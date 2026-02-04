Rzeczpospolita
Wołodymyr Zełenski chciał odpowiedzi USA na rosyjski atak. Donald Trump: Władimir Putin dotrzymał słowa

Po zmasowanym ataku powietrznym Rosji na Ukrainę w nocy z 2 na 3 lutego, którego celem był m.in. Kijów i infrastruktura energetyczna w stolicy Ukrainy, Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym przekonywał, że Władimir Putin „dotrzymał słowa” w kontekście częściowego zawieszenia broni obejmującego powstrzymanie się od ataków na obiekty energetyczne.

Publikacja: 04.02.2026 05:42

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Donald Trump skomentował atak Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy z 2 na 3 lutego?
  • Czego oczekiwał od USA Wołodymyr Zełenski?
  • Jakie były konsekwencje ostatniego rosyjskiego ataku powietrznego dla infrastruktury energetycznej na Ukrainie?

Informacja o obowiązywaniu takiego zawieszenia broni pojawiła się 29 stycznia – Donald Trump oświadczył wówczas, że Władimir Putin zgodził się na trwające tydzień częściowe zawieszenie broni, obejmujące wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną oraz na największe ukraińskie miasta, w tym Kijów. Wołodymyr Zełenski podziękował Trumpowi za inicjatywę w tym zakresie, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Rosja zgodziła się na takie częściowe zawieszenie broni na „osobistą prośbę” Trumpa. Ze słów Pieskowa wynikało, że częściowe zawieszenie broni obowiązuje do niedzieli, 1 lutego. 

Trump motywował prośbę o powstrzymanie się przez Rosję od ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną falą ostrych mrozów, których doświadcza Ukraina. 

Donald Trump o ataku Rosji na Kijów w nocy z 2 na 3 lutego: Przerwa się skończyła i Władimir Putin mocno uderzył

Jednak już w nocy z 2 na 3 lutego Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, do którego użyła 521 środków napadu powietrznego – w tym czterech pocisków przeciwokrętowych Cyrkon/Onyks, 32 pocisków balistycznych Iskander-M/S-300, 7 pocisków manewrujących Ch-22/Ch-32, 28 pocisków manewrujących Ch-101/Iskander-K oraz 450 dronów. W czasie ataku Ukraińcom udało się strącić 450 celów powietrznych. W nocy, w czasie której doszło do ataku, temperatura w Kijowie wynosiła ok. minus 20 stopni Celsjusza. 

Trump, pytany o ten atak dzień później, podczas spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym oświadczył, że nie stanowił on złamania obietnicy złożonej przez Putina, ponieważ przerwa w rosyjskich atakach na ukraińskie miasta i infrastrukturę energetyczną Ukrainy miała trwać „od niedzieli do niedzieli”, co oznacza, że termin częściowego zawieszenia broni upłynął 1 lutego. 

– Zgodził się i dotrzymał słowa – mówił Trump o Władimirze Putinie i przyjętych przez niego warunkach częściowego zawieszenia broni. Jak dodał, gdy obiecana przerwa w atakach na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i największe miasta się skończyła „(Putin) uderzył w nich mocno”. 

Trump dodał, że tydzień powstrzymania się przez Rosję od ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i największe miasta to „dużo”. – Bierzemy wszystko, ponieważ (na Ukrainie) jest bardzo, bardzo zimno – podkreślił. 

Dopytywany, czy nie jest rozczarowany tym, że zawieszenie broni nie potrwało dłużej, Trump odpowiedział twierdząco. – Chciałbym, aby zakończył wojnę. Rozmawiałem z nim. Chciałbym, aby zakończył wojnę – dodał. 

Wołodymyr Zełenski: Jeśli świat nie ma siły, by powstrzymać rosyjskie ataki, jak mamy wierzyć, że powstrzyma Rosjan przed wznowieniem wojny?

Do wznowienia ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przez Rosję doszło w przededniu trójstronnych rozmów pokojowych (z udziałem USA, Ukrainy i Rosji), które rozpoczną się 4 lutego w Abu Zabi. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rosyjski atak zmusza ukraińskich negocjatorów do „zmiany podejścia” do rozmów, ponieważ Rosja dała dowód, iż „nie traktuje dyplomacji poważnie”. „To był celowy atak na infrastrukturę energetyczną, do którego wykorzystano rekordową liczbę pocisków balistycznych” – napisał Zełenski w serwisie X, dodając, że rosyjska armia wykorzystała propozycję USA dotyczącą częściowego zawieszenia broni „nie po to, aby wesprzeć dyplomację, ale by zgromadzić rakiety”. 

Do ataku doszło tuż przed wizytą w Kijowie sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Rutte, podobnie jak Zełenski, ocenił, że atak świadczy o tym, iż Rosja nie myśli poważnie o pokoju. W swoim wieczornym wystąpieniu skierowanym do Ukraińców Zełenski mówił we wtorek, że Ukraina „oczekuje reakcji USA na rosyjskie ataki”. 

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że od jego kraju oczekuje się ustępstw, które miałyby umożliwić zawarcie pokoju, ale – jak dodał – również Rosja musi iść na ustępstwa, a przede wszystkim musi „powstrzymać agresję”. 

– Rosja musi czuć presję, aby zastosowała się do żądań (...) i szczerze przeszła do negocjacji pokojowych. Jak dotąd tylko od Ukrainy oczekuje się ustępstw – mówił ukraiński prezydent. Jak dodał, każdy atak Rosji na Ukrainę jest „atakiem na przywódców negocjujących z Rosją i otrzymujących w odpowiedzi tylko dalszą wojnę”. 

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Polityka
USA zredukują liczebność wojsk w Europie? Jest komentarz Donalda Trumpa

– Wojna musi się skończyć. Ale jeśli świat – USA, Europa – nie ma siły, by powstrzymać rosyjskie ataki, kto uwierzy, że ma siłę, aby przeciwdziałać ponownemu wybuchowi wojny? (...) Potrzebna jest presja, która skłoni Rosję, by inwestować w dyplomację, a nie w wojnę zniszczenia – podsumował ukraiński prezydent. 

Po ataku powietrznym Rosji w nocy z 2 na 3 lutego w Kijowie ogrzewania pozbawionych zostało 1 142 budynków mieszkalnych. W Charkowie, drugim największym ukraińskim mieście, bez ogrzewania po ataku pozostawało 270 tys. mieszkańców. Minister energetyki Denys Szmyhal poinformował, że poważnie uszkodzona została elektrownia na przedmieściach Kijowa. 

„Cel jest oczywisty: spowodować maksymalne zniszczenie i pozostawić miasto bez ogrzewania na ostrym mrozie” – skomentował nocny atak mer Charkowa Ihor Terechow, który poinformował, że w ataku poważnie uszkodzona została miejska elektrociepłownia. 

