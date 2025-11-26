Według Dworczyka do zamrożenia konfliktu mogłoby dojść tylko w przypadku silnego nacisku amerykańskiego i europejskiego na Rosję oraz w przypadku koncesji na rzecz Kremla. – Władimir Putin nigdy nie pozwoli sobie na to, by w oczach rosyjskich obywateli przejść do historii jako przegrany – wyjaśnił.

Michał Dworczyk o negocjacjach ws. planu pokojowego: Rząd zaspał

Europosła PiS pytano też, kto odpowiada za to, że przedstawiciela Polski zabrakło w czasie negocjacji w Genewie, gdzie – oprócz delegacji USA i Ukrainy – byli przedstawiciele tzw. E3 (Wielka Brytania, Niemcy i Francja). Czy winny jest rząd, czy to prezydent Karol Nawrocki powinien był wykorzystać swoje relacje z Donaldem Trumpem? (gospodarzem negocjacji byli Amerykanie).

– Warto przypomnieć, że dyskusja dotycząca pokoju na Ukrainie była prowadzona od początku przez rząd, który za każdym razem, gdy prezydent wykazuje się większą aktywnością na forum międzynarodowym, podkreśla, że rząd prowadzi politykę zagraniczną – odparł Dworczyk. – Jeśli prezydent chce korzystać z prerogatyw (w zakresie polityki zagranicznej) to rząd kwestionuje to prawo – dodał. – A jeśli rząd zawala jakąś sprawę, jak w przypadku tych negocjacji, to krzyczy, że prezydent powinien to czynić. To cynizm i hipokryzja – podsumował.

– W sprawie pokoju na Ukrainie od początku rozmowy prowadziła tzw. Koalicja Chętnych i w tej „Koalicji Chętnych” reprezentował Polskę rząd. Trudno, by pan prezydent wchodził w format, w którym nie brał udziału – mówił też Dworczyk. – Tutaj widać, że rząd zaspał – ocenił.

Dworczyk mówił też, że może byłoby inaczej, gdyby „polski rząd miał jakiekolwiek relacje z administracją USA”. – Poza tym o swoje sprawy trzeba zabiegać. Rząd Donalda Tuska o to nie zabiegał – dodał.