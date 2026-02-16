Reklama
Czy bohaterski sierżant Ollis zostanie wreszcie godnie uhonorowany w Polsce

Prezydent USA Donald Trump przyznał pośmiertnie najwyższe odznaczenie sierżantowi Michaelowi Ollisowi, który w czasie misji w Afganistanie uratował polskiego żołnierza. W Polsce na razie jego czyn nie został właściwie uhonorowany. Czy to się zmieni?

Publikacja: 16.02.2026 11:02

Polscy żołnierze w Afganistanie

Polscy żołnierze w Afganistanie

Foto: Archiwum Dowództwo Operacyjne RSZ

Marek Kozubal

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie odznaczenia przyznał sierżantowi Michaelowi Ollisowi prezydent Donald Trump?
  • Jakie działania podjęto w Stanach Zjednoczonych w celu uhonorowania sierżanta Ollisa?
  • Jakie polskie odznaczenia otrzymał sierżant Ollis do tej pory i dlaczego uznaje się je za niewystarczające?

O decyzji w sprawie odznaczenia Michaela Ollisa Medalem Honoru przez Donalda Trumpa poinformowała republikanka Nicole Malliotakis, reprezentująca stan Nowy Jork w Izbie Reprezentantów. Przez wiele lat o pośmiertne uhonorowanie go najwyższym odznaczeniem wojskowym w USA, starali się przedstawiciele amerykańskich organizacji weteranów, politycy i członkowie społeczności Staten Island.

Sierżant Ollis oddał życie, aby uratować polskiego oficera, kapitana Karola Cierpicę - mówi nam dr Leszek Sibilski, przedstawiciel polonii amerykańskiej, wykładowca wielu uczelni amerykańskich, pomysłodawca Światowego Dnia Roweru. – Po jego pośmiertnym odznaczeniu Medalem Honoru przez prezydenta Donalda Trumpa, uważam, że nadszedł czas, aby Polska odwzajemniła ten gest w duchu wojskowego braterstwa, przyjaźni i wspólnych wartości ludzkich z bliskim sojusznikiem - dodaje.

Skierował w tej sprawie list do Bogdana Klicha, który kieruje ambasadą RP w Waszyngtonie oraz do gen. dyw. Krzysztofa Nolberta, attaché obrony w ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych.  

Powitanie ciała sierżanta Michaela Ollisa w bazie Dover AFB w stanie Delaware, 31 sierpnia 2013 r.
Wojsko
Zasłonił polskiego oficera własnym ciałem i zginął. Donald Trump uhonoruje żołnierza
„Ta sprawa jest dla mnie głęboko osobista, zwłaszcza że troje moich dzieci jest absolwentami amerykańskich akademii wojskowych. Akty bezinteresownej odwagi, takie jak sierżanta Ollisa, wykraczają poza narodowość. My, Polacy, nigdy nie powinniśmy zapominać o takich bohaterach. Sierżant Michael Ollis jest nie tylko bohaterem amerykańskim – jest także bohaterem polskim” – napisał dr Sibilski. Zaproponował, aby Ollis został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym – Orderem Virtuti Militari.

Czy złoty medal Wojska Polskiego i Gwiazda Afganistanu wystarczą?

Polska dotychczas godnie nie uhonorowała tego amerykańskiego bohatera. „Sierżant armii amerykańskiej Michael Ollis, który w czasie ataku na afgańską bazę w 2013 r. osłonił swoim ciałem polskiego żołnierza Karola Cierpicę, został odznaczony pośmiertnie Złotym Medalem Wojska Polskiego i Gwiazdą Afganistanu” – poinformował nas Wydział Medialny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Sugerowany przez dr Sibilskiego Order Virtuti Militari od lat nie jest przyznawany. Otrzymywali go żołnierze w czasie ostatniej wojny i w kilka lat po jej zakończeniu. Dzisiaj najwyższym odznaczeniem wojskowym jest Krzyż Wojskowy przyznawany za zasługi w działaniach przeciwko terroryzmowi lub podczas misji pokojowych.

Już w 2013 roku weterani, którzy skontaktowali się z „Rzeczpospolitą” apelowali, aby nasze władze przyznały wysokiej rangi pośmiertne odznaczenia sierżantowi. – Gwiazda Afganistanu to pamiątkowy medal, przyznawany każdemu, kto choćby dzień był na tej misji – mówił nam jeden z weteranów. Do 2013 r. Gwiazdę Afganistanu otrzymało ponad 25 tys. żołnierzy i cywilów.

O przyznanie Gwiazdy Afganistanu wnioskował do Kancelarii Prezydenta ówczesny szef resortu obrony Tomasz Siemoniak. On sam przyznał mu pośmiertnie Złoty Medal Wojska Polskiego.

– To odznaczenie resortowe. Przyznawane m.in. za aktywne wspieranie działalności wojska, popularyzację wojska czy rozwoju potencjału obronnego armii– przypominali nasi rozmówcy. Zwracali uwagę, że przyznane amerykańskiemu bohaterowi odznaczenia są niskiej rangi.

Czytaj więcej

Donald Trump
Komentarze
Marek Kozubal: Afgańskie piekło. Prezydent Donald Trump nie ma szacunku dla swoich żołnierzy

– On zginął, ratując polskiego żołnierza. Amerykanie naszym wojskowym, którzy brali udział w bitwie w Ghazni, przyznali wysokie odznaczenia: Medal Brązowej Gwiazdy i Medal Pochwalny armii USA z okuciem za odwagę– tłumaczył wówczas „Rz” Łukasz Kotala, jeden z inicjatorów akcji. Proponował, aby amerykański żołnierz otrzymał pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego. Jest on przyznawany żołnierzom m.in. za „wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu”. Niestety tak się nie stało.

Czy order przyzna prezydent Nawrocki? BBN milczy

Czy jest szansa, że przy okazji nadania odznaczenia dla sierżanta przez prezydenta USA, Ollis zostanie jednocześnie uhonorowany przez polskie władze? „Minister Obrony Narodowej będzie wnioskował do Prezydenta RP Karola Nawrockiego o dodatkowe uhonorowanie pośmiertne Michaela Ollisa” – poinformował „Rzeczpospolitą” Wydział Medialny resortu obrony. Ale nie podał szczegółów.

Nie mamy pewności, czy rzeczywiście tak się stanie. Pytania w tej sprawie skierowane przez „Rzeczpospolitą” do prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego pozostały bez żadnej odpowiedzi.

Michael Ollis wstąpił do wojska w 2006 r., był żołnierzem 10. Dywizji Górskiej. Zginął 28 sierpnia 2013 r. podczas ataku talibów na bazę wojskową w Ghazni w Afganistanie. Amerykanin osłonił własnym ciałem polskiego żołnierza Karola Cierpicę, gdy zamachowiec samobójca zdetonował przed nimi ładunek wybuchowy. Świadkowie relacjonowali, że działania Ollisa uratowały nie tylko życie ówczesnego podporucznika Cierpicy, ale także mogły ocalić życie ponad 40 osób, wojskowych i cywilów. W ataku na bazę Ghazni jeden z polskich żołnierzy został śmiertelnie ranny, zginęło także siedmiu afgańskich żołnierzy i policjantów oraz siedem osób cywilnych.

Źródło: rp.pl

