Nowy sondaż: KO na czele, ale traci. Kto miałby większość w Sejmie?

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem sondażu, jednak w najnowszym badaniu notuje spadek poparcia. Ubywa także wyborców Prawu i Sprawiedliwości. Największe wzrosty odnotowują ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej – w tym środowisko Grzegorza Brauna.

Publikacja: 23.02.2026 11:31

KO, Lewica i PSL nie miałyby wspólnie w Sejmie większości. Na zdjęciu premier Donald Tusk

Foto: REUTERS/Kuba Stezycki

Przemysław Malinowski

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicja Obywatelska zagłosowałoby 30,7 proc. respondentów. To najlepszy wynik wśród wszystkich partii, jednak oznacza spadek o 1,8 pkt. proc. względem badania z połowy lutego.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 21,5 proc. Formacja Jarosława Kaczyńskiego również traci – o 1,2 pkt. proc.

Na podium umacnia się Konfederacja, która uzyskała 13,2 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Sondaż: Partia Grzegorza Brauna z dwucyfrowym wynikiem

Dwucyfrowy wynik notuje także Konfederacja Korony Polskiej, partia Grzegorza Brauna. Ugrupowanie może liczyć na 10 proc. głosów (wzrost o 0,1 pkt. proc.). Łącznie poparcie dla Konfederacji oraz środowiska Brauna przekracza 23 proc., co daje szeroko rozumianej prawicy istotny potencjał koalicyjny w przyszłym Sejmie.

Słabsze wyniki notują partie lewicowe i część dotychczasowych koalicjantów rządu. Nowa Lewica może liczyć na 7,5 proc. poparcia (spadek o 0,5 pkt. proc.).

Polskie Stronnictwo Ludowe balansuje na granicy progu wyborczego z wynikiem 5 proc. (wzrost o 0,2 pkt. proc.). Poniżej progu znalazły się: Partia Razem (2,5 proc.), Polska 2050 (1 proc.). W sondażu uwzględniono również założony w ubiegłym tygodniu przez byłych członków Polski 2050, w tym Paulinę Hennig-Kloskę i Ryszarda Petru, klub Centrum. W wyborach parlamentarnych mogliby liczyć na 0,6 proc. głosów.

Znacząco wzrosła liczba wyborców niezdecydowanych – 8 proc. badanych nie wskazało preferowanej partii (wzrost o 4 pkt. proc.).

Podział mandatów: Donaldowi Tuskowi zabrakłoby głosów, by mieć większość w Sejmie

Z symulacji podziału mandatów w 460-osobowym Sejmie wynika, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 183 mandaty. Wspólnie z Lewicą (29 mandatów) i PSL (13 mandatów) dawałoby to 225 miejsc – sześć mniej niż wymagane 231 do samodzielnej większości.

Po drugiej stronie sceny politycznej PiS uzyskałby 122 mandaty, Konfederacja 67, a ugrupowanie Grzegorza Brauna 46. Łącznie daje to 235 mandatów – arytmetyczną większość.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualna Polska w dniach 20–21 lutego 2026 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

