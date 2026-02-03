Rzeczpospolita
Sondaż „Rzeczpospolitej”: Aż sześć partii przekracza próg wyborczy, jedna to duże zaskoczenie

Najnowsze badanie preferencji partyjnych przeprowadzone przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, że na prawicowe partie opozycyjne chce głosować tylu samo wyborców, ilu na formacje rządzące przekraczające próg wyborczy. Najbardziej zaskakuje duży wzrost poparcia dla PSL.

Publikacja: 03.02.2026 21:00

Premier RP, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński

Premier RP, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Paweł Supernak, Radek Pietruszka

Jacek Nizinkiewicz

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, zdobywając 31,4 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”. Partia Donalda Tuska zyskuje o 1 pkt. proc. w stosunku do badania z listopada, gdzie mogła liczyć na 30,4 proc. poparcia.

Najnowszy sondaż „Rzeczpospolitej”: aż sześć partii przekracza próg wyborczy

