Jeden z największych na świecie producentów napojów bezalkoholowych, Coca-Cola Company, ma problem z nabytą w 2018 roku siecią kawiarni Costa Coffee. Brytyjska marka zmaga się w ostatnich latach z rosnącymi kosztami oraz spadkiem sprzedaży i popularności, które na jej rodzimym rynku sięgnęły poziomów poniżej tych sprzed pandemii. Doprowadziło ją to teraz na skraj upadłości, co skłoniło amerykańskiego właściciela do natychmiastowego poszukiwania nowego inwestora.

Coca-Cola próbuje uratować sprzedaż Costa Coffee. Rozmowy z TDR Capital

Brytyjska firma private equity TDR Capital została na początku tego tygodnia wybrana przez Coca-Colę jako preferowany oferent, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie z powodu ceny – donosi „Financial Times”, powołując się na źródła bliskie sprawie. Gigant w weekend kontynuuje intensywne rozmowy z potencjalnym nabywcą, chcąc w ostatniej chwili uratować sprzedaż Costa Coffee.

Umowa leżąca obecnie na stole zakłada zachowanie przez Coca-Colę mniejszościowego udziału w Costa Coffee.