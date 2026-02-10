Jeszcze kilka miesięcy przed ogłoszeniem tej operacji ujawniliśmy w „Rzeczpospolitej”, że żołnierze rezerwy na ćwiczeniach ciągle dostają m.in. zużyte bechatki, czyli kurtki wojskowe, metalowe – pamiętające czasy PRL – hełmy (nazywane orzeszkami) oraz karabinki Kałasznikowa, które wyprodukowano jeszcze w czasach Układu Warszawskiego.

Dlaczego operacja „Szpej” w polskiej armii zwolniła?

Od pewnego czasu eksperci i politycy wskazują, że realizacja programu „Szpej” zwolniła. Zwróciła na to uwagę m.in. posłanka Paulina Matysiak (niezrzeszona), która wczesną jesienią wysłała do resortu obrony narodowej interpelację. Wskazała, że według pojawiających się opinii „Szpej” „nie opiera się o żaden konkretny harmonogram, a bieżący rok upłynął pod znakiem licznych niewiadomych”.

„Główne zarzuty obejmują: podstawowy brak komunikacji, który przekłada się na niezdolność do zaspokajania potrzeb wojska; brak widocznych postępów; brak planu i płynności. Zamówienia są realizowane w oparciu o aneksy do pierwotnego kształtu operacji, w sposób który najpierw właściwie ogranicza do zera poziom zamówień, po czym w ostatnim kwartale roku oczekuje realizacji zamówień w niewykonalnej skali. Pojawiają się obawy, że firmy będą realizować zwolnienia grupowe, co negatywnie przełoży się na sytuację tysięcy pracowników i pracownic, a co więcej – odbije się na możliwościach produkcyjnych niezbędnych do modernizacji polskiej armii” – pisała posłanka.

Jej zdaniem niepokój budzi „trzeciorzędne” traktowanie operacji „Szpej” i „lekceważenie potrzeb zarówno polskich firm realizujących zamówienia, jak i polskich żołnierzy czekających na efekty tych zamówień”. Matysiak pytała ministra obrony narodowej, kiedy resort planuje opublikować konkretny harmonogram realizacji operacji „Szpej”; czy przewiduje instrumenty pomocowe dla zagrożonych zwolnieniami grupowymi pracowników w firmach realizujących zamówienia dla wojska; na jakiej zasadzie będzie działała tzw. zielona lista. Ale też pytała o liczbę zakontraktowanych hełmów kompozytowych, mundurów oraz o liczbę hełmów stalowych wycofanych z użytkowania w okresie od 1 stycznia do 1 października 2025 r.

Nie jest znany harmonogram dostaw „Szpeja”, ale zakupy są

Na odpowiedź posłanka czekała prawie cztery miesiące. Paweł Bejda (PSL), wiceminister obrony narodowej nie odpowiedział na wiele szczegółowych pytań m.in. o harmonogram realizacji tej operacji. Poinformował jednak, że została zawarta jedna umowa na dostawę 273 490 kompletów mundurów polowych, jedna umowa na dostawy 241 795 kompletów mundurów polowych letnich, umowa na dostawę 45 870 kompletów ubrań ochronnych, trzy umowy na dostawę 70 tys. szt. kurtek zimowych z podpinką oraz jedną umowę na dostawę 1 tys. kompletów ubrań ocieplających.