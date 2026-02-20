Donald Trump
W piątek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił podstawę prawną, na której opiera się znacząca część podwyżek ceł wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zareagował na decyzję w ostrych słowach.
Agencja Reutera podaje, że Donald Trump – reagując na decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego dotyczącą wprowadzonych przez niego ceł – stwierdził, że taki wyrok to „hańba”. Słowa te – według doniesień – padły podczas zamkniętego spotkania z gubernatorami stanów. Prezydent USA miał się bowiem wówczas dowiedzieć o decyzji Sądu Najwyższego.
Stacja CNN informuje natomiast, że amerykański przywódca miał również stwierdzić, iż Biały Dom ma „plan B”. O co może chodzić? Nakładając cła, Trump powoływał się na ustawę z 1977 r., która daje prezydentowi prawo do regulowania i zakazywania określonych międzynarodowych transakcji w wyjątkowych sytuacjach. Co istotne, nie jest to jedyna ustawa, która daje przywódcy USA możliwość nakładania ceł. Zarówno Trump, jak i jego otoczenie, podkreślają jednak, że dają one głowie państwa węższe pole manewru.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątek w Waszyngtonie, Donald Trump powiedział, że „inne kraje świętują orzeczenie Sądu Najwyższego, ale to nie potrwa długo”. - Zagraniczne kraje, które od lat nas ograbiały, są wniebowzięte. Są takie szczęśliwe i tańczą na ulicach, ale nie będą tańczyć długo, to mogę wam zagwarantować – stwierdził polityk.
Mówiąc o cłach, amerykański przywódca podkreślił też, że „zostaną teraz użyte inne alternatywy, aby zastąpić te, które sąd błędnie odrzucił”. - Mamy alternatywy – zapewnił Trump. - Mogę zniszczyć handel, mogę zniszczyć kraj. Mam nawet prawo nałożyć embargo, które zniszczy zagraniczny kraj. Mogę wprowadzić embargo. Mogę zrobić, co tylko chcę, ale nie mogę nałożyć 1 dolara cła, bo tak to nie jest napisane – powiedział. Polityk dodał też, że „w rzeczywistości może nałożyć znacznie więcej, niż nakładał".
- Dzisiaj podpiszę rozporządzenie o nałożeniu 10-procentowego globalnego cła na podstawie Sekcji 122, ponad nasze standardowe cła już obowiązujące – zapowiedział Trump. Dodał również, że wszystkie cła związane z bezpieczeństwem narodowym na podstawie Sekcji 301 pozostają w mocy.
Sekcja 122 daje prezydentowi możliwość nałożenia tymczasowych ceł do 15 proc. na maksymalnie 150 dni w sytuacji „fundamentalnych problemów z płatnościami międzynarodowymi”. Dalsze ich przedłużenie wymaga jednak ustawy Kongresu.
W czwartek – a więc dzień przed orzeczeniem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych – Donald Trump narzekał na możliwość zablokowania jego polityki celnej. - Bez ceł wszyscy byliby bankrutami. Wszyscy. Cały kraj byłby bankrutem – mówił amerykański przywódca. - Muszę czekać na tę decyzję. Czekałem wiecznie. Wiecznie. A sformułowanie jest jasne – mam prawo to zrobić jako prezydent, mam prawo nałożyć cła ze względów bezpieczeństwa narodowego - podkreślał.
Później Trump odniósł się do sprawy także w należącym do niego serwisie Truth Social. „Właśnie opuściłem hutę Coosa Steel w Rome w stanie Georgia, która teraz pracuje 24 godziny na dobę, podczas gdy rok temu pracowała tylko przez godzinę. Podobnie jest w całym kraju – firmy prosperują dzięki CŁOM. Stany Zjednoczone Ameryki zarobiły setki miliardów dolarów i (co najmniej) czterokrotnie zwiększyły bezpieczeństwo narodowe, a wszystko to dzięki CŁOM, które ratują gospodarkę” – czytamy we wpisie.
Ustawa, na której opierały się podwyżki ceł importowych, „nie upoważnia prezydenta do nakładania ceł” – orzekła w piątek większość sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego. Za takim orzeczeniem głosowało sześciu sędziów, przeciwko było trzech. Opinię Sądu w imieniu większości wygłosił prezes Sądu Najwyższego John Roberts. Sędziowie Clarence Thomas, Samuel Alito i Brett Kavanaugh złożyli zdania odrębne. Orzeczenie milczy na temat tego, czy cła już zapłacone według wyższych stawek będą musiały zostać zwrócone.
Decyzja Sądu Najwyższego stanowi ogromną porażkę dla prezydenta Donalda Trumpa, który uczynił cła – oraz swoją rzekomą władzę do ich nakładania na dowolny kraj w dowolnym momencie, bez udziału Kongresu – centralnym elementem polityki gospodarczej i zagranicznej swojej administracji.
Przed wydaniem orzeczenia Trump i jego administracja podkreślali dramatyczne konsekwencje ewentualnego uchylenia taryf przez Sąd Najwyższy. „Jeśli Sąd Najwyższy orzeknie przeciwko Stanom Zjednoczonym w tej sprawie dotyczącej narodowego bezpieczeństwa – JESTEŚMY ZAŁATWIENI!” – napisał Trump 12 stycznia
