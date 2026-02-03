Aktualizacja: 04.02.2026 07:04 Publikacja: 03.02.2026 13:16
Wbrew twierdzeniom sceptyków przesiadka z lewa na euro nie przyniosła Bułgarii cenowego armagedonu. Ceny w styczniu wzrosły w stosunku do grudnia zaledwie o 0,7 proc. – wynika z opublikowanych we wtorek wstępnych szacunków bułgarskiego Narodowego Instytutu Statystycznego.
Owszem, niektóre towary i usługi drożały w styczniu, ale nie o kilkanaście, kilkadziesiąt procent, jak głosili wrogowie euro. Najmocniej w koszyku obserwowanym przez bułgarski GUS poszła w górę kategoria „opieka osobista, zabezpieczenie społeczne oraz inne towary i usługi” (o 2,0 proc. m/m), „ubezpieczenia i usługi finansowe” (+1,9 proc. m/m) oraz „restauracje i usługi zakwaterowania” (+1,6 proc. m/m).
Ale były też obniżki cen. Najbardziej potaniały takie grupy towarów i usług jak „odzież i obuwie” (-4,0 proc. m/m) oraz „informacja i komunikacja” (-0,3 proc. m/m).
Do porównania z innymi krajami UE służy inflacja mierzona tzw. zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP), która w styczniu 2026 r. w Bułgarii wyniosła 2,3 proc. r/r, podczas gdy jeszcze w grudniu 2025 r. sięgała 3,5 proc.
Bułgaria przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2026 r., jako 21. kraj UE. Ale można powiedzieć, że miała euro od samego początku wspólnej waluty w 1999 r., a nawet wcześniej, bo w 1997 r. sztywno związała swojego lewa z marką niemiecką, która była „prototypem” euro.
