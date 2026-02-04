O decyzji w sprawie odznaczenia Michaela Ollisa poinformowała republikanka Nicole Malliotakis, reprezentująca stan Nowy Jork w Izbie Reprezentantów. Michael Ollis pochodził z New Dorp na Staten Island w Nowym Jorku.

Reklama Reklama

„Zostaliśmy powiadomieni przez Biały Dom, że pochodzący ze Staten Island bohater, sierżant sztabowy armii amerykańskiej Michael Ollis, zostanie odznaczony Medalem Honoru za swoje niezwykłe bohaterstwo” – napisała Malliotakis w mediach społecznościowych.

Amerykanin, który zasłonił ciałem polskiego żołnierza, otrzyma pośmiertnie Medal Honoru

Polityk podkreśliła, że w 2013 r. sierż. sztab. Ollis oddał swoje życie, by uratować żołnierza sił sprzymierzonych. „Jego odwaga, bezinteresowność i poświęcenie reprezentują to, co najlepsze w naszym narodzie” – kontynuowała.

Michael Ollis miał 24 lata. Nicole Malliotakis zaznaczyła, że o to, by poległy zostać pośmiertnie uhonorowany najwyższym odznaczeniem wojskowym w USA, starało się przez lata wiele osób, w tym przedstawiciele największej amerykańskiej organizacji weteranów, American Legion, a także politycy i członkowie społeczności Staten Island. „Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Donaldowi Trumpowi za uhonorowanie nadzwyczajnej odwagi sierż. sztab. Michaela Ollisa najwyższym odznaczeniem wojskowym naszego kraju” – oświadczyła Malliotakis.