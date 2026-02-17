Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy sondaż: PiS słabnie, Konfederacje rosną w siłę

Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Publikacja: 17.02.2026 06:15

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i Sławomir Mentzen

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i Sławomir Mentzen

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je – dość zdecydowanie – Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska cieszy się poparciem 32,5 proc. respondentów (w porównaniu do badania z przełomu stycznia i lutego zanotowała wzrost o 0,2 punkty proc. poparcia).

Sondaż: PiS z poparciem mniejszym niż suma poparcia dla obu Konfederacji

Drugie miejsce zajmuje PiS – ale partia Jarosława Kaczyńskiego traci do KO niemal 10 punktów procentowych. Na PiS chce głosować 22,7 proc. badanych, o 0,8 punktu proc. mniej niż w poprzednim sondażu partyjnym dla Wirtualnej Polski. To największy spadek notowany przez partie uwzględnione w sondażu. 

Ostatnie miejsce na podium zajmuje Konfederacja – partia Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena uzyskała 13 proc. wskazań, co oznacza wzrost poparcia o 1,8 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają sposób, w jaki Czarzasty sprawuje urząd marszałka?

Czwarta jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Na to ugrupowanie chce głosować 9,9 proc. badanych, o 2,2 punktu proc. więcej niż w poprzednim badaniu (największy wzrost zanotowany przez partie uwzględnione w sondażu),

Reklama
Reklama
2,2 punkty proc.

Taki wzrost w nowym sondażu zanotowała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Łączne poparcie dla obu Konfederacji (w 2023 roku startowały z jednej listy) wynosi 22,9 proc. i jest w tym sondażu nieznacznie wyższe, niż poparcie dla PiS.

Do Sejmu weszłaby też Nowa Lewica, która uzyskuje 8 proc. głosów, co oznacza wzrost o 1,4 punktu proc. Na granicy progu wyborczego balansuje PSL – partia Władysława Kosiniaka-Kamysza w najnowszym sondażu uzyskała 4,8 proc. głosów, co oznacza spadek o 0,1 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania i znalezienie się tuż pod progiem wyborczym (wynoszącym 5 proc.). 

Poniżej progu wyborczego, oprócz PSL, jest też Partia Razem, która może liczyć na 3,1 proc. głosów (spadek o 0,6 punktu proc.), która nieznacznie przekracza próg gwarantujący uzyskanie finansowania z budżetu (3 proc.). Polska 2050 może liczyć na 2 proc. głosów (spadek o 0,1 punktu proc.). 

4 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty proc.) nie wie, na kogo oddaliby głos w wyborach. 

Wyniki sondażu dla WP są podobne do ostatniego sondażu partyjnego IBRIS dla „Rzeczpospolitej”. W tym badaniu KO uzyskała 31,4 proc. badanych, PiS – 23.3 proc., Konfederacja – 12,6 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 9 proc., a Nowa Lewica - 8,1 proc. PSL w naszym sondażu przekroczył próg wyborczy uzyskując 5,4 proc. poparcia.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Premier RP, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński
Polityka
Sondaż „Rzeczpospolitej”: Aż sześć partii przekracza próg wyborczy, jedna to duże zaskoczenie

Sondaż: PiS, aby rządzić, musiałby stworzyć koalicje z obiema Konfederacjami

Wirtualna Polska prezentuje też symulację podziału na mandaty przy takim wyniku wyborów. KO mogłaby liczyć na 192 mandaty, PiS – na 128 mandatów, Konfederacja – na 64 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej – na 44 mandaty, a Lewica – na 32 mandaty. 

Taki wynik oznacza, że do zbudowania większości KO potrzebowałaby Konfederacji (obie partie mają łącznie 256 mandatów), a PiS musiałby stworzyć koalicję z obiema Konfederacjami (taka koalicja miałaby 236 mandatów). Jarosław Kaczyński wielokrotnie wykluczał możliwość koalicji z partią Grzegorza Brauna, o tym, że taka koalicja jest niemożliwa mówił m.in. w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej. 

Sondaż przeprowadzono metodą CATI&CAWI w dniach 13-15 lutego na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Razem Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Konfederacja Korony Polskiej
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Weteran kampanii wyborczych Kaczyńskiego: PiS musi przestać być „pipi prawicą”
Polityka
Weteran kampanii wyborczych Kaczyńskiego: PiS musi przestać być „pipi prawicą”
Michał Kobosko, Szymon Hołownia
Polityka
Najbliższy współpracownik Szymona Hołowni zrezygnował z członkostwa w Polsce 2050
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
Czy PiS bierze pod uwagę sojusz z partią Brauna? Zdecydowane stanowisko Jarosława Kaczyńskiego
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama