Premier Donald Tusk
KO, Lewica i PSL nie miałyby wspólnie w Sejmie większości. Na zdjęciu premier Donald Tusk
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicja Obywatelska zagłosowałoby 30,7 proc. respondentów. To najlepszy wynik wśród wszystkich partii, jednak oznacza spadek o 1,8 pkt. proc. względem badania z połowy lutego.
Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 21,5 proc. Formacja Jarosława Kaczyńskiego również traci – o 1,2 pkt. proc.
Na podium umacnia się Konfederacja, która uzyskała 13,2 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pkt. proc.).
Czytaj więcej
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dl...
Dwucyfrowy wynik notuje także Konfederacja Korony Polskiej, partia Grzegorza Brauna. Ugrupowanie może liczyć na 10 proc. głosów (wzrost o 0,1 pkt. proc.). Łącznie poparcie dla Konfederacji oraz środowiska Brauna przekracza 23 proc., co daje szeroko rozumianej prawicy istotny potencjał koalicyjny w przyszłym Sejmie.
Słabsze wyniki notują partie lewicowe i część dotychczasowych koalicjantów rządu. Nowa Lewica może liczyć na 7,5 proc. poparcia (spadek o 0,5 pkt. proc.).
Czytaj więcej
- Grzegorz Braun jest pragmatycznym politykiem. Wbrew temu co mówi, nie jest żadnym idealistą. Wy...
Polskie Stronnictwo Ludowe balansuje na granicy progu wyborczego z wynikiem 5 proc. (wzrost o 0,2 pkt. proc.). Poniżej progu znalazły się: Partia Razem (2,5 proc.), Polska 2050 (1 proc.). W sondażu uwzględniono również założony w ubiegłym tygodniu przez byłych członków Polski 2050, w tym Paulinę Hennig-Kloskę i Ryszarda Petru, klub Centrum. W wyborach parlamentarnych mogliby liczyć na 0,6 proc. głosów.
Znacząco wzrosła liczba wyborców niezdecydowanych – 8 proc. badanych nie wskazało preferowanej partii (wzrost o 4 pkt. proc.).
Z symulacji podziału mandatów w 460-osobowym Sejmie wynika, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 183 mandaty. Wspólnie z Lewicą (29 mandatów) i PSL (13 mandatów) dawałoby to 225 miejsc – sześć mniej niż wymagane 231 do samodzielnej większości.
Po drugiej stronie sceny politycznej PiS uzyskałby 122 mandaty, Konfederacja 67, a ugrupowanie Grzegorza Brauna 46. Łącznie daje to 235 mandatów – arytmetyczną większość.
Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualna Polska w dniach 20–21 lutego 2026 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
- Grzegorz Braun jest pragmatycznym politykiem. Wbrew temu co mówi, nie jest żadnym idealistą. Wybiera tematy, k...
Pojawiły się doniesienia, że wewnętrzny konflikt w PiS, między środowiskami tzw. maślarzy i harcerzy, może dopro...
W Stalowej Woli zakończyła się konwencja PiS dotycząca obronności. Wystąpienie programowe wygłosił b. szef MON...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas