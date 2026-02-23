Nie każdy z młodych będzie zdolny do służby – chociażby z powodu stanu zdrowia, ograniczonej sprawności fizycznej czy otyłości. Z danych przedstawionych przez Drabińskiego wynika, że już teraz 26,1 proc. w wieku 15-29 lat ma przewlekłe problemy zdrowotne.

Zwiększa się także katalog obiektów infrastruktury krytycznej, co powoduje, że są one militaryzowane. Dlatego pracownicy tych instytucji mogą być wyłączeni z mobilizacji w czasie wojny, to samo będzie dotyczyło wcielonych do korpusu obrony cywilnej, pracowników służby zdrowia, logistyki i zaopatrzenia, przemysłu zbrojeniowego (1,1 mln pracuje teraz w służbie zdrowia, 190 tys. w sektorze energetycznym, 1 mln w transporcie).

Wojsko otrzymuje coraz więcej broni. Musi mieć tych, którzy będą w stanie nią walczyć

Jednocześnie Sztab Generalny WP kreśli plan powstania do 2039 r. półmilionowej armii składającej się z żołnierzy zawodowych i rezerwistów. Na to trzeba nałożyć fakt, że wojsko otrzymuje i nadal będzie otrzymywało już zakontraktowane uzbrojenie. Wojskowi przyznają, że dzisiaj nie jest problemem zaopatrzenie wojska w nowoczesne systemy uzbrojenia, ale wyszkolenie kadr do ich utrzymania i wykorzystania na polu walki. Tym bardziej, że obsługa tego sprzętu jest coraz bardziej skomplikowana. Na pewno jest trudniejsza niż sprzętu posowieckiego, który z armii jest wycofywany (część przekazaliśmy Ukrainie). Z danych Sztabu Generalnego WP wynika, że w ciągu 15 lat liczba specjalistycznego uzbrojenia wzrośnie z 15 tys. do 37 tys. sztuk, a potencjał Sił Zbrojnych urośnie o ok. 90 proc., w tym np. liczba czołgów zwiększy o 380 proc., a sprzętu artyleryjskiego i przeciwpancernego o 400 proc.

Dotychczas wojsko w sposób sztuczny zwiększało liczbę rezerwistów – po prostu podnosiło wiek tych, którzy mogą stanowić zasób mobilizacyjny i potencjalnie zostać wcieleni do armii w przypadku wojny. W Polsce mamy teraz prawdopodobnie ok. 300 tys. rezerwistów (szczegółowe dane są zastrzeżone). Z danych Sztabu Generalnego WP wynika, że tylko w latach 2022-2025 przeszkolono 150 tys. rezerwistów, chociaż rocznie armia mogła wezwać ponad 200 tys. osób.

Dla porównania Ukraina jest teraz w stanie wyszkolić rocznie ok. 100 tys. osób, a Rosja cztery razy więcej. Potężne zasoby posiadają państwa, w których jest pobór: Finlandia w przypadku wojny jest w stanie wystawić od 280 tys. do 900 tys. rezerwistów (przy populacji 5,5 mln), Korea Południowa – 3,1 mln, Izrael – 465 tys. Zaś spośród państw, gdzie jest tylko służba ochotnicza – Wielka Brytania zaledwie 40 tys., Niemcy – 60 tys. (dane Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych).