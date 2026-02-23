Rzeczpospolita
Nastolatka będzie odpowiadać za arsenał nuklearny? Nowe doniesienia z Korei Północnej

Południowokoreańskie media podają, że Kim Dzu Ae – około 13-letniej córce Kim Dzong Una – powierzono istotną funkcję w organie odpowiadającym za program nuklearny i rakietowy kraju.

Publikacja: 23.02.2026 21:47

Foto: REUTERS/KCNA

Ada Michalak

Jak pisała w rp.pl Dominika Drygas, w listopadzie 2022 r. – podczas inspekcji międzykontynentalnego pocisku balistycznego Hwasong-17 – u boku przywódcy Kim Dzong Una, zobaczyć można było długowłosą dziewczynkę w białej kurtce, czarnych spodniach i czerwonych baletkach. Uśmiechnięta i wtulona w ramię przywódcy Korei Północnej, na niektórych fotografiach ściskająca jego dłoń, po raz pierwszy pojawiła się wówczas publicznie. Jak podała wtedy oficjalna, państwowa agencja informacyjna Korei, KCNA (Korean Central News Agency), była to córka przywódcy, Kim Dzu Ae. Teraz – jak informują południowokoreańskie media – nastolatka mianowana została na stanowisko kierownicze w administracji rakietowej kraju.

Czytaj więcej

Nie ma wprawdzie pewności, że przywódca Korei Północnej, którego wiek szacuje się na 42 lata, w najb
Kim Dzong Un powierzył nastoletniej córce funkcję przy programie nuklearnym?

Kim Dzong Un – jak donoszą media z Korei Południowej – powierzył swojej córce Kim Dzu Ae funkcję, która można nazwać stanowiskiem dyrektorskim w administracji rakietowej – organie odpowiadającym za program nuklearny i rakietowy kraju. 

Dziennik "Chosun Daily" – powołując się na źródła wywiadowcze Korei Południowej – podaje, że córka Kima prawdopodobnie zmieniła także imię na Kim Dzu Hae, co – jak wskazano – ma podkreślać jej wyjątkowy status. 

Czytaj więcej

Nie wiadomo, co mogło obecnie skłonić ledwo 40-letniego Kim Dzong Una do poszukiwania następcy. Jego
Korea Północna: Ulubiona córka Kim Dzong Una zostanie następcą tronu?
Kim jest Kim Dzu Ae?

Córka Kim Dzong Una coraz częściej towarzyszy ojcu w uroczystościach, pokazach sprzętu wojskowego, a nawet bankietach i wizytach zagranicznych z udziałem innych światowych przywódców. Zdaniem przedstawicieli Narodowej Służby Wywiadowczej (oryg. National Intelligence Service; skr. NIS) – odpowiedzialnej między innymi za gromadzenie informacji i przeciwdziałanie zagrożeniom z Korei Północnej – nastolatka może być szykowana do przejęcia w przyszłości władzy w kraju. Niektórzy jednak tę tezę obalają. 

Jak podaje CNN, decyzje o uczestnictwie córki Kima w oficjalnych wydarzeniach mogą stanowić starannie przemyślaną strategię PR mającą na celu rozpowszechnianie fałszywych informacji. „Prawdziwy następca może jednocześnie pozostawać w ukryciu, co zapewnia mu anonimowość i daje możliwość podejmowania edukacji i szkoleń militarnych w wybranych placówkach na świecie. Gdy Kim Dzong Un w wieku 11 lat rozpoczynał naukę w Szwajcarii, jego dane osobowe zostały zmienione na czas pobytu w tamtejszej placówce edukacyjnej, co przy obecnej rozpoznawalności, jaką jego nastoletniej córce zapewnił udział w licznych wydarzeniach relacjonowanych przez światowe media, nie byłoby możliwe” – pisała w rp.pl Dominika Drygas.

Córka Kim Dzong Una ma około 13 lat. 

Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Azja Korea Północna Osoby Kim Dzong Un
