiem, partnerem dla Ameryki. (…) Polska jest krajem pełnym absolutnych skarbów. Tym skarbem jest kapitał ludzki. Zaangażowanie ludzi. Siła i wytrwałość Polaków, którzy są nie do złamania. To jest tysiąc lat historii”.

Jakiej historii? Thomas Rose bez wątpienia nawiązywał do tych lepszych kart Polski tolerancyjnej, otwartej, wolnościowej. Polską racją stanu jest upewnić go w tym przekonaniu, że tacy właśnie jesteśmy, że Polska jest właśnie taka. A pan prezydent? Zrobił coś przeciwnego. Pokazał, że korzenie polskiego MAGA są skądinąd.

Źródło: rp.pl

