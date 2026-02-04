Aktualizacja: 04.02.2026 09:50 Publikacja: 04.02.2026 09:41
Powitanie ciała sierżanta Michaela Ollisa w bazie Dover AFB w stanie Delaware, 31 sierpnia 2013 r.
Foto: PAP/DPA/Ron Sachs / CNP
O decyzji w sprawie odznaczenia Michaela Ollisa poinformowała republikanka Nicole Malliotakis, reprezentująca stan Nowy Jork w Izbie Reprezentantów. Michael Ollis pochodził z New Dorp na Staten Island w Nowym Jorku.
„Zostaliśmy powiadomieni przez Biały Dom, że pochodzący ze Staten Island bohater, sierżant sztabowy armii amerykańskiej Michael Ollis, zostanie odznaczony Medalem Honoru za swoje niezwykłe bohaterstwo” – napisała Malliotakis w mediach społecznościowych.
Polityk podkreśliła, że w 2013 r. sierż. sztab. Ollis oddał swoje życie, by uratować żołnierza sił sprzymierzonych. „Jego odwaga, bezinteresowność i poświęcenie reprezentują to, co najlepsze w naszym narodzie” – kontynuowała.
Michael Ollis miał 24 lata. Nicole Malliotakis zaznaczyła, że o to, by poległy zostać pośmiertnie uhonorowany najwyższym odznaczeniem wojskowym w USA, starało się przez lata wiele osób, w tym przedstawiciele największej amerykańskiej organizacji weteranów, American Legion, a także politycy i członkowie społeczności Staten Island. „Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Donaldowi Trumpowi za uhonorowanie nadzwyczajnej odwagi sierż. sztab. Michaela Ollisa najwyższym odznaczeniem wojskowym naszego kraju” – oświadczyła Malliotakis.
Michael Ollis wstąpił do wojska w 2006 r., był żołnierzem 10. Dywizji Górskiej. Zginął 28 sierpnia 2013 r. podczas ataku talibów na bazę wojskową w Ghazni w Afganistanie. Amerykanin osłonił własnym ciałem polskiego oficera, gdy zamachowiec samobójca zdetonował przed nimi ładunek wybuchowy. Świadkowie relacjonowali, że działania Ollisa uratowały nie tylko życie podporucznikowi Wojska Polskiego Karolowi Cierpicy, ale także pomogły ocalić życie ponad 40 osób, wojskowych i cywilów, w bazie Ghazni.
W ataku na bazę jeden z polskich żołnierzy został śmiertelnie ranny, zginęło także siedmiu afgańskich żołnierzy i policjantów i siedem osób cywilnych. Amerykańska gazeta „Army Times” relacjonowała, że atak rozpoczął się ok. godz. 4.00 rano od wybuchu samochodu pułapki. Talibowie zaatakowali bazę z kilku kierunków, dysponowali m.in. granatnikami. Niektórzy napastnicy mieli na sobie kamizelki z materiałami wybuchowymi i przez wyrwę w ogrodzeniu przedostali się na teren bazy.
Rodzina poległego amerykańskiego żołnierza w oświadczeniu udostępnionym przez Fundację Wolności im. sierż. sztab. Michaela Ollisa wyraziła wdzięczność prezydentowi Trumpowi za decyzję ws. Medalu Honoru. „Świadomość, że życie, dziedzictwo i ostatni akt odwagi Michaela nie zostały zapomniane, napawa nas ogromną dumą i wieczną wdzięcznością” – czytamy. Bliscy Ollisa podziękowali też wszystkim tym, którzy zabiegali o uhonorowanie ich krewnego.
– Mój mąż i ja jesteśmy zachwyceni. Od dawna na to czekaliśmy. Jesteśmy przeszczęśliwi, jesteśmy dumni i chcemy podziękować wielu osobom, które nas wspierały – powiedziała w rozmowie z Advance/SILive.com Linda Ollis, matka sierż. Ollisa.
Informację o przyznaniu odznaczenia skomentowały też władze samorządowe Staten Island. „Wyrażamy głębokie uznanie dla decyzji prezydenta Trumpa o pośmiertnym uhonorowaniu Medalem Honoru sierżanta sztabowego Michaela H. Ollisa, bohatera ze Staten Island, który złożył najwyższą ofiarę w Afganistanie, ratując życie drugiego człowieka” – oświadczył Vito Fossella, prezydent dzielnicy Staten Island. Podkreślił, że dzięki wyróżnieniu ofiara, jaką złożył sierż. Ollis, zostanie „upamiętniona na wieki jako przykład niezłomnego amerykańskiego ducha”.
Decyzję o nadaniu sierż. Ollisowi najwyższego amerykańskiego odznaczenia wojskowego zaakceptował wcześniej sekretarz obrony USA Pete Hegseth, jednak ostatnie słowo należało do Donalda Trumpa. Michaelowi Ollisowi przyznano już pośmiertnie Gwiazdę Afganistanu i Złoty Medal Wojska Polskiego oraz amerykańskie odznaczenia: Brązową Gwiazdę, Purpurowe Serce, Srebrną Gwiazdę i Krzyż Wybitnej Służby.
Oficjalna ceremonia odznaczenia odbędzie się w Białym Domu, termin nie został jeszcze podany do publicznej wiadomości.
