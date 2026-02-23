Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicja Obywatelska zagłosowałoby 30,7 proc. respondentów. To najlepszy wynik wśród wszystkich partii, jednak oznacza spadek o 1,8 pkt. proc. względem badania z połowy lutego.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 21,5 proc. Formacja Jarosława Kaczyńskiego również traci – o 1,2 pkt. proc.

Na podium umacnia się Konfederacja, która uzyskała 13,2 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Sondaż: Partia Grzegorza Brauna z dwucyfrowym wynikiem

Dwucyfrowy wynik notuje także Konfederacja Korony Polskiej, partia Grzegorza Brauna. Ugrupowanie może liczyć na 10 proc. głosów (wzrost o 0,1 pkt. proc.). Łącznie poparcie dla Konfederacji oraz środowiska Brauna przekracza 23 proc., co daje szeroko rozumianej prawicy istotny potencjał koalicyjny w przyszłym Sejmie.