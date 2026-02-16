„Ta sprawa jest dla mnie głęboko osobista, zwłaszcza że troje moich dzieci jest absolwentami amerykańskich akademii wojskowych. Akty bezinteresownej odwagi, takie jak sierżanta Ollisa, wykraczają poza narodowość. My, Polacy, nigdy nie powinniśmy zapominać o takich bohaterach. Sierżant Michael Ollis jest nie tylko bohaterem amerykańskim – jest także bohaterem polskim” – napisał dr Sibilski. Zaproponował, aby Ollis został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym – Orderem Virtuti Militari.

Czy złoty medal Wojska Polskiego i Gwiazda Afganistanu wystarczą?

Polska dotychczas godnie nie uhonorowała tego amerykańskiego bohatera. „Sierżant armii amerykańskiej Michael Ollis, który w czasie ataku na afgańską bazę w 2013 r. osłonił swoim ciałem polskiego żołnierza Karola Cierpicę, został odznaczony pośmiertnie Złotym Medalem Wojska Polskiego i Gwiazdą Afganistanu” – poinformował nas Wydział Medialny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Sugerowany przez dr Sibilskiego Order Virtuti Militari od lat nie jest przyznawany. Otrzymywali go żołnierze w czasie ostatniej wojny i w kilka lat po jej zakończeniu. Dzisiaj najwyższym odznaczeniem wojskowym jest Krzyż Wojskowy przyznawany za zasługi w działaniach przeciwko terroryzmowi lub podczas misji pokojowych.

Już w 2013 roku weterani, którzy skontaktowali się z „Rzeczpospolitą” apelowali, aby nasze władze przyznały wysokiej rangi pośmiertne odznaczenia sierżantowi. – Gwiazda Afganistanu to pamiątkowy medal, przyznawany każdemu, kto choćby dzień był na tej misji – mówił nam jeden z weteranów. Do 2013 r. Gwiazdę Afganistanu otrzymało ponad 25 tys. żołnierzy i cywilów.

O przyznanie Gwiazdy Afganistanu wnioskował do Kancelarii Prezydenta ówczesny szef resortu obrony Tomasz Siemoniak. On sam przyznał mu pośmiertnie Złoty Medal Wojska Polskiego.

– To odznaczenie resortowe. Przyznawane m.in. za aktywne wspieranie działalności wojska, popularyzację wojska czy rozwoju potencjału obronnego armii– przypominali nasi rozmówcy. Zwracali uwagę, że przyznane amerykańskiemu bohaterowi odznaczenia są niskiej rangi.