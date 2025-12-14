Aktualizacja: 15.12.2025 20:46 Publikacja: 14.12.2025 16:51
Jeden z największych na świecie producentów napojów bezalkoholowych, Coca-Cola Company, ma problem z nabytą w 2018 roku siecią kawiarni Costa Coffee. Brytyjska marka zmaga się w ostatnich latach z rosnącymi kosztami oraz spadkiem sprzedaży i popularności, które na jej rodzimym rynku sięgnęły poziomów poniżej tych sprzed pandemii. Doprowadziło ją to teraz na skraj upadłości, co skłoniło amerykańskiego właściciela do natychmiastowego poszukiwania nowego inwestora.
Brytyjska firma private equity TDR Capital została na początku tego tygodnia wybrana przez Coca-Colę jako preferowany oferent, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie z powodu ceny – donosi „Financial Times”, powołując się na źródła bliskie sprawie. Gigant w weekend kontynuuje intensywne rozmowy z potencjalnym nabywcą, chcąc w ostatniej chwili uratować sprzedaż Costa Coffee.
Umowa leżąca obecnie na stole zakłada zachowanie przez Coca-Colę mniejszościowego udziału w Costa Coffee.
W sierpniu agencja Reutera podała, że Coca-Cola współpracuje z bankiem inwestycyjnym Lazard w celu przeanalizowania opcji dotyczących ratowania brytyjskiej sieci kawiarni, w tym potencjalnej sprzedaży.
Coca-Cola Company podpisała umowę przejęcia Costa Coffee od brytyjskiej firmy Whitbread Plc w 2018 roku. Transakcja opiewała na 5,1 mld dolarów (wtedy 3,9 mld funtów). W styczniu 2019 roku Komisja Europejska wydała zgodę na transakcję. Jak stwierdziła w uzasadnieniu, przejęcie sieci Costa Coffee przez Coca-Colę nie wywoła negatywnych skutków dla konkurencyjności rynku. KE oceniła, że obie firmy nie sprzedają podobnych produktów, a związki pomiędzy ich działalnością są znikome.
Costa Coffee posiada przeszło 3 tysiące kawiarni w ponad 40 krajach. Na polski rynek weszła w 2007 roku. Obecnie prowadzi nad Wisłą 115 lokali, umieszczonych w 18 miastach, między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.
Źródło: rp.pl, Financial Times
