– Ukraina musi zrozumieć, że każde poświęcenie, które czynicie, każde życie, które tracicie, każdy trudny moment, którego doświadczacie, nie powtórzy się, pokój będzie długotrwały i dokumenty, które zostaną podpisane będą wdrażane przez wszystkie najważniejsze kraje – stwierdził Rutte. Sekretarz generalny NATO zapewnił też, że Sojusz będzie chciał zapewnić trwałość pokoju na Ukrainie, gdy dojdzie do zawarcia porozumienia, tak aby „dzieci mogły dorastać ciesząc się wolnością i patrzeć w przyszłość bez strachu, budować wspaniałe państwo”.

– Gdy tylko porozumienie pokojowe zostanie osiągnięte, siły zbrojne (państw NATO) natychmiast się pojawią, samoloty pojawią się na niebie, a wsparcie na morzu – zapowiedział Rutte nawiązując do ustaleń tzw. koalicji chętnych. Chodzi o siły stabilizacyjne czy też reasekuracyjne, które miałyby pojawić się na Ukrainie, by monitorować przestrzeganie zasad porozumienia pokojowego.

Jednocześnie Rutte, komentując w Radzie Najwyższej nocny atak Rosji na Ukrainę, stwierdził, że jest on dowodem, iż Moskwa nie myśli poważnie o pokoju.

– Prezydent (Donald) Trump i jego zespół próbują zakończyć rozlew krwi. Jest jasne, że Ukraina jest gotowa wesprzeć to ze wszystkich sił. Ważne postępy zostały poczynione, ale Rosja atakuje, ostatni atak miał miejsce tej nocy. To pokazuje, że nie podchodzą poważnie do pokoju – stwierdził sekretarz generalny NATO.

Mark Rutte w Kijowie: Chiny pomagają, ale rosyjska gospodarka cierpi

Rutte zwrócił przy tym uwagę, że Rosjanie stracili już na wojnie ponad milion żołnierzy (zabitych, rannych i zaginionych – red.). Sekretarz generalny NATO dodał, że pomimo gotowości Putina do ponoszenia tak wielkiej ofiary, wszelkie zdobycze na polu walki Rosja okupuje bardzo wysokim kosztem.