AI zmienia rynek pracy. W Polsce wolniej niż na świecie

Pracownicy w Polsce bardziej optymistycznie niż ich szefowie oceniają wpływ AI na efektywność swojej pracy. Trend globalny jest odwrotny.

Publikacja: 09.02.2026 04:37

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Fandrejewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak polscy pracownicy i pracodawcy postrzegają wpływ AI na efektywność pracy?
  • Dlaczego technologia AI w Polsce jest wdrażana wolniej niż w innych krajach?
  • Jakie są obawy pracowników polskich firm związane z zastosowaniem AI?
  • Jakie są oczekiwania pracowników dotyczące szkolenia i rozwoju umiejętności związanych z AI?

Tak wynika z badania Randstad Workmonitor 2026. Zapytano w nim pracowników i pracodawców o wpływ AI na pracę w firmach, na stosunek do nowoczesnych technologii oraz o ocenę perspektyw zastosowania na rynku pracy.

Nowoczesna technologia pomaga, ale trochę się jej obawiamy

64 proc. pracowników w Polsce docenia ułatwienia dzięki AI. Przy czym nieomal połowa (48 proc.) obawia się o pracę, która może zostać zastąpiona przez automatyzację.

Czytaj więcej

Raporty ekonomiczne
„Oznacza to, że potrzeba adaptacji, przy jednoczesnym ryzyku zastępowalności, staje się jednym z podstawowych wyzwań na naszym rynku pracy. W nastrojach pracowników widać też, że poczucie stabilności zawodowej coraz częściej budują relacje z przełożonymi i autonomia pracy” – napisano w raporcie omawiającym wyniki badania.

Równocześnie w ostatnim roku wdrażanie tych technologii w firmach w Polsce zadeklarowało 38 proc. pracodawców (vs. 63 proc. na świecie). Rodzimi pracodawcy rzadziej niż szefowie z innych krajów deklarują, że wdrożenie rozwiązań opartych na AI realnie wpłynęło na efektywność czy jakość pracy całych zespołów (32 proc. Polska – 54 proc. globalnie). 30 proc. polskich menedżerów uważa, że AI w znaczący sposób wpłynie na wykonywanie zadań, a jednocześnie dwa razy tyle pracowników (60 proc.) określa ten wpływ jako duży – 64 proc. już teraz deklaruje wzrost produktywności dzięki AI.

Czytaj więcej

Praca
Wyniki z polskich firm są inne niż przeciętnie w świecie, choć nie odosobnione. Zwykle to przedsiębiorcy są optymistyczniej nastawieni do AI niż pracownicy. Jednak podobnie jak w Polsce o wpływie AI na pracę myśli się (badanie przeprowadzono w 35 krajach w świecie) np. w Belgii czy w Urugwaju.

Z analizy odpowiedzi globalnych wynika, że prawie dwie trzecie pracowników uznaje pozytywny wpływ AI na ich produktywność (62 proc.) – to odczucie podziela ponad połowa pracodawców (54 proc.).

Polskie firmy jednak w sposób znacznie bardziej oszczędny niż przeciętnie w świecie inwestują w AI. Z badania wynika, że w ciągu ostatniego roku wdrażanie tej technologii zadeklarowało 38 proc. firm w kraju (na świecie – 63 proc.).

Czy AI poradzi lepiej niż szef?

Upowszechnienie się w świecie AI w pracy spowodowało wzrost bezpieczeństwa pracowników z jednej strony (74 proc. pracowników biurowych czuje się pewnie korzystając z najnowszych technologii), z drugiej strony obawy o to, czy nie zostaną zastąpieni przez automatykę (zastanawia się nad tym co trzeci ankietowany pracownik). Dodatkowo tematyka AI nadal zajmuje pierwsze miejsce na liście pożądanych szkoleń – odsetek osób wskazujących ją w pierwszej trójce preferowanych pól rozwoju wzrósł z 40 proc. do 44 proc. w ciągu roku, a dwie trzecie pracowników w świecie oczekuje większych inwestycji pracodawców w rozwój umiejętności związanych z AI (65 proc.).

Wyraźna jest różnica w ocenianiu przydatności nowoczesnych technologii.

47 proc. ankietowanych pracowników biurowych uważa, że AI przyniesie więcej korzyści firmom niż im. Co ciekawe połowa respondentów badania globalnego przyznała, że poszukując porad zawodowych korzysta z AI zamiast zapytać szefa.

Czytaj więcej

Rynek pracy
– Jaki wpływ ma to na atmosferę? Naszym zdaniem niekoniecznie musi to oznaczać pogorszenie się relacji na linii pracownik–menedżer, ale na pewno redefiniuje rolę współczesnego lidera, który przestaje być mentorem tylko i wyłącznie na polu profesjonalnym, ale staje się wsparciem emocjonalnym dla pracownika – a w zasadzie, jeśli już nie jest, to powinien się nim stać – uważa Magdalena Tołubińska z Randstad Polska. Dodaje, że z tego samego badania wynika, iż pracownicy w Polsce ufają bezpośrednim przełożonym (69 proc.), a jednocześnie deklarują, że przy utracie tego zaufania są skłonni zmienić pracę (55 proc.). – To daje nadzieję, że technologia nie zastąpi dialogu na linii pracownik–menedżer, a jedynie go uzupełni. Odciążając przełożonych od powtarzalnych zadań operacyjnych, pozwoli im się skupić na budowaniu głębszej współpracy.

Płaca przyciąga, work-life balance zatrzymuje

Płaca jest najważniejszym kryterium wyboru pracodawcy zarówno w Polsce (84 proc.), jak i na świecie (82 proc.). Zatrudnieni w Polsce częściej podkreślają jednak znaczenie work-life balance (51 proc. wobec 46 proc. globalnie).

35 proc. badanych w kraju deklaruje, że odeszłoby z pracy, gdyby nie mogło być w pełni sobą w miejscu zatrudnienia (globalnie 27 proc.). W Polsce szczególnie istotne jest to dla pokolenia Z (41 proc. wskazań). Dla 63 proc. badanych pracowników poczucie przynależności w firmie pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie i efektywność (globalnie 57 proc.).

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Praca Rynek pracy firmy technologiczne
