Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska zamknięte

Z powodu nocnego ataku powietrznego wojsk rosyjskich na cele na Ukrainie poderwane zostały polskie myśliwce. Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny. W związku z sytuacją tymczasowo zamknięte zostały dwa lotniska w Polsce.

Publikacja: 22.02.2026 07:28

Samolot F-16 (fot. ilustracyjna)

Samolot F-16 (fot. ilustracyjna)

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Jakub Czermiński

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o sprawie w nocy z soboty na niedzielę.

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” – głosił komunikat, opublikowany w mediach społecznościowych po godz. 4.00.

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty: Nie możemy udawać, że Putin i jego banda nagle stali się negocjatorami dobrej
Konflikty zbrojne
Włodzimierz Czarzasty: Nie możemy udawać, że Putin i jego banda nagle stali się negocjatorami dobrej woli

Wojna na Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

Polskie dowództwo zaznaczyło, że zgodnie z obowiązującymi procedurami dowódca operacyjny RSZ uruchomił „niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”. „Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – przekazano.

W komunikacie opublikowanym w serwisie X podkreślono, że podjęte działania miały charakter prewencyjny i były „ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Reklama
Reklama

Wojsko zapewniło także, że monitoruje bieżącą sytuację, a „podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.

W związku z sytuacją dwa lotniska w Polsce zostały tymczasowo zamknięte. „W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły operacje lotnicze” – poinformowała przed godz. 6.00 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Materiał Promocyjny
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Gen. Leon Komornicki, były z-ca szefa sztabu generalnego WP, prezes fundacji poległym pomordowanym n
Wojsko
Gen. Komornicki ostrzega: W razie wojny odwet na terytorium Rosji to konieczność. Inaczej czeka nas los Ukrainy
Polscy żołnierze w Afganistanie
Wojsko
Czy bohaterski sierżant Ollis zostanie wreszcie godnie uhonorowany w Polsce
Generał brygady Piotr Wagner, zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Szef Logistyki
Wojsko
Nie żyje gen. bryg. Piotr Wagner
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama