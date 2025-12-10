Rzeczpospolita
Prawo
Play ma zwrócić klientom pieniądze i zapłacić drakońską karę

Prezes UOKiK nałożył na operatora sieci Play 108,57 mln zł kary oraz obowiązek zwrotu konsumentom nienależnie pobranych opłat. Powodem jest praktyka dotycząca rabatów dla klientów.

Publikacja: 10.12.2025 19:11

Play ma zwrócić klientom pieniądze i zapłacić drakońską karę

Foto: AdobeStock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie sankcje nałożono na operatora Play za niewłaściwe praktyki związane z rabatami?
  • Dlaczego mechanizm utraty rabatu za opóźnienie w płatności został uznany za niedozwoloną karę umowną?
  • W jaki sposób klienci mogą odzyskać nienależnie pobrane opłaty przez Play?

Chodzi o spóźnienie się z przelewem za rachunek. W Play traci się za to rabat i w kolejnym miesiącu rachunek jest wyższy o 5 zł. "Tak skonstruowany rabat działa jak niedozwolona prawnie kara umowna za opóźnienie w płatności" - uważa UOKiK,  nakłada karę i każe zwracać owe utracone rabaty.

UOKiK: promocja nie może mieć podwójnego dna

–  Zniżka za e-fakturę i terminową płatność ma być zachętą do nowoczesnych rozliczeń, a w praktyce jest dotkliwą sankcją za nawet niewielkie opóźnienie w opłaceniu rachunku. Taki mechanizm narusza prawo i uderza w konsumentów, dlatego nałożyłem na operatora sieci Play karę oraz obowiązek zwrotu nienależnie pobranych opłat – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK przypomina przepisy Kodeksu cywilnego – w szczególności artykuł 481 paragraf 1 oraz artykuł 483 paragraf 1. Wskazują one, że w razie opóźnienia w płatności konsument może zostać obciążony odsetkami za czas opóźnienia, ale nie można nakładać na niego dodatkowych sankcji za to, że przelew dotarł po terminie. „Odbieranie zniżki i podnoszenie abonamentu jest więc sprzeczne z tymi przepisami i w praktyce stanowi formę niedozwolonej prawnie kary umownej” - podkreśla UOKiK.

Tymczasem operator sieci Play, spółka P4, od ponad sześciu lat stosuje zasady, w których opóźnienie w zapłacie rachunku automatycznie powoduje utratę rabatu za e-fakturę i terminowe płatności. Aby skorzystać ze zniżki, klient musi spełnić dwa warunki: wyrazić zgodę na faktury elektroniczne oraz opłacać rachunki w terminie. Jeśli spóźni się z wpłatą, to w kolejnym okresie rozliczeniowym traci rabat – najczęściej 5 zł za każdą usługę. Na przykład, gdy na danym rachunku rozliczanych jest kilka numerów telefonów lub usług, w ramach których udzielony został ten rabat, do faktury doliczona zostanie wartość utraconego rabatu dla każdego numeru lub usługi, przez co abonament zwiększa się, zamiast maleć. Przykładowo, o kwotę 15 zł w przypadku dwóch numerów telefonów i usługi internetu stacjonarnego lub o 25 zł, jeśli faktura dotyczy trzech numerów telefonu, usługi internetu stacjonarnego i telewizji.

W praktyce konsument ponosi więc podwójne konsekwencje – oprócz ustawowych odsetek za opóźnienie, płaci w kolejnym miesiącu więcej za abonament, który rośnie o wartość utraconej zniżki. Zdarzało się, że konsument traci rabat również wtedy, gdy opóźnienie dotyczyło innych należności doliczonych do tej samej faktury – na przykład raty za sprzęt, opłat z tytułu usług dodatkowych albo usług o podwyższonej opłacie.

Kiedy Play zwróci klientom niezasadnie pobrane pieniądze?

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na P4 karę w wysokości 108 573 207 zł oraz nakazał zaniechanie stosowania zakwestionowanej praktyki. Spółka powinna również zwrócić klientom pieniądze pobrane w związku z utratą rabatu za e-fakturę i terminowe płatności. Zwrot będzie przysługiwał tym, którzy po 30 września 2019 r. zawarli umowę z takim rabatem, stracili go z powodu opóźnienia w płatności i zapłacili podwyższoną kwotę rachunku. Zwrot ma dotyczyć zarówno obecnych, jak i byłych klientów.

Jednak na razie decyzja ta nie jest prawomocna, spółce przysługuje odwołanie do sądu. Play prawdopodobnie będzie chciał wyczerpać całą drogę sądową zanim cokolwiek zapłaci. Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji prezesa UOKiK spółka P4 będzie musiała poinformować konsumentów m.in. o przysługującym im prawie do zwrotu pobranych opłat, sposobie jego otrzymania i terminie na zgłoszenie się po należną im kwotę. Jeśli obecni klienci nie zgłoszą się po zwrot, ich konta abonenckie zostaną automatycznie zasilone odpowiednią kwotą.

Decyzja wobec P4 to kolejne działanie Prezesa UOKiK dotyczące sposobu konstruowania rabatów i rozliczania opłat przez dostawców usług telekomunikacyjnych. W toku są postępowania wobec spółek CANAL+, T-Mobile, Orange, Vectra i Multimedia Polska dotyczące karania konsumentów utratą jednego z rabatów w związku z nieopłaceniem faktury w terminie.

Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Konsumenci Marki Play
