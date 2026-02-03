Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Po wprowadzeniu euro w Bułgarii inflacja… zmalała

Roczny wskaźnik inflacji CPI w Bułgarii w pierwszym miesiącu po przyjęciu wspólnej waluty zmalał do 3,6 proc., z 5 proc. w grudniu 2025 r. – podaje tamtejszy odpowiednik GUS.

Publikacja: 03.02.2026 13:16

Po wprowadzeniu euro w Bułgarii inflacja… zmalała

Foto: Adobe Stock

Krzysztof Adam Kowalczyk

Wbrew twierdzeniom sceptyków przesiadka z lewa na euro nie przyniosła Bułgarii cenowego armagedonu. Ceny w styczniu wzrosły w stosunku do grudnia zaledwie o 0,7 proc. – wynika z opublikowanych we wtorek wstępnych szacunków bułgarskiego Narodowego Instytutu Statystycznego.

Co drożało, co taniało po wprowadzeniu euro w Bułgarii

Owszem, niektóre towary i usługi drożały w styczniu, ale nie o kilkanaście, kilkadziesiąt procent, jak głosili wrogowie euro. Najmocniej w koszyku obserwowanym przez bułgarski GUS poszła w górę kategoria „opieka osobista, zabezpieczenie społeczne oraz inne towary i usługi” (o 2,0 proc. m/m), „ubezpieczenia i usługi finansowe” (+1,9 proc. m/m) oraz „restauracje i usługi zakwaterowania” (+1,6 proc. m/m).

Czytaj więcej

Polska powinna się starać o wejście do strefy euro
Waluty
Dlaczego Polska powinna wejść do strefy euro

Ale były też obniżki cen. Najbardziej potaniały takie grupy towarów i usług jak „odzież i obuwie” (-4,0 proc. m/m) oraz „informacja i komunikacja” (-0,3 proc. m/m).

Po przyjęciu euro zmalała też inflacja HICP

Do porównania z innymi krajami UE służy inflacja mierzona tzw. zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP), która w styczniu 2026 r. w Bułgarii wyniosła 2,3 proc. r/r, podczas gdy jeszcze w grudniu 2025 r. sięgała 3,5 proc. 

Reklama
Reklama

Bułgaria przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2026 r., jako 21. kraj UE. Ale można powiedzieć, że miała euro od samego początku wspólnej waluty w 1999 r., a nawet wcześniej, bo w 1997 r. sztywno związała swojego lewa z marką niemiecką, która była „prototypem” euro.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Bułgaria Dane Gospodarcze Inflacja Organizacje Strefa Euro ceny
Złoty oazą spokoju na tle globalnych wahań
Waluty
Złoty oazą spokoju. Na rynkach duże zawirowania
Słowa i działania prezydenta USA Donalda Trumpa przyczyniły się w ostatnich 12 miesiącach do deprecj
Waluty
Donald Trump pociągnął w dół notowania dolara
Dolar na deskach. Złoty znów imponuje siłą
Waluty
Dolar na deskach. Złoty znów imponuje siłą
W przyszłym roku na inwestycje w Warszawie wydane ma zostać 3,94 mld zł.
Waluty
Złoty zrobił sobie przerwę. Inwestorzy czekają na Fed
Nie widać końca słabości dolara. Złoty najmocniejszy od 2018 roku
Waluty
Nie widać końca słabości dolara. Złoty najmocniejszy od 2018 roku
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama