Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego wygasły ostatnie traktaty między USA a Rosją dotyczące kontroli arsenałów jądrowych?

Jakie są stanowiska USA i Rosji w sprawie przedłużenia traktatu New START?

W jaki sposób zmieniały się zasady kontroli arsenałów jądrowych od czasów kryzysu kubańskiego?

Jak sytuacja międzynarodowa wpływa na negocjacje dotyczące przyszłych układów o kontroli zbrojeń?

Jakie są potencjalne konsekwencje związane z rozbudową arsenałów jądrowych przez Chiny?

– Po raz pierwszy dwa państwa – USA i Rosja – zostaną bez podstawowego dokumentu, który ograniczał i wprowadzał kontrolę nad arsenałami jądrowymi – mówił rzecznik Kremla.

Reklama Reklama

Od września ubiegłego roku Moskwa proponuje przedłużenie o rok ilościowych limitów posiadania głowic jądrowych i „środków ich przenoszenia” ustalonych w traktacie New START z 2011 roku. – Brzmi jak niezły pomysł – mówił jeszcze kilka dni temu Donald Trump.

– To jest zły pomysł – odpowiada prezydentowi większość amerykańskich specjalistów ds. broni atomowej.

Putin wypowiada traktaty rozbrojeniowe

„USA potrzebują rozbudowy swych sił nuklearnych, by zmierzyć się z rosnącym zagrożeniem atomowym ze strony Chin. Ten proces nie może być krępowany przez przestarzałe porozumienie o kontroli zbrojeń podpisane z wczorajszym supermocarstwem (czyli Rosją – red.) – pisze Matthew Kroenig z Atlantic Council.