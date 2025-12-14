Rzeczpospolita
Ekonomia
Costa Coffee na skraju upadłości. Coca-Cola prowadzi rozmowy o sprzedaży

Coca-Cola prowadzi intensywne rozmowy z firmą private equity TDR Capital, próbując w ostatniej chwili uratować sprzedaż Costa Coffee. Znana sieć kawiarni znajduje się na skraju upadłości.

Publikacja: 14.12.2025 16:51

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

Jeden z największych na świecie producentów napojów bezalkoholowych, Coca-Cola Company, ma problem z nabytą w 2018 roku siecią kawiarni Costa Coffee. Brytyjska marka zmaga się w ostatnich latach z rosnącymi kosztami oraz spadkiem sprzedaży i popularności, które na jej rodzimym rynku sięgnęły poziomów poniżej tych sprzed pandemii. Doprowadziło ją to teraz na skraj upadłości, co skłoniło amerykańskiego właściciela do natychmiastowego poszukiwania nowego inwestora. 

Coca-Cola próbuje uratować sprzedaż Costa Coffee. Rozmowy z TDR Capital

Brytyjska firma private equity TDR Capital została na początku tego tygodnia wybrana przez Coca-Colę jako preferowany oferent, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie z powodu ceny – donosi „Financial Times”, powołując się na źródła bliskie sprawie. Gigant w weekend kontynuuje intensywne rozmowy z potencjalnym nabywcą, chcąc w ostatniej chwili uratować sprzedaż Costa Coffee.

Umowa leżąca obecnie na stole zakłada zachowanie przez Coca-Colę mniejszościowego udziału w Costa Coffee.

W sierpniu agencja Reutera podała, że Coca-Cola współpracuje z bankiem inwestycyjnym Lazard w celu przeanalizowania opcji dotyczących ratowania brytyjskiej sieci kawiarni, w tym potencjalnej sprzedaży.

Coca-Cola Company podpisała umowę przejęcia Costa Coffee od brytyjskiej firmy Whitbread Plc w 2018 roku. Transakcja opiewała na 5,1 mld dolarów (wtedy 3,9 mld funtów). W styczniu 2019 roku Komisja Europejska wydała zgodę na transakcję. Jak stwierdziła w uzasadnieniu, przejęcie sieci Costa Coffee przez Coca-Colę nie wywoła negatywnych skutków dla konkurencyjności rynku. KE oceniła, że obie firmy nie sprzedają podobnych produktów, a związki pomiędzy ich działalnością są znikome.

Costa Coffee posiada przeszło 3 tysiące kawiarni w ponad 40 krajach. Na polski rynek weszła w 2007 roku. Obecnie prowadzi nad Wisłą 115 lokali, umieszczonych w 18 miastach, między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Źródło: rp.pl, Financial Times

