W piątek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił podstawę prawną, na której opiera się znacząca część podwyżek ceł wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zareagował na decyzję w ostrych słowach.

Donald Trump o decyzji Sądu Najwyższego ws. ceł: Hańba

Agencja Reutera podaje, że Donald Trump – reagując na decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego dotyczącą wprowadzonych przez niego ceł – stwierdził, że taki wyrok to „hańba”. Słowa te – według doniesień – padły podczas zamkniętego spotkania z gubernatorami stanów. Prezydent USA miał się bowiem wówczas dowiedzieć o decyzji Sądu Najwyższego.

Stacja CNN informuje natomiast, że amerykański przywódca miał również stwierdzić, iż Biały Dom ma „plan B”. O co może chodzić? Nakładając cła, Trump powoływał się na ustawę z 1977 r., która daje prezydentowi prawo do regulowania i zakazywania określonych międzynarodowych transakcji w wyjątkowych sytuacjach. Co istotne, nie jest to jedyna ustawa, która daje przywódcy USA możliwość nakładania ceł. Zarówno Trump, jak i jego otoczenie, podkreślają jednak, że dają one głowie państwa węższe pole manewru.

Trump: Mogę zrobić, co tylko chcę, ale nie mogę nałożyć 1 dolara cła

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątek w Waszyngtonie, Donald Trump powiedział, że „inne kraje świętują orzeczenie Sądu Najwyższego, ale to nie potrwa długo”. - Zagraniczne kraje, które od lat nas ograbiały, są wniebowzięte. Są takie szczęśliwe i tańczą na ulicach, ale nie będą tańczyć długo, to mogę wam zagwarantować – stwierdził polityk.