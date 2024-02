Szef Sztabu Generalnego WP zakłada, że będą prowadzone prace w kierunku wdrożenia koncepcji służby powszechnej (Total Force Concept), czyli zostaną wprowadzone jednorodne standardy szkolenia dla wszystkich form służby wojskowej. W tym roku powinien zostać zbudowany nowy model szkolenia i utrzymywania gotowości rezerw.

Gen. Kukuła przewiduje też budowanie etosu służby m.in. poprzez wsparcie dla rodzin wojskowych i weteranów. Zarząd Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego WP ma opracować system kontraktów dla wybranych specjalności, jak dla pilotów wojskowych, reformę systemu dodatków dla żołnierzy oraz niefinansowych form motywacji, aby jak najwięcej żołnierzy zostawało w wojsku.

Priorytety wojska. Jakie założenia ma Sztab Generalny WP?

Równolegle w oparciu o doświadczenia ukraińskie będzie ustalany program rozwoju Sił Zbrojnych do 2039 r. Priorytetem ma być rozwój obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej; zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych nawet do 450 tys. osób (aż 150 tys. mają stanowić żołnierze aktywnej rezerwy); wdrożenie tzw. modelu 44 jako podstawowej struktury Wojsk Lądowych (zmniejszenie liczby ciężkiego sprzętu do 44 w batalionach ogólnowojskowych, ale dodanie komponentu rozpoznawczego i bezzałogowego); dronizacja i automatyzacja oraz wdrożenie sztucznej inteligencji (w rozpoznaniu, dowodzeniu i rażeniu); rozwój komponentu satelitarnego; sformowanie komponentu systemów bezzałogowych; rozwijanie zdolności do prowadzenia operacji informacyjnych.

Zmianie ulegnie też podejście do gotowości Sił Zbrojnych. Jednostki wojskowe zostaną podzielone na trzy kategorie: Tier 1, Tier 2 i Tier 3. Te pierwsze mają mieć najwyższą gotowość i być zdolne do reakcji natychmiast w sytuacji zagrożenia. Mają one mieć wysoki wskaźnik ukompletowania, a przewagę mają mieć w nich żołnierze zawodowi. Z kolei jednostki Tier 3 mają być tworzone głównie w oparciu o rezerwistów i być zdolne do działań po 180 dniach od aktywacji. – To, zdaniem generała, powinno zabezpieczyć Siły Zbrojne na czas długotrwałego konfliktu.

Sztab Generalny WP zakłada też szybkie zwiększenie liczby nowoczesnego wyposażenia indywidualnego żołnierzy, co ma poprawić morale żołnierzy i rezerwistów. Do końca tego roku mają być wycofane np. metalowe hełmy, karabinki AKSM, pistolety P-64, P-83 i PM-64, a także szelki wz. 988/MON.