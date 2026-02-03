Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, zdobywając 31,4 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”. Partia Donalda Tuska zyskuje o 1 pkt. proc. w stosunku do badania z listopada, gdzie mogła liczyć na 30,4 proc. poparcia.

Najnowszy sondaż „Rzeczpospolitej”: aż sześć partii przekracza próg wyborczy