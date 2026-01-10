Rzeczpospolita
Donald Tusk odpowiada na deklarację Jarosława Kaczyńskiego. „Bez Brauna? Nie ma szans”

Donald Tusk odniósł się we wpisie na platformie X do deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącej możliwości koalicji z Konfederacją Grzegorza Brauna. Prezes PiS wykluczył przyszłą koalicję i zapowiedział, że „PiS nie będzie przekraczać tej granicy”.

Publikacja: 10.01.2026 12:50

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Marcin Obara

Bartosz Lewicki

W piątek Jarosław Kaczyński odrzucił możliwość, by Prawo i Sprawiedliwość weszło w koalicję z partią Grzegorza Brauna. Prezes PiS wyraził nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej w wyborach do Sejmu nie przekroczy progu wyborczego. Na te właśnie słowa premier odpowiedział we wpisie. 

"Deklaracja Kaczyńskiego, że »nigdy z Braunem« brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bez Brauna Kaczyński nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko" – stwierdził Donald Tusk. 

Jarosław Kaczyński: Grzegorz Braun dalece przekroczył granice nieprzekraczalne

Tusk odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który w piątek był pytany o to, czy kiedykolwiek rozmawiał z Grzegorzem Braunem, a także czy uważa go za „polityka niebezpiecznego dla Polski”. – Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej – odparł prezes PiS.

– Mam nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej nie znajdzie się w parlamencie, bo nie przekroczy progów wyborczych – podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie o Grzegorza Brauna. Zaznaczył też, że nie jest zwolennikiem represji, ale „ta formacja powinna pozostać na marginesie”. – Poza tym są jeszcze kwestie jego różnych obecności w Moskwie. Tu jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć: „tu jest granica” – oświadczył. Dodał, że „PiS nie będzie przekraczać tej granicy”.

Zdaniem prezesa PiS, głosowanie na Brauna jest „całkowicie nieefektywne”, ponieważ – jak argumentował – jeżeli Polska chce utrzymać podstawy bezpieczeństwa, to „nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy poparciem zwolenników pana Brauna”.

W ostatnich miesiącach politycy koalicji rządzącej wielokrotnie poświęcali uwagę rosnącemu poparciu Konfederacji Korony Polskiej – partii, której liderem jest Grzegorz Braun. Padały też głosy, by zdelegalizować partię Grzegorza Brauna


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Grzegorz Braun
