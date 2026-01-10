Donald Tusk odpowiada na deklarację Jarosława Kaczyńskiego. „Bez Brauna? Nie ma szans”

Aktualizacja: 10.01.2026 13:42 Publikacja: 10.01.2026 12:50
Donald Tusk
Foto: PAP/Marcin Obara
W piątek Jarosław Kaczyński odrzucił możliwość, by Prawo i Sprawiedliwość weszło w koalicję z partią Grzegorza Brauna. Prezes PiS wyraził nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej w wyborach do Sejmu nie przekroczy progu wyborczego. Na te właśnie słowa premier odpowiedział we wpisie.
"Deklaracja Kaczyńskiego, że »nigdy z Braunem« brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bez Brauna Kaczyński nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko" – stwierdził Donald Tusk.
Tusk odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który w piątek był pytany o to, czy kiedykolwiek rozmawiał z Grzegorzem Braunem, a także czy uważa go za „polityka niebezpiecznego dla Polski”. – Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej – odparł prezes PiS.
– Mam nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej nie znajdzie się w parlamencie, bo nie przekroczy progów wyborczych – podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie o Grzegorza Brauna. Zaznaczył też, że nie jest zwolennikiem represji, ale „ta formacja powinna pozostać na marginesie”. – Poza tym są jeszcze kwestie jego różnych obecności w Moskwie. Tu jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć: „tu jest granica” – oświadczył. Dodał, że „PiS nie będzie przekraczać tej granicy”.
Zdaniem prezesa PiS, głosowanie na Brauna jest „całkowicie nieefektywne”, ponieważ – jak argumentował – jeżeli Polska chce utrzymać podstawy bezpieczeństwa, to „nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy poparciem zwolenników pana Brauna”.
W ostatnich miesiącach politycy koalicji rządzącej wielokrotnie poświęcali uwagę rosnącemu poparciu Konfederacji Korony Polskiej – partii, której liderem jest Grzegorz Braun. Padały też głosy, by zdelegalizować partię Grzegorza Brauna.
