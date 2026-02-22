Atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska zamknięte

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o sprawie w nocy z soboty na niedzielę.

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” – głosił komunikat, opublikowany w mediach społecznościowych po godz. 4.00.

Wojna na Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

Polskie dowództwo zaznaczyło, że zgodnie z obowiązującymi procedurami dowódca operacyjny RSZ uruchomił „niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”. „Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – przekazano.

W komunikacie opublikowanym w serwisie X podkreślono, że podjęte działania miały charakter prewencyjny i były „ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.