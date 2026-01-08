Aktualizacja: 08.01.2026 10:32 Publikacja: 08.01.2026 10:25
Foto: PAP, Albert Zawada, Paweł Supernak, Piotr Nowak
Udział w wyborach parlamentarnych deklaruje 57,9 proc. badanych (50,9 proc. – „zdecydowanie tak”, 7,0 proc. – „raczej tak”). Głosować nie zamierza 38,4 proc. respondentów (24,8 proc. – „zdecydowanie nie”, 13,6 proc. – „raczej nie”). Niezdecydowanych pozostaje 3,6 proc. ankietowanych.
Wśród wyborców zdecydowanych na udział w głosowaniu najwyższe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska – 30,9 proc. To jednak spadek o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z grudnia.
Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,9 proc., notując wzrost o 0,8 pkt. proc.. Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 11,2 proc. respondentów (spadek o 0,9 pkt. proc.).
Czytaj więcej
Polityczny pat – tak polska polityka wchodzi w rok 2026. Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedl...
Do Sejmu weszłyby także: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,7 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc.) oraz Lewica – 8,2 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.).
Progu wyborczego nie przekroczyłaby Partia Razem, uzyskując 4,4 proc. poparcia. Ugrupowanie zanotowało jednak największy wzrost spośród wszystkich partii – o 2 pkt. proc. w porównaniu z grudniem. Poza Sejmem znalazły się również: PSL – 3,2 proc. (spadek o 1,7 pkt. proc.) i Polska 2050 – 2,0 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.).
Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 4,5 proc. badanych, co oznacza spadek o 3,2 pkt. proc. względem poprzedniego pomiaru.
Na podstawie wyników sondażu przygotowano symulację podziału mandatów w Sejmie: Koalicja Obywatelska – 182 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość – 149 mandatów, Konfederacja – 53 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej – 43 mandaty i Lewica – 33 mandaty.
Do uzyskania większości sejmowej potrzeba 231 głosów.
Wyniki oznaczają zmianę arytmetyki sejmowej. Obóz liberalno-lewicowy (KO i Lewica) dysponowałby łącznie 215 mandatami, co nie wystarczyłoby do uzyskania wotum zaufania dla rządu.
Czytaj więcej
Czy relacje między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim mogą układać się poprawni...
Jedynym wariantem dającym większość byłby szeroki blok prawicowy. Połączenie PiS (149), Konfederacji (53) i Konfederacji Korony Polskiej (43) dawałoby łącznie 245 mandatów. Taki scenariusz wymagałby jednak porozumienia między PiS a środowiskami obu Konfederacji.
Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 2–4 stycznia 2026 r. Badanie zrealizowano metodą mix-mode (CAWI/CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
- Nie mam wielkich oczekiwań względem prezydenta, ale zakładałam, że jego otoczenie nie będzie go aż tak komprom...
W trakcie wyjazdowego posiedzenia klubu PiS prezes Jarosław Kaczyński zdecydowanie odciął się od możliwości wspó...
Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, na antenie RMF FM apelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by podpi...
Po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS w środę 7 stycznia prezes Jarosław Kaczyński stanowczo zaprze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas