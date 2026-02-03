Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wojsko USA zestrzeliło irańskiego drona zbliżającego się do lotniskowca USS Abraham Lincoln

Agencja Reuters, powołując się na amerykańskiego urzędnika, poinformowała, że ​​wojsko Stanów Zjednoczonych zestrzeliło irańskiego drona, który zbliżył się do lotniskowca USS Abraham Lincoln.

Aktualizacja: 03.02.2026 19:21 Publikacja: 03.02.2026 18:32

Samolot F-35C Lightning II na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln. Zdjęcie udostępnione przez

Samolot F-35C Lightning II na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln. Zdjęcie udostępnione przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych

Foto: PAP/EPA/MASS COMMUNICATION SPECIALIST SEAMAN ZOE SIMPSON/US NAVY HANDOUT

Bartosz Lewicki

Do zdarzenia doszło nad wodami Morza Arabskiego, w pobliżu Cieśniny Ormuz. - Irański dron Shahed-139 leciał w kierunku lotniskowca i został zestrzelony przez amerykański myśliwiec F-35 – poinformował rozmówca agencji. 

W ostatnim czasie  Stany Zjednoczone wzmocniły swoją obecność w pobliżu Iranu, mimo zapowiadanych na piątek rozmów amerykańsko-irańskich w Stambule, które miałyby zapobiec eskalacji.

Do grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln dołączył niszczyciel USS Delbert D. Black – poinformował w poniedziałek serwis wojskowy USNINews. Urzędnik amerykańskiej marynarki wojennej potwierdził portalowi, że wraz z przybyciem Delberta D. Blacka, Stany Zjednoczone mają już w tym regionie co najmniej 10 okrętów.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
W stronę Bliskiego Wschodu lecą samoloty USA. Trump poważnie rozważa uderzenie na Iran?
Reklama
Reklama

Sytuacja wokół Iranu jest napięta. Po brutalnym stłumieniu fali protestów w tym kraju Donald Trump wydał liczne ostrzeżenia pod adresem Teheranu i wysłał do Zatoki Perskiej około dziesięciu okrętów, w tym lotniskowiec Abraham Lincoln. W piątek, 30 stycznia Donald Trump oświadczył, że Iran chce „osiągnąć porozumienie” w sprawie swojego programu nuklearnego, dodając, że postawił Teheranowi ultimatum, nie podając dalszych szczegółów.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
USA mogą zaatakować Iran. Na czym polega plan Donalda Trumpa?

Wcześniej we wtorek, w innym incydencie w tym rejonie irańskie kanonierki podpłynęły na niedużą odległość do tankowca płynącego pod banderą USA. Powołując się na firmę odpowiedzialną za bezpieczeństwo tankowca, Reuters przekazał, że eskortowana przez okręt wojenny USA jednostka, „nie wpłynęła na wody terytorialne Iranu”.

Irańskie drony – 80 tys. gotowych do wojny, powstaje 400 dziennie

Izraelski wywiad szacuje, że Iran posiada około 80 tys. gotowych do wojny dronów Shahed, a obecne tempo ich produkcji wynosi około 400 sztuk dziennie - poinformował portal DefenceSecurityAsia, zajmujący się obronnością.

Reklama
Reklama

Shahedy to tanie, dalekosiężne drony szturmowe, wielokrotnie sprawdzone w działaniach wojennych, w tym podczas agresji rosyjskiej na Ukrainę i ataków jemeńskich rebeliantów Huti.

Iran

Iran

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Iran Ameryka Północna Stany Zjednoczone
Wołodymyr Zełenski i Mark Rutte oddają hołd poległym ukraińskim żołnierzom
Konflikty zbrojne
Mark Rutte w Kijowie. Mówi o „trudnych wyborach” na drodze do pokoju
Donald Trump powiedział, że idzie mu dobrze z Rosją i Ukrainą tuż przed nocnym atakiem Rosji m.in. n
Konflikty zbrojne
Trump powiedział, że „idzie mu dobrze z Ukrainą i Rosją”. Potem Rosja zaatakowała Kijów
Anna Chapman, słynna rosyjska kobieta-szpieg
Konflikty zbrojne
Jak Władimir Putin wykorzystuje Rosjanki jako tajną broń przeciw Zachodowi
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1439
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1439
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Wiadomo, kiedy odbędą się kolejne rozmowy ws. pokoju na Ukrainie
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama