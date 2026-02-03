Aktualizacja: 03.02.2026 13:34 Publikacja: 03.02.2026 12:03
Wołodymyr Zełenski i Mark Rutte oddają hołd poległym ukraińskim żołnierzom
Rutte przybył do Kijowa w przededniu kolejnych rozmów w formacie trójstronnym (USA, Rosja, Ukraina), które mają rozpocząć się 4 lutego w Abu Zabi. W nocy poprzedzającej przybycie sekretarza generalnego NATO do Kijowa Rosja przeprowadziła duży atak powietrzny, którego celem była m.in. infrastruktura krytyczna w Kijowie i Charkowie.
Punktem spornym w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą pozostają przede wszystkim kwestie terytorialne. Rosjanie domagają się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu (chodzi o kilkanaście procent powierzchni obwodu donieckiego, jest to teren silnie ufortyfikowany i przygotowany do długotrwałej obrony). Ukraina wyklucza możliwość zrzeczenia się tego terytorium, dopuszcza natomiast możliwość utworzenia na spornym terenie wolnej strefy gospodarczej i wycofania armii na pewną odległość w głąb Ukrainy, o ile Rosjanie wycofają się na taką samą odległość. Ukraina chce również, aby sporny teren nadal traktowany był jako terytorium Ukrainy.
Sądzę, że idzie nam dobrze z Ukrainą i Rosją. Mówię to po raz pierwszy - powiedział Donald Trump
Przed kolejnymi rozmowami w Abu Zabi Zełenski podkreślił, że jest gotów na poważne rozmowy.
– Ukraina musi zrozumieć, że każde poświęcenie, które czynicie, każde życie, które tracicie, każdy trudny moment, którego doświadczacie, nie powtórzy się, pokój będzie długotrwały i dokumenty, które zostaną podpisane będą wdrażane przez wszystkie najważniejsze kraje – stwierdził Rutte. Sekretarz generalny NATO zapewnił też, że Sojusz będzie chciał zapewnić trwałość pokoju na Ukrainie, gdy dojdzie do zawarcia porozumienia, tak aby „dzieci mogły dorastać ciesząc się wolnością i patrzeć w przyszłość bez strachu, budować wspaniałe państwo”.
– Gdy tylko porozumienie pokojowe zostanie osiągnięte, siły zbrojne (państw NATO) natychmiast się pojawią, samoloty pojawią się na niebie, a wsparcie na morzu – zapowiedział Rutte nawiązując do ustaleń tzw. koalicji chętnych. Chodzi o siły stabilizacyjne czy też reasekuracyjne, które miałyby pojawić się na Ukrainie, by monitorować przestrzeganie zasad porozumienia pokojowego.
Jednocześnie Rutte, komentując w Radzie Najwyższej nocny atak Rosji na Ukrainę, stwierdził, że jest on dowodem, iż Moskwa nie myśli poważnie o pokoju.
– Prezydent (Donald) Trump i jego zespół próbują zakończyć rozlew krwi. Jest jasne, że Ukraina jest gotowa wesprzeć to ze wszystkich sił. Ważne postępy zostały poczynione, ale Rosja atakuje, ostatni atak miał miejsce tej nocy. To pokazuje, że nie podchodzą poważnie do pokoju – stwierdził sekretarz generalny NATO.
Rutte zwrócił przy tym uwagę, że Rosjanie stracili już na wojnie ponad milion żołnierzy (zabitych, rannych i zaginionych – red.). Sekretarz generalny NATO dodał, że pomimo gotowości Putina do ponoszenia tak wielkiej ofiary, wszelkie zdobycze na polu walki Rosja okupuje bardzo wysokim kosztem.
Rosyjskie zdobycze terytorialne na Ukrainie (stan na 2 lutego 2026 roku)
– Chiny, Korea Północna i Iran nadal wspierają Rosję, ale gospodarka Putina cierpi, rosnąca presja na rosyjską „flotę cieni” także wywiera wpływ. Będziemy nadal wywierać presję na Rosję i kontynuować wspieranie Ukrainy – zapewnił.
Przy okazji Rutte zwrócił uwagę, że 90 proc. pocisków dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest dostarczanych w ramach programu PURL – to program, w ramach którego europejscy sojusznicy Ukrainy kupują amerykańską broń, która jest dostarczana Kijowowi.
– NATO będzie kontynuować wsparcie Ukrainy (...) pokój na Ukrainie powinien być sprawiedliwy i trwały – oświadczył Rutte. – Wasz pokój jest naszym pokojem – dodał. – Wiem, że zima jest długa, ale wiosna nadejdzie. Pozostańcie silni. Wiem, że pozostaniecie silni. Chwała Ukrainie! – dodał.
Przed wystąpieniem w parlamencie Rutte wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oddał hołd poległym na wojnie ukraińskim żołnierzom na Majdanie Wolności w Kijowie.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
