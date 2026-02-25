– Chcę jasno powiedzieć, że nie ma i nigdy nie będzie mojej zgody na takie traktowanie obrońców granic i polskich żołnierzy i ściganie polskich żołnierzy za to, że chronią Polki i Polaków – zapowiedział.



– Obrona granicy, ochrona Polek, ochrona Polaków nie jest przekroczeniem uprawnień. Wiem, że żołnierze WP w sposób profesjonalny, zgodny z przepisami prawa, zasadami etyki posługują się bronią. Nie będę tolerował nielegalnych działań prokuratorów wobec żołnierzy Wojska Polskiego – dodał.

Karol Nawrocki: Skończył się okres taniego bezpieczeństwa gwarantowanego wyłącznie przez USA

Nawrocki mówił również o zwiększaniu nakładów na obronność. Wskazał, że celem powinno być utrzymanie 5 proc. PKB. – Tak jak my w Polsce, tak i nasi partnerzy muszą być świadomi, że w NATO definitywnie skończył się okres taniego bezpieczeństwa gwarantowanego wyłącznie przez USA. Amerykanie oczekują od sojuszników europejskich, aby wzięli na siebie istotną część obowiązków wynikających z kolektywnej obrony – mówił.

Prezydent zabrał głos w sprawie SAFE

- Musimy powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, że stabilne finansowanie sił zbrojnych nie jest możliwe bez stabilnego budżetu państwa. Tak – polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje pożyczka SAFE. Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny, jako dla Prezydenta Polski. Na ile program SAFE daje nam możliwość swobodnego wydawania pieniędzy w kontekście zasady warunkowości. Podstawową zasadą budowy bezpieczeństwa jest pewność. Musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane czy zawieszone – powiedział Nawrocki.

- Wszyscy pamiętamy, że w przypadku KPO ta zasada stała się przyczyną dużych konfliktów i napięć między UE a Polską i ta sama zasada ma zastosowanie dla SAFE. To wynika z zapisów dokumentów wykonawczych UE i z jej rozporządzenia z maja 2025 roku. Nie jesteśmy w stanie tego ryzyka usunąć żadną preambułą czy innym aktem zbiorowej deklaracji Sejmu czy Senatu - dodał.