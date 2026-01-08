Udział w wyborach parlamentarnych deklaruje 57,9 proc. badanych (50,9 proc. – „zdecydowanie tak”, 7,0 proc. – „raczej tak”). Głosować nie zamierza 38,4 proc. respondentów (24,8 proc. – „zdecydowanie nie”, 13,6 proc. – „raczej nie”). Niezdecydowanych pozostaje 3,6 proc. ankietowanych.

Sondaż partyjny. Najwięcej zyskują Braun i Razem

Wśród wyborców zdecydowanych na udział w głosowaniu najwyższe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska – 30,9 proc. To jednak spadek o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z grudnia.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,9 proc., notując wzrost o 0,8 pkt. proc.. Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 11,2 proc. respondentów (spadek o 0,9 pkt. proc.).

Do Sejmu weszłyby także: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,7 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc.) oraz Lewica – 8,2 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.).