Ukraina odpowiada na groźby Węgier i Słowacji: Postawcie ultimatum Kremlowi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy określiło wypowiedzi przedstawicieli Węgier i Słowacji o ewentualnym wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej na Ukrainę jako szantaż.

Publikacja: 21.02.2026 20:31

Premierzy Słowaji i Węgier Robert Fico i Viktor Orbán

Foto: PAP/EPA, OLIVIER HOSLET

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie ultimatum postawili przedstawiciele Węgier i Słowacji Ukrainie?
  • Dlaczego dostawy ropy naftowej do Słowacji i Węgier zostały przerwane?
  • Jakie stanowisko zajęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wobec gróźb Węgier i Słowacji?

Premier Słowacji Robert Fico zagroził w sobotę odcięciem awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę, jeśli Kijów do poniedziałku nie przywróci dostaw ropy naftowej na Słowację.

„Jeśli prezydent Ukrainy nie wznowi dostaw ropy naftowej na Słowację w poniedziałek, tego samego dnia zwrócę się do odpowiednich słowackich firm o wstrzymanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę” – napisał Fico w mediach społecznościowych.  Zapowiedział, że poleci SEPS, słowackiemu państwowemu operatorowi sieci elektroenergetycznej, wstrzymanie eksportu awaryjnej energii elektrycznej, który pomógł ustabilizować ukraiński system energetyczny w obliczu powtarzających się ataków Rosji. Dodał, że tylko w styczniu wolumen awaryjnych dostaw energii elektrycznej potrzebnych do zasilania ukraińskiej sieci elektroenergetycznej był dwukrotnie wyższy niż w całym 2025 r..

W piątek premier Węgier Viktor Orbán również oskarżył Ukrainę o wstrzymanie rosyjskiego tranzytu energii z powodów politycznych i zagroził zablokowaniem pożyczki UE do czasu wznowienia dostaw ropy.

Rurociąg Przyjaźń uszkodzony w rosyjskich atakach

Dostawy ropy naftowej do Słowacji i Węgier są przerwane od końca stycznia w wyniku rosyjskiego ataku na rurociąg Przyjaźń – główną trasę transportową surowca z Rosji do Europy Środkowej.

Ukraiński zarządca infrastruktury podał w tym tygodniu, że nalot z 27 stycznia poważnie uszkodził kluczowe elementy systemu, a naprawy wciąż trwają.

W piśmie do Komisji Europejskiej ambasada Ukrainy przy UE zasugerowała użycie rurociągu Odessa–Brody lub dróg morskich jako przejściowych rozwiązań dla dostaw do tych dwóch krajów, do czasu zakończenia prac.

Premier Słowacji Robert Fico
Gaz
Pozwą Unię za szlaban na rosyjski gaz. Węgry i Słowacja grożą

Premier Słowacji Robert Fico oskarżył prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o postrzeganie jego państwa jako „wroga”, przypominając, że Kijów wcześniej wstrzymał tranzyt gazu (co generowało dla Bratysławy straty rzędu 500 mln euro rocznie), a teraz blokuje ropę, powodując kolejne szkody. Fico bronił  również swojej decyzji o odmowie udziału Słowacji w planowanej przez UE pożyczce wojskowej dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro.

Sikorski komentuje groźby Węgier i Słowacji: Oburzające, ale nie zaskakujące

– Oburzające, ale nie zaskakujące – tak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował zablokowanie przez Węgry pomocy dla Ukrainy w wypowiedzi dla RMF FM w Brukseli.

– Putin zapewne się odwdzięczy – dodał minister spraw zagranicznych, odnosząc się do relacji Orbána z Kremlem.

Budapeszt zablokował w piątek 90 mld euro wsparcia dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, który został uszkodzony przez Rosję.

Ukraina wzywa Budapeszt i Bratysławę do konstruktywnej współpracy i odpowiedzialności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy określiło wypowiedzi przedstawicieli Węgier i Słowacji o ewentualnym wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej na Ukrainę jako szantaż i zaleciło im kierowanie ultimatum do Kremla, a nie do Kijowa.

W oświadczeniu ukraińskiego MSZ czytamy, że , że „takie działania, w kontekście masowych i ukierunkowanych ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną oraz prób Moskwy, mających na celu pozbawienie Ukraińców energii elektrycznej, ogrzewania i gazu w czasie ekstremalnie niskich temperatur, są prowokacyjne i nieodpowiedzialne, a także zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu całego regionu”.

Chorwacja odpowiada Węgrom: Dostarczymy wam ropę, ale nie rosyjską
Ropa
MSZ dodaje, że  postępując w ten sposób, rządy Węgier i Słowacji nie tylko działają na korzyść agresora, ale także szkodzą własnym firmom energetycznym, które dostarczają energię na zasadach komercyjnych.

Ukraina  pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie szkód wyrządzonych jej infrastrukturze energetycznej przez codzienne ataki rosyjskie, a także przekazała rządom Węgier i Słowacji informacje o konsekwencjach, jakie te ataki wywarły na rurociąg Przyjaźń - czytamy.

MSZ zapewniło, że prace naprawcze w zakresie bezpieczeństwa i stabilizacji trwają w obliczu codziennego zagrożenia kolejnymi atakami rakietowymi. Ponadto Ukraina zaproponowała alternatywne sposoby rozwiązania problemu dostaw ropy naftowej innej niż rosyjska dla Słowacji i Węgier. 

Peter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ
Ropa
Węgry szantażują Ukrainę. Słowacja kupiła ropę poza Rosją

„Wzywamy rządy Węgier i Słowacji do konstruktywnej współpracy i odpowiedzialnego postępowania. Ultimatum należy stawiać Kremlowi, a już na pewno nie Kijowowi” – kończy oświadczenie MSZ.

Źródło: rp.pl

