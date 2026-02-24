Gdy po dłuższej nieobecności odwiedziłem jakiś czas temu Bułgarię, moją uwagę zwróciły naklejki na witrynach banków. Zakazywały wchodzenia w zakrywających twarz kaskach motocyklowych. I wnoszenia broni. Mój kolega, który jako ekspat pracował tam już parę lat, wyjaśnił, że Bułgarzy mają wyjątkowo dużo na nią pozwoleń.
Przypomniało mi się to, bo ostatnimi czasy platformy społecznościowe zdominowali anonimowi osobnicy grasujący z bronią algorymów za pazuchą. Czy to dyskusja o wsparciu Ukrainy w obronie przed Rosją, czy o polskim udziale w SAFE, jak na rozkaz pojawiają się tysiące botów i anonimowych trolli z nazwami w stylu Rychu9999. I zalewają nas terabajtami dezinformacji, okradając z prawdy. Sieją hejt, czego ofiarą padła ostatnio polska uczestniczka konkursu skoków narciarskich, i mnożą teorie spiskowe, skracając życie tysiącom ludzi, którzy uwierzyli i się nie zaszczepili np. przeciwko Covid.
Anonimowość, wzmocniona trzymanymi w tajemnicy algorytmami społecznościówek, zniekształca rzeczywistość. Po blisko 100 latach Europa znów testuje hasło: „kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą”. Pozwala manipulować świadomością milionów, co niszczy tkankę społeczną i sieje destrukcję.
Czwórka naukowców z departamentu nauk społecznych i politycznych Uniwersytetu Bocconi z Mediolanu złapała platformę X za rękę i udowodniła, że jej algorytmy wzmacniają kontrowersje i promują zdecydowanie konserwatywny sposób widzenia świata, niesymetrycznie zmieniając poglądy polityczne użytkowników. Wnioski naukowców opublikowało w lutym „Nature”.
To pokazuje, że jesteśmy w Europie szokująco niekonsekwentni: nie wpuszczamy do banków zamaskowanych osobników, zwłaszcza z bronią, ale bezrefleksyjnie pozwalamy anonimowym kontom ze społecznościówek wchodzić z kałaszem algorytmów za pazuchą do naszego życia społecznego i osobistego. Codziennie, co godzinę, co sekundę okradają nas one z prawdy.
Może więc czas skończyć w UE z anonimowością na platformach społecznościowych? Skończyć z nią, zanim farmy botów i trolli sterowanych z zewnątrz spowodują totalną destrukcję na naszym kontynencie? Zerwanie z anonimowością to kwestia instynktu samozachowawczego. Niechaj każdy broni swoich racji z otwartą przyłbicą (przy obecnej technice nie będzie problemu z potwierdzeniem tożsamości). Nie naruszy to wolności słowa, będzie natomiast mniej hejtu, manipulacji i dezinformacji, więcej odpowiedzialności, a może nawet rzadkiej dziś w społecznościówkach życzliwości?
Platformom odpadnie fikcyjny ruch generowany przez fikcyjne konta. A jeśli tego nie zaakceptują, obstając przy swojej swoiście pojmowanej „wolności”? Droga wolna, znajdą się inni, którzy zaakceptują nasze reguły gry. Kontynent liczący 450 mln mieszkańców ma prawo o nich decydować.
