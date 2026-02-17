Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je – dość zdecydowanie – Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska cieszy się poparciem 32,5 proc. respondentów (w porównaniu do badania z przełomu stycznia i lutego zanotowała wzrost o 0,2 punkty proc. poparcia).

Sondaż: PiS z poparciem mniejszym niż suma poparcia dla obu Konfederacji

Drugie miejsce zajmuje PiS – ale partia Jarosława Kaczyńskiego traci do KO niemal 10 punktów procentowych. Na PiS chce głosować 22,7 proc. badanych, o 0,8 punktu proc. mniej niż w poprzednim sondażu partyjnym dla Wirtualnej Polski. To największy spadek notowany przez partie uwzględnione w sondażu.

Ostatnie miejsce na podium zajmuje Konfederacja – partia Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena uzyskała 13 proc. wskazań, co oznacza wzrost poparcia o 1,8 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Czwarta jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Na to ugrupowanie chce głosować 9,9 proc. badanych, o 2,2 punktu proc. więcej niż w poprzednim badaniu (największy wzrost zanotowany przez partie uwzględnione w sondażu),