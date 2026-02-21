Ukraina odpowiada na groźby Węgier i Słowacji: Postawcie ultimatum Kremlowi

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie ultimatum postawili przedstawiciele Węgier i Słowacji Ukrainie?

Dlaczego dostawy ropy naftowej do Słowacji i Węgier zostały przerwane?

Jakie stanowisko zajęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wobec gróźb Węgier i Słowacji?

Premier Słowacji Robert Fico zagroził w sobotę odcięciem awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę, jeśli Kijów do poniedziałku nie przywróci dostaw ropy naftowej na Słowację.

„Jeśli prezydent Ukrainy nie wznowi dostaw ropy naftowej na Słowację w poniedziałek, tego samego dnia zwrócę się do odpowiednich słowackich firm o wstrzymanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę” – napisał Fico w mediach społecznościowych. Zapowiedział, że poleci SEPS, słowackiemu państwowemu operatorowi sieci elektroenergetycznej, wstrzymanie eksportu awaryjnej energii elektrycznej, który pomógł ustabilizować ukraiński system energetyczny w obliczu powtarzających się ataków Rosji. Dodał, że tylko w styczniu wolumen awaryjnych dostaw energii elektrycznej potrzebnych do zasilania ukraińskiej sieci elektroenergetycznej był dwukrotnie wyższy niż w całym 2025 r..

W piątek premier Węgier Viktor Orbán również oskarżył Ukrainę o wstrzymanie rosyjskiego tranzytu energii z powodów politycznych i zagroził zablokowaniem pożyczki UE do czasu wznowienia dostaw ropy.