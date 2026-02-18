Pełczyńska-Nałęcz nie zostanie wicepremierką, renegocjacji umowy koalicyjnej nie będzie - ustaliła „Rzeczpospolita”

– Nie ma potrzeby renegocjacji umowy koalicyjnej – mówi w rozmowie z „Rz” jeden z liderów partii rządzącej. To komentarz do sytuacji, w której osiemnaście osób, które do tej pory należały do Polski 2050 odeszło z ugrupowania i pod wodzą Pauliny Hennig-Kloski utworzy nowy klub parlamentarny. Identyczne stanowisko przedstawił polityk blisko współpracujący z premierem Donaldem Tuskiem. – Rozłam w Polsce 2050 to wewnętrzna sprawa koalicjanta, a nie problem koalicji 15 października – mówi nam minister z Kancelarii Premiera.

Skala rozłamu w Polsce 2050 zaskoczyła Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz

Miało być inaczej. Po wygranych wyborach na szefową Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz liczyła, że podporządkuje sobie całą podzieloną partię, w tym klub parlamentarny. Liczyła również, że zostanie wicepremierką rządu. – Dobra koalicja to taka, która traktuje się po partnersku oraz dotrzymuje wobec siebie danego słowa – mówiła w rozmowie z „Rz”, która odbyła się tydzień temu i dodawała, że ma silny mandat, gdyż „Polska 2050 zdecydowała, że to powinnam zostać wicepremierem”. Przez tydzień wiele się zmieniło.

Znaczna część klubu parlamentarnego nie zgodziła się na sposób sprawowania władzy nowej liderki i próbę podporządkowania sobie klubu. Rozłam wisiał więc w powietrzu.