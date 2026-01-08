Rzeczpospolita
Nowy sondaż partyjny. KO wygrywa, ale traci większość w Sejmie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska. Obecna koalicja rządząca straciłaby jednak większość w Sejmie, ponieważ Polska 2050 i PSL nie przekroczyłyby progu wyborczego – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Największe wzrosty poparcia odnotowały Partia Razem oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Publikacja: 08.01.2026 10:25

Foto: PAP, Albert Zawada, Paweł Supernak, Piotr Nowak

Przemysław Malinowski

Udział w wyborach parlamentarnych deklaruje 57,9 proc. badanych (50,9 proc. – „zdecydowanie tak”, 7,0 proc. – „raczej tak”). Głosować nie zamierza 38,4 proc. respondentów (24,8 proc. – „zdecydowanie nie”, 13,6 proc. – „raczej nie”). Niezdecydowanych pozostaje 3,6 proc. ankietowanych.

Sondaż partyjny. Najwięcej zyskują Braun i Razem

Wśród wyborców zdecydowanych na udział w głosowaniu najwyższe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska – 30,9 proc. To jednak spadek o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z grudnia.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,9 proc., notując wzrost o 0,8 pkt. proc.. Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 11,2 proc. respondentów (spadek o 0,9 pkt. proc.).

Do Sejmu weszłyby także: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,7 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc.) oraz Lewica – 8,2 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyłaby Partia Razem, uzyskując 4,4 proc. poparcia. Ugrupowanie zanotowało jednak największy wzrost spośród wszystkich partii – o 2 pkt. proc. w porównaniu z grudniem. Poza Sejmem znalazły się również: PSL – 3,2 proc. (spadek o 1,7 pkt. proc.) i Polska 2050 – 2,0 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.).

Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 4,5 proc. badanych, co oznacza spadek o 3,2 pkt. proc. względem poprzedniego pomiaru.

Symulacja mandatów. Jak wyglądałby nowy Sejm?

Na podstawie wyników sondażu przygotowano symulację podziału mandatów w Sejmie: Koalicja Obywatelska – 182 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość – 149 mandatów, Konfederacja – 53 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej – 43 mandaty i Lewica – 33 mandaty.

Do uzyskania większości sejmowej potrzeba 231 głosów.

Wyniki oznaczają zmianę arytmetyki sejmowej. Obóz liberalno-lewicowy (KO i Lewica) dysponowałby łącznie 215 mandatami, co nie wystarczyłoby do uzyskania wotum zaufania dla rządu.

Jedynym wariantem dającym większość byłby szeroki blok prawicowy. Połączenie PiS (149), Konfederacji (53) i Konfederacji Korony Polskiej (43) dawałoby łącznie 245 mandatów. Taki scenariusz wymagałby jednak porozumienia między PiS a środowiskami obu Konfederacji.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 2–4 stycznia 2026 r. Badanie zrealizowano metodą mix-mode (CAWI/CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Razem Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Sejm Polska 2050 Konfederacja Korony Polskiej
