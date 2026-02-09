Równocześnie w ostatnim roku wdrażanie tych technologii w firmach w Polsce zadeklarowało 38 proc. pracodawców (vs. 63 proc. na świecie). Rodzimi pracodawcy rzadziej niż szefowie z innych krajów deklarują, że wdrożenie rozwiązań opartych na AI realnie wpłynęło na efektywność czy jakość pracy całych zespołów (32 proc. Polska – 54 proc. globalnie). 30 proc. polskich menedżerów uważa, że AI w znaczący sposób wpłynie na wykonywanie zadań, a jednocześnie dwa razy tyle pracowników (60 proc.) określa ten wpływ jako duży – 64 proc. już teraz deklaruje wzrost produktywności dzięki AI.

Wyniki z polskich firm są inne niż przeciętnie w świecie, choć nie odosobnione. Zwykle to przedsiębiorcy są optymistyczniej nastawieni do AI niż pracownicy. Jednak podobnie jak w Polsce o wpływie AI na pracę myśli się (badanie przeprowadzono w 35 krajach w świecie) np. w Belgii czy w Urugwaju.

Z analizy odpowiedzi globalnych wynika, że prawie dwie trzecie pracowników uznaje pozytywny wpływ AI na ich produktywność (62 proc.) – to odczucie podziela ponad połowa pracodawców (54 proc.).

Polskie firmy jednak w sposób znacznie bardziej oszczędny niż przeciętnie w świecie inwestują w AI. Z badania wynika, że w ciągu ostatniego roku wdrażanie tej technologii zadeklarowało 38 proc. firm w kraju (na świecie – 63 proc.).

Czy AI poradzi lepiej niż szef?

Upowszechnienie się w świecie AI w pracy spowodowało wzrost bezpieczeństwa pracowników z jednej strony (74 proc. pracowników biurowych czuje się pewnie korzystając z najnowszych technologii), z drugiej strony obawy o to, czy nie zostaną zastąpieni przez automatykę (zastanawia się nad tym co trzeci ankietowany pracownik). Dodatkowo tematyka AI nadal zajmuje pierwsze miejsce na liście pożądanych szkoleń – odsetek osób wskazujących ją w pierwszej trójce preferowanych pól rozwoju wzrósł z 40 proc. do 44 proc. w ciągu roku, a dwie trzecie pracowników w świecie oczekuje większych inwestycji pracodawców w rozwój umiejętności związanych z AI (65 proc.).