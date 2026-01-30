Donald Trump pociągnął w dół notowania dolara

Prezydent USA Donald Trump został zapytany podczas wizyty w Iowa, czy niepokoi go osłabienie dolara. – Nie, dolar ma się dobrze – odpowiedział i dodał, że trzeba spojrzeć na „biznesy, które robimy”. – To bardzo ciekawe – jak się przyjrzy Chinom albo Japonii… Kiedyś walczyłem z nimi jak szalony, bo ciągle chcieli dewaluować swojego jena… wiesz, o co chodzi, jen i juan, i zawsze chcieli go osłabiać. Dewaluują, dewaluują, dewaluują. A ja mówiłem: „to nie fair”. Dewaluują, bo trudno z nimi konkurować, kiedy tak mocno osłabiają swoją walutę – wskazywał Trump. Po jego wypowiedzi, liczony przez agencję Bloomberga spotowy indeks dolara tracił 1,2 proc. Był to jego największy dzienny spadek od kwietnia 2025 r., czyli od paniki związanej z cłami wprowadzonymi przez administrację Trumpa.

Amerykańska waluta stała się najsłabsza od czterech lat wobec euro. Kurs przebił we wtorek późnym wieczorem poziom 1,20 USD za 1 euro. Dolar stał się najsłabszy od 11 lat wobec franka szwajcarskiego. Za 1 franka płacono ponad 1,31 dol.. Notowania wobec japońskiej waluty zeszły w okolice 152 jenów za 1 dol. (jeszcze w piątek sięgały 159 jenów). Zyskiwała również polska waluta. Za 1 dolara płacono we wtorek późnym wieczorem 3,486 zł. W środę dolar lekko odrabiał straty. Jego notowania wobec polskiej waluty wróciły więc po południu na poziom 3,515 zł za 1 dol.. Kurs EUR/USD spadł lekko poniżej poziomu 1,20 dol.. Cena złota ustanowiła jednak kolejny rekord, przekraczając poziom 5200 USD za uncję, a srebro zdrożało do 115 USD za uncję.

Perspektywa spadków

Dolar spadł o ponad 9 proc. wobec koszyka walut partnerów handlowych w 2025 r. i zaczął nowy rok słabo, tracąc już ponad 2 proc. w styczniu. Powodem przeceny są nieprzewidywalne podejście Trumpa do handlu i dyplomacji międzynarodowej, obawy o niezależność Rezerwy Federalnej oraz wzrost amerykańskich wydatków publicznych. Dodatkowo, w ostatnich dniach inwestorzy przygotowywali się na możliwą skoordynowaną interwencję walutową USA i Japonii w celu stabilizacji jena.