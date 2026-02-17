Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i Sławomir Mentzen
Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je – dość zdecydowanie – Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska cieszy się poparciem 32,5 proc. respondentów (w porównaniu do badania z przełomu stycznia i lutego zanotowała wzrost o 0,2 punkty proc. poparcia).
Drugie miejsce zajmuje PiS – ale partia Jarosława Kaczyńskiego traci do KO niemal 10 punktów procentowych. Na PiS chce głosować 22,7 proc. badanych, o 0,8 punktu proc. mniej niż w poprzednim sondażu partyjnym dla Wirtualnej Polski. To największy spadek notowany przez partie uwzględnione w sondażu.
Ostatnie miejsce na podium zajmuje Konfederacja – partia Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena uzyskała 13 proc. wskazań, co oznacza wzrost poparcia o 1,8 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania.
Czwarta jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Na to ugrupowanie chce głosować 9,9 proc. badanych, o 2,2 punktu proc. więcej niż w poprzednim badaniu (największy wzrost zanotowany przez partie uwzględnione w sondażu),
Łączne poparcie dla obu Konfederacji (w 2023 roku startowały z jednej listy) wynosi 22,9 proc. i jest w tym sondażu nieznacznie wyższe, niż poparcie dla PiS.
Do Sejmu weszłaby też Nowa Lewica, która uzyskuje 8 proc. głosów, co oznacza wzrost o 1,4 punktu proc. Na granicy progu wyborczego balansuje PSL – partia Władysława Kosiniaka-Kamysza w najnowszym sondażu uzyskała 4,8 proc. głosów, co oznacza spadek o 0,1 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania i znalezienie się tuż pod progiem wyborczym (wynoszącym 5 proc.).
Poniżej progu wyborczego, oprócz PSL, jest też Partia Razem, która może liczyć na 3,1 proc. głosów (spadek o 0,6 punktu proc.), która nieznacznie przekracza próg gwarantujący uzyskanie finansowania z budżetu (3 proc.). Polska 2050 może liczyć na 2 proc. głosów (spadek o 0,1 punktu proc.).
4 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty proc.) nie wie, na kogo oddaliby głos w wyborach.
Wyniki sondażu dla WP są podobne do ostatniego sondażu partyjnego IBRIS dla „Rzeczpospolitej”. W tym badaniu KO uzyskała 31,4 proc. badanych, PiS – 23.3 proc., Konfederacja – 12,6 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 9 proc., a Nowa Lewica - 8,1 proc. PSL w naszym sondażu przekroczył próg wyborczy uzyskując 5,4 proc. poparcia.
Wirtualna Polska prezentuje też symulację podziału na mandaty przy takim wyniku wyborów. KO mogłaby liczyć na 192 mandaty, PiS – na 128 mandatów, Konfederacja – na 64 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej – na 44 mandaty, a Lewica – na 32 mandaty.
Taki wynik oznacza, że do zbudowania większości KO potrzebowałaby Konfederacji (obie partie mają łącznie 256 mandatów), a PiS musiałby stworzyć koalicję z obiema Konfederacjami (taka koalicja miałaby 236 mandatów). Jarosław Kaczyński wielokrotnie wykluczał możliwość koalicji z partią Grzegorza Brauna, o tym, że taka koalicja jest niemożliwa mówił m.in. w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej.
Sondaż przeprowadzono metodą CATI&CAWI w dniach 13-15 lutego na reprezentatywnej grupie 1 000 osób.
