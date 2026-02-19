Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Piotr Arak: Zamiast zwalniać ludzi, AI dokłada im więcej pracy

Sztuczna inteligencja to nowa, cyfrowa wersja paradoksu Jevonsa. Tak jak efektywność energetyczna w XIX i XX wieku zwiększała globalne zużycie energii, tak efektywność poznawcza generowana przez AI zwiększa zużycie czasu i uwagi ludzi.

Publikacja: 19.02.2026 05:04

Piotr Arak: Zamiast zwalniać ludzi, AI dokłada im więcej pracy

Foto: Adobe Stock

Piotr Arak

Nowe badanie opublikowane w „Harvard Business Review” rzuca światło na jeden z najbardziej przewrotnych aspektów rewolucji sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Ośmiomiesięczne badanie terenowe przeprowadzone w średniej amerykańskiej firmie technologicznej zatrudniającej około 200 osób wykazało, że wdrożenie narzędzi AI wcale nie zmniejszyło obciążenia pracowników. Wręcz przeciwnie, zwiększyło je.

W miarę jak systemy sztucznej inteligencji wypełniały luki kompetencyjne, pracownicy zaczęli wykonywać więcej zadań, często wchodząc w obszary wcześniej należące do innych ról, zlecane zewnętrznie lub odkładane na później. Zmiana ta generowała dodatkową pracę koordynacyjną i kontrolną: poprawianie szkiców przygotowanych przez AI, weryfikowanie wyników, wspieranie kolegów, których rezultaty były tylko częściowo kompletne.

Granice pracy zaczęły się zacierać, rozpoczęcie zadania stało się tak proste, jak wpisanie promptu, a zadania „wciskały się” w przerwy na lunch, spotkania czy ostatnie minuty przed odejściem od biurka. Wielozadaniowość wzrosła, ponieważ pracownicy równolegle prowadzili kilka wątków z AI i stale monitorowali wyniki, co zwiększało konieczność przełączania uwagi i obciążenie. Z czasem szybsze tempo pracy podnosiło oczekiwania wobec wszystkich, a nowe standardy stawały się „normalne”, nawet bez jawnej presji ze strony menedżerów.

Paradoks rodem z XIX wieku

Coraz częściej można więc zauważyć, że AI działa jak nowa, cyfrowa wersja paradoksu Jevonsa. XIX-wieczny ekonomista William Stanley Jevons już w 1865 r. zauważył, że wzrost efektywności wykorzystania zasobów niekoniecznie prowadzi do ich oszczędności. Przeciwnie, może zwiększyć ich zużycie. Jevons badał silniki parowe i węgiel: im sprawniejsze były maszyny, tym więcej węgla spalała cała gospodarka, ponieważ produkcja i transport rosły szybciej, niż spadało zapotrzebowanie na paliwo.

Reklama
Reklama

Logika Jevonsa powracała w kolejnych stuleciach. W XX wieku oszczędniejsze samochody nie ograniczyły zużycia paliw, lecz umożliwiły rozwój przedmieść i przejeżdżanie większych dystansów. Obniżenie kosztu oświetlenia, od świec po żarówki i LED-y, nie zmniejszyło zapotrzebowania na światło, lecz doprowadziło do jego masowego zwiększenia. Podobne mechanizmy obserwowano w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym i finansowym: tańsza transmisja danych nie zmniejszyła ruchu w sieciach, lecz go zwielokrotniła, automatyzacja w finansach zwiększyła liczbę transakcji, a e-mail wcale nie ograniczył liczby spotkań i korespondencji, wprowadził jedynie nową warstwę pracy komunikacyjnej.

Czytaj więcej

Anita Błaszczak: Lejzorek Rojtszwaniec w czasach AI
Opinie Ekonomiczne
Anita Błaszczak: Lejzorek Rojtszwaniec w czasach AI

Rozmywanie granic dnia pracy

AI wpisuje się w ten schemat niemal podręcznikowo. Obniżając koszt rozpoczęcia pracy intelektualnej, poszerza jej zakres. Analiza, szkic, kod czy prezentacja, które można wygenerować w kilka minut, przestają być luksusem, stają się codziennością. Zadania wcześniej uznawane za zbyt kosztowne, odkładane lub outsourcowane, nagle stają się standardem. W efekcie produktywność jednostkowa wzrasta, ale całkowite obciążenie pracowników rośnie jeszcze szybciej. Paradoks polega na tym, że im bardziej efektywna jest technologia, tym intensywniej konsumuje naszą uwagę, czas i zdolność koncentracji.

W praktyce oznacza to rozmywanie granic dnia pracy. Zadania „wchodzą” w przerwy, spotkania, a nawet ostatnie chwile przed odejściem od biurka. Tempo, które początkowo wydaje się wyjątkowe, szybko staje się normą. Pojawia się presja niewypowiedziana, lecz realna: skoro można szybciej, należy szybciej. Wzrost produktywności technologii nie prowadzi więc do odpoczynku czy skrócenia godzin pracy, a prowadzi do jej intensyfikacji.

Zamiast ułatwiać życie, AI może zagęścić harmonogram

Jeżeli przyjąć tę analogię, AI staje się nowym Jevonsem XXI wieku. Tak jak efektywność energetyczna w XIX i XX wieku zwiększała globalne zużycie energii, tak efektywność poznawcza generowana przez AI zwiększa zużycie czasu, uwagi i zdolności intelektualnych ludzi. Nie wystarczy sama technologia, by przyniosła oszczędności. Wymaga to świadomego projektowania procesów, reguł i ograniczeń organizacyjnych. Bez nich narzędzia AI, zamiast ułatwiać życie, mogą jedynie zagęścić harmonogram, przyspieszyć rytm i wprowadzić nową normę.

Inne badanie z Uniwersytetu w Binghamton wskazało, że firmy mogą ryzykować utratę przewagi konkurencyjnej, jeśli będą zbyt mocno polegać na zastępowaniu ludzi robotami, ponieważ konkurenci mogą skopiować taki ruch i zniwelować tę przewagę. Zalecenie badania? Wdrażać roboty obok ludzi, a nie zamiast nich. Jeżeli wszyscy używają AI, to nikt nie widzi wzrostu produktywności wobec konkurencji.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Płaca jest najważniejszym kryterium wyboru pracodawcy
Rynek pracy
AI zmienia rynek pracy. W Polsce wolniej niż na świecie

AI nie zmniejsza zapotrzebowania na pracę

W perspektywie makroekonomicznej oznacza to, że cyfrowa rewolucja (na razie) nie zmniejsza zapotrzebowania na pracę. Wręcz przeciwnie, może je zwiększać w sposób strukturalny, zmieniając rytm, skalę i charakter zadań w całej gospodarce.

Podobnie jak Jevons wskazywał, że postęp technologiczny w energetyce nie gwarantuje mniejszych kosztów ani mniejszego zużycia węgla, tak dziś innowacje w AI nie gwarantują mniejszego obciążenia pracowników.

O autorze

Dr Piotr Arak

Główny ekonomista VeloBanku, wykładowca Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Praca Gospodarka AI
Maciej Stańczuk: Europie przydałby się ktoś w rodzaju Elona Muska
Opinie Ekonomiczne
Maciej Stańczuk: Europie przydałby się ktoś w rodzaju Elona Muska
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Czy Wielka Brytania wróci kiedyś do Unii Europejskiej?
Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Czy Brytania kiedyś powróci do Unii?
1 Warszawska Brygada Pancerna
Opinie Ekonomiczne
Maciej Miłosz: Ile kosztuje nas głupota polityków
Anita Błaszczak: Lejzorek Rojtszwaniec w czasach AI
Opinie Ekonomiczne
Anita Błaszczak: Lejzorek Rojtszwaniec w czasach AI
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama