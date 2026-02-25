Rzeczpospolita
Karol Nawrocki: Niedopuszczalne jest przenoszenie obrony w głąb kraju

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Odprawie rozliczeniowo–zadaniowej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. - Jako zwierzchnik sił zbrojnych krytycznie oceniam i wymagam więcej w obszarze implementacji nowoczesnych rozwiązań, sztucznej inteligencji, przełomowych technologii w domenie cyber i kosmicznej oraz w systemach dowodzenia, rozpoznania i rażenia, a także systemach bezzałogowych - mówił w Muzeum Wojska Polskiego.

Prezydent Karol Nawrocki podczas odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP w Muzeum Wojska P

Prezydent Karol Nawrocki podczas odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP w Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej.

Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej mówił, że „rolą prezydenta jest czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji, stanie na straży bezpieczeństwa i suwerenności państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”. – Konstytucja RP wymaga od prezydenta najwyższego oddania Ojczyźnie, a także czuwania nad bezpieczeństwem wszystkich Polaków. Od 6 sierpnia, każdego dnia, te zadania konsekwentnie realizuję – mówił Nawrocki.

– Siłą Rzeczypospolitej są jej Siły Zbrojne. Są one najważniejszym instrumentem zapewniania bezpieczeństwa Polsce i Polakom. Codzienne zaangażowanie żołnierzy w wykonywanie zadań jest tego materialnym dowodem – kontynuował prezydent.

Karol Nawrocki: Polska potrzebuje zaawansowanych technologicznie i posiadających duże zdolności bojowe sił zbrojnych

Nawrocki podkreślił, że w jego ocenie niedopuszczalne jest przeniesienie obrony w głąb kraju. – Założenia i plany użycia sił zbrojnych muszą zakładać obronę każdej części obszaru Rzeczpospolitej – mówił. – Służyć temu muszą zmiany organizacyjne i dyslokacyjne, tworzenie nowych jednostek wojskowych na wschód od Wisły w garnizonach, z których mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych zapewni terminową, właściwą reakcję na zagrożenia. Tylko takie rozwiązania będę wspierał – zapowiedział.

Prezydent zaapelował również o kontynuację „współdziałania Sztabu Generalnego WP z BBN w zakresie opracowania nowych rozwiązań planistycznych przeciwdziałających zaskoczeniu i agresji ze strony Rosji”.

Nawrocki zapowiedział, że udzielał patronatu wszystkim inicjatywom, których celem będzie modernizacja polskiej armii. – Dla bezpieczeństwa konieczne jest zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy zakupami zbrojeniowymi a rozwojem technologii przełomowych, które dadzą naszej armii przewagę na współczesnym polu walki także za 5 czy 15 lat – mówił.

Krytyczna ocena prezydenta Nawrockiego. „Proces należy urealnić”

W swoim wystąpieniu krytycznie ocenił stan wprowadzenia w armii „nowoczesnych rozwiązań, sztucznej inteligencji, przełomowych technologii w domenie cyber i kosmicznej oraz w systemach dowodzenia, rozpoznania i rażenia, a także systemach bezzałogowych”

– W moim uznaniu proces ten musi zostać urealniony, zyskać wymiar praktyczny, zostać przyspieszony, tak by zapewnić zdolność do prowadzenia operacji odstraszania we wszystkich domenach operacyjnych – powiedział.

Nawrocki zwrócił się również bezpośrednio do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Kiedy wreszcie zostanie zlikwidowany zespół prokuratorów powołanych w istocie do ścigania obrońców polskich granic? Dlaczego mimo wydanego zgodnie z prawem przez zastępcę PG ds. wojskowych polecenia wycofania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego wobec niewinnego oficera WP, polecenie to nie zostało wykonane i prokuratura chce stwierdzenia jego winy? – zapytał prezydent.

– Chcę jasno powiedzieć, że nie ma i nigdy nie będzie mojej zgody na takie traktowanie obrońców granic i polskich żołnierzy i ściganie polskich żołnierzy za to, że chronią Polki i Polaków – zapowiedział.

– Obrona granicy, ochrona Polek, ochrona Polaków nie jest przekroczeniem uprawnień. Wiem, że żołnierze WP w sposób profesjonalny, zgodny z przepisami prawa, zasadami etyki posługują się bronią. Nie będę tolerował nielegalnych działań prokuratorów wobec żołnierzy Wojska Polskiego – dodał.

Karol Nawrocki: Skończył się okres taniego bezpieczeństwa gwarantowanego wyłącznie przez USA

Nawrocki mówił również o zwiększaniu nakładów na obronność. Wskazał, że celem powinno być utrzymanie 5 proc. PKB. – Tak jak my w Polsce, tak i nasi partnerzy muszą być świadomi, że w NATO definitywnie skończył się okres taniego bezpieczeństwa gwarantowanego wyłącznie przez USA. Amerykanie oczekują od sojuszników europejskich, aby wzięli na siebie istotną część obowiązków wynikających z kolektywnej obrony – mówił.

Prezydent zabrał głos w sprawie SAFE

- Musimy powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, że stabilne finansowanie sił zbrojnych nie jest możliwe bez stabilnego budżetu państwa. Tak – polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje pożyczka SAFE. Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny, jako dla Prezydenta Polski. Na ile program SAFE daje nam możliwość swobodnego wydawania pieniędzy w kontekście zasady warunkowości. Podstawową zasadą budowy bezpieczeństwa jest pewność. Musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane czy zawieszone – powiedział Nawrocki.

- Wszyscy pamiętamy, że w przypadku KPO ta zasada stała się przyczyną dużych konfliktów i napięć między UE a Polską i ta sama zasada ma zastosowanie dla SAFE. To wynika z zapisów dokumentów wykonawczych UE i z jej rozporządzenia z maja 2025 roku. Nie jesteśmy w stanie tego ryzyka usunąć żadną preambułą czy innym aktem zbiorowej deklaracji Sejmu czy Senatu - dodał.

Prezydent podkreślił, że potrzeba w tej kwestii „uczciwej i chłodnej debaty, ponieważ SAFE to dług, który będzie spłacany przez dziesięciolecia.” – Polacy mają prawo wiedzieć, jaki będzie prawdziwy koszt zaciągniętego zobowiązania oraz na jakich warunkach będzie ono udzielane – mówił.

