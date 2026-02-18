Atrakcyjność finansowa jest naturalnym elementem programów dobrowolnych odejść, które – jak sama nazwa wskazuje – mają zachęcić pracowników, by dobrowolnie rozstali się z firmą za porozumieniem stron. W odróżnieniu od obwarowanych ustawowymi zapisami zwolnień grupowych, PDO nie są uregulowane w prawie pracy i są tylko minimalnie regulowane przepisami. – Ich wielką zaletą dla pracodawcy jest elastyczność, a także korzyści wizerunkowe – podkreśla Paweł Gniazdowski, starszy konsultant w firmie LHH, która specjalizuje się w outplacemencie, czyli wsparciu dla zwalnianych pracowników. W tym także w przygotowaniu PDO, które w wielu przypadkach są alternatywą dla zwolnień grupowych, albo ich częścią. Jak przypominają prawnicy, pracodawca ma wybór i sam może zdecydować, czy uruchamia procedurę zwolnień grupowych czy też PDO.

Jak zauważa Rafał Talarek, dyrektor ds. strategicznych projektów w LHH, niekiedy na tę decyzję wpływa presja związków zawodowych, które często starają się wynegocjować bardziej atrakcyjne od ustawowych pakiety odpraw. Z informacji medialnych wynika, że taka sytuacja była np. w giełdowej Agorze, która pod koniec 2025 r. zapowiedziała w ramach restrukturyzacji zwolnienia grupowe obejmujące do 166 osób ze spółek jej grupy. W drugiej połowie stycznia br. Agora poinformowała o porozumieniu w sprawie zwolnień zawartym ze związkami, a działająca w firmie Solidarność ogłosiła, że przed rozpoczęciem zwolnień grupowych, które potrwają do końca br., pracownicy będą mogli skorzystać z dobrowolnych odejść. Decyzja o rozstaniu z firmą za porozumieniem stron zapewnia dodatkowy pakiet osłonowy, który jak zaznaczają związkowcy, „znacznie wykracza poza ustawowe minimum”.

Presja kosztów i czasu

Chociaż PDO ogłoszone w ostatnich miesiącach wskazują, że rośnie zainteresowanie tą bardziej przyjazną dla pracowników formą ograniczania zatrudnienia, to nieco inny obraz pokazują cykliczne badania LHH wśród zwolnionych osób. Statystyk dotyczących PDO niestety nie ma, gdyż – w odróżnieniu od zwolnień grupowych – pracodawcy nie muszą ich zgłaszać do urzędów pracy. Nie zawsze też informują o nich media, gdyż – jak zaznacza Paweł Gniazdowski – firmy zwykle nie lubią się chwalić redukcją etatów, nawet tą bardziej przyjazną. Co więcej, wiele PDO ma dzisiaj niewielką skalę – to raczej nie masowe, ale kameralne procesy kierowane do wybranej grupy pracowników.

Pomimo atutów PDO, na czele z ich dużo lepszym efektem społecznym i wizerunkowym, z badań LHH wynika, że w ostatnich latach traciły one na popularności. Podczas gdy jeszcze w 2019 r. prawie co dziesiąty z uczestników badania rozstał się z pracodawcą w ramach PDO, to w 2023 r., gdy w Polsce znów zaczęło przybywać zwolnień, ten odsetek spadł do 2,7 proc., zaś w ub.r. wynosił tylko 2 proc.

Jak oceniają eksperci LHH, PDO mogły paść ofiarą dwóch presji zgłaszanych często przez firmy: czasu i pieniędzy. Choć cennym atutem tych programów jest elastyczność, to istotnym dla wielu firm minusem są wyższe koszty. Jak ocenia Rafał Talarek przeciętne odprawy w ramach PDO to 8-12-krotność miesięcznego wynagrodzenia (zwykle jest to średnia z ostatnich 6-12 miesięcy). Ich popularność ogranicza też potoczne przekonanie, że dobrowolne odejścia trwają dłużej niż proces zwolnień grupowych, oraz obawa, iż nie da się do nich zachęcić wszystkich przeznaczonych do zwolnienia, a z kolei zgłoszą się osoby, na których firmie zależy. Eksperci rozwiewają te obawy.