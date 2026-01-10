Donald Tusk odpowiada na deklarację Jarosława Kaczyńskiego. „Bez Brauna? Nie ma szans”

W piątek Jarosław Kaczyński odrzucił możliwość, by Prawo i Sprawiedliwość weszło w koalicję z partią Grzegorza Brauna. Prezes PiS wyraził nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej w wyborach do Sejmu nie przekroczy progu wyborczego. Na te właśnie słowa premier odpowiedział we wpisie.

Reklama Reklama

"Deklaracja Kaczyńskiego, że »nigdy z Braunem« brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bez Brauna Kaczyński nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko" – stwierdził Donald Tusk.

Jarosław Kaczyński: Grzegorz Braun dalece przekroczył granice nieprzekraczalne

Tusk odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który w piątek był pytany o to, czy kiedykolwiek rozmawiał z Grzegorzem Braunem, a także czy uważa go za „polityka niebezpiecznego dla Polski”. – Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej – odparł prezes PiS.