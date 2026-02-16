Polscy żołnierze w Afganistanie
O decyzji w sprawie odznaczenia Michaela Ollisa Medalem Honoru przez Donalda Trumpa poinformowała republikanka Nicole Malliotakis, reprezentująca stan Nowy Jork w Izbie Reprezentantów. Przez wiele lat o pośmiertne uhonorowanie go najwyższym odznaczeniem wojskowym w USA, starali się przedstawiciele amerykańskich organizacji weteranów, politycy i członkowie społeczności Staten Island.
– Sierżant Ollis oddał życie, aby uratować polskiego oficera, kapitana Karola Cierpicę - mówi nam dr Leszek Sibilski, przedstawiciel polonii amerykańskiej, wykładowca wielu uczelni amerykańskich, pomysłodawca Światowego Dnia Roweru. – Po jego pośmiertnym odznaczeniu Medalem Honoru przez prezydenta Donalda Trumpa, uważam, że nadszedł czas, aby Polska odwzajemniła ten gest w duchu wojskowego braterstwa, przyjaźni i wspólnych wartości ludzkich z bliskim sojusznikiem - dodaje.
Skierował w tej sprawie list do Bogdana Klicha, który kieruje ambasadą RP w Waszyngtonie oraz do gen. dyw. Krzysztofa Nolberta, attaché obrony w ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych.
Czytaj więcej
Sierżant sztabowy Michael Ollis, który zginął w Afganistanie, osłaniając własnym ciałem podporucz...
„Ta sprawa jest dla mnie głęboko osobista, zwłaszcza że troje moich dzieci jest absolwentami amerykańskich akademii wojskowych. Akty bezinteresownej odwagi, takie jak sierżanta Ollisa, wykraczają poza narodowość. My, Polacy, nigdy nie powinniśmy zapominać o takich bohaterach. Sierżant Michael Ollis jest nie tylko bohaterem amerykańskim – jest także bohaterem polskim” – napisał dr Sibilski. Zaproponował, aby Ollis został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym – Orderem Virtuti Militari.
Polska dotychczas godnie nie uhonorowała tego amerykańskiego bohatera. „Sierżant armii amerykańskiej Michael Ollis, który w czasie ataku na afgańską bazę w 2013 r. osłonił swoim ciałem polskiego żołnierza Karola Cierpicę, został odznaczony pośmiertnie Złotym Medalem Wojska Polskiego i Gwiazdą Afganistanu” – poinformował nas Wydział Medialny Ministerstwa Obrony Narodowej.
Sugerowany przez dr Sibilskiego Order Virtuti Militari od lat nie jest przyznawany. Otrzymywali go żołnierze w czasie ostatniej wojny i w kilka lat po jej zakończeniu. Dzisiaj najwyższym odznaczeniem wojskowym jest Krzyż Wojskowy przyznawany za zasługi w działaniach przeciwko terroryzmowi lub podczas misji pokojowych.
Już w 2013 roku weterani, którzy skontaktowali się z „Rzeczpospolitą” apelowali, aby nasze władze przyznały wysokiej rangi pośmiertne odznaczenia sierżantowi. – Gwiazda Afganistanu to pamiątkowy medal, przyznawany każdemu, kto choćby dzień był na tej misji – mówił nam jeden z weteranów. Do 2013 r. Gwiazdę Afganistanu otrzymało ponad 25 tys. żołnierzy i cywilów.
O przyznanie Gwiazdy Afganistanu wnioskował do Kancelarii Prezydenta ówczesny szef resortu obrony Tomasz Siemoniak. On sam przyznał mu pośmiertnie Złoty Medal Wojska Polskiego.
– To odznaczenie resortowe. Przyznawane m.in. za aktywne wspieranie działalności wojska, popularyzację wojska czy rozwoju potencjału obronnego armii– przypominali nasi rozmówcy. Zwracali uwagę, że przyznane amerykańskiemu bohaterowi odznaczenia są niskiej rangi.
Czytaj więcej
Kto przelał więcej krwi? Czyja żołnierska krew jest bardziej wartościowa? Donald Trump nieprzemyś...
– On zginął, ratując polskiego żołnierza. Amerykanie naszym wojskowym, którzy brali udział w bitwie w Ghazni, przyznali wysokie odznaczenia: Medal Brązowej Gwiazdy i Medal Pochwalny armii USA z okuciem za odwagę– tłumaczył wówczas „Rz” Łukasz Kotala, jeden z inicjatorów akcji. Proponował, aby amerykański żołnierz otrzymał pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego. Jest on przyznawany żołnierzom m.in. za „wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu”. Niestety tak się nie stało.
Czy jest szansa, że przy okazji nadania odznaczenia dla sierżanta przez prezydenta USA, Ollis zostanie jednocześnie uhonorowany przez polskie władze? „Minister Obrony Narodowej będzie wnioskował do Prezydenta RP Karola Nawrockiego o dodatkowe uhonorowanie pośmiertne Michaela Ollisa” – poinformował „Rzeczpospolitą” Wydział Medialny resortu obrony. Ale nie podał szczegółów.
Nie mamy pewności, czy rzeczywiście tak się stanie. Pytania w tej sprawie skierowane przez „Rzeczpospolitą” do prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego pozostały bez żadnej odpowiedzi.
Michael Ollis wstąpił do wojska w 2006 r., był żołnierzem 10. Dywizji Górskiej. Zginął 28 sierpnia 2013 r. podczas ataku talibów na bazę wojskową w Ghazni w Afganistanie. Amerykanin osłonił własnym ciałem polskiego żołnierza Karola Cierpicę, gdy zamachowiec samobójca zdetonował przed nimi ładunek wybuchowy. Świadkowie relacjonowali, że działania Ollisa uratowały nie tylko życie ówczesnego podporucznika Cierpicy, ale także mogły ocalić życie ponad 40 osób, wojskowych i cywilów. W ataku na bazę Ghazni jeden z polskich żołnierzy został śmiertelnie ranny, zginęło także siedmiu afgańskich żołnierzy i policjantów oraz siedem osób cywilnych.
Weterani apelują o odznaczenie żołnierza, który ocalił życie Polaka.
„Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służ...
Operacja „Szpej” może zostać zasilona sporymi pieniędzmi z programu SAFE, w planach są zakupy nowego wyposażenia...
Sprawa Swietłany Czestnych nie jest „aferą towarzyską” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Pokazuje lukę s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas