W ostatnim czasie w Polsce 2050 narasta konflikt wewnętrzny. Z kierowania formacją zrezygnował Szymon Hołownia, a w wyborach na nowego przewodniczącego, których druga tura została powtórzona, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pokonała Paulinę Hennig-Kloskę.

Nowa przewodnicząca zaproponowała uchwałę wstrzymującą zmiany personalne w partii do 21 marca, co miało uniemożliwić przeprowadzenie roszad w kierownictwie klubu parlamentarnego w okresie narastającego sporu wewnętrznego. Część polityków Polski 2050 krytykowała uchwałę, nazywając ją „kagańcową”. – To niedemokratyczna uchwała, która zamyka usta posłom i betonuje klub. Posłowie mają prawo wyrazić wotum nieufności wobec przewodniczącego, który łamał regulamin – powiedziała posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, która ogłosiła, że opuszcza partię. Z członkostwa w Polsce 2050 zrezygnowali też jej pierwszy przewodniczący, europoseł Michał Kobosko, oraz Anna Radwan-Röhrenschef, była wiceminister spraw zagranicznych. We wtorek wieczorem o swoim opuszczeniu partii poinformował zaś Paweł Zalewski.

Paweł Zalewski: Pozostanę niezrzeszonym

Paweł Zalewski poinformował o odejściu z Polski 2050 za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać. Skupiam się na służbie w MON w rządzie K15X, uważając, że bezpieczeństwo i obrona są dziś najważniejsze. Pozostanę niezrzeszonym” – czytamy we wpisie opublikowanym przez polityka w serwisie X.