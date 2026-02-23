Jak pisała w rp.pl Dominika Drygas, w listopadzie 2022 r. – podczas inspekcji międzykontynentalnego pocisku balistycznego Hwasong-17 – u boku przywódcy Kim Dzong Una, zobaczyć można było długowłosą dziewczynkę w białej kurtce, czarnych spodniach i czerwonych baletkach. Uśmiechnięta i wtulona w ramię przywódcy Korei Północnej, na niektórych fotografiach ściskająca jego dłoń, po raz pierwszy pojawiła się wówczas publicznie. Jak podała wtedy oficjalna, państwowa agencja informacyjna Korei, KCNA (Korean Central News Agency), była to córka przywódcy, Kim Dzu Ae. Teraz – jak informują południowokoreańskie media – nastolatka mianowana została na stanowisko kierownicze w administracji rakietowej kraju.

Kim Dzong Un powierzył nastoletniej córce funkcję przy programie nuklearnym?

Kim Dzong Un – jak donoszą media z Korei Południowej – powierzył swojej córce Kim Dzu Ae funkcję, która można nazwać stanowiskiem dyrektorskim w administracji rakietowej – organie odpowiadającym za program nuklearny i rakietowy kraju.

Dziennik "Chosun Daily" – powołując się na źródła wywiadowcze Korei Południowej – podaje, że córka Kima prawdopodobnie zmieniła także imię na Kim Dzu Hae, co – jak wskazano – ma podkreślać jej wyjątkowy status.