Samolot F-35C Lightning II na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln. Zdjęcie udostępnione przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych
Foto: PAP/EPA/MASS COMMUNICATION SPECIALIST SEAMAN ZOE SIMPSON/US NAVY HANDOUT
Do zdarzenia doszło nad wodami Morza Arabskiego, w pobliżu Cieśniny Ormuz. - Irański dron Shahed-139 leciał w kierunku lotniskowca i został zestrzelony przez amerykański myśliwiec F-35 – poinformował rozmówca agencji.
W ostatnim czasie Stany Zjednoczone wzmocniły swoją obecność w pobliżu Iranu, mimo zapowiadanych na piątek rozmów amerykańsko-irańskich w Stambule, które miałyby zapobiec eskalacji.
Do grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln dołączył niszczyciel USS Delbert D. Black – poinformował w poniedziałek serwis wojskowy USNINews. Urzędnik amerykańskiej marynarki wojennej potwierdził portalowi, że wraz z przybyciem Delberta D. Blacka, Stany Zjednoczone mają już w tym regionie co najmniej 10 okrętów.
Sytuacja wokół Iranu jest napięta. Po brutalnym stłumieniu fali protestów w tym kraju Donald Trump wydał liczne ostrzeżenia pod adresem Teheranu i wysłał do Zatoki Perskiej około dziesięciu okrętów, w tym lotniskowiec Abraham Lincoln. W piątek, 30 stycznia Donald Trump oświadczył, że Iran chce „osiągnąć porozumienie” w sprawie swojego programu nuklearnego, dodając, że postawił Teheranowi ultimatum, nie podając dalszych szczegółów.
Wcześniej we wtorek, w innym incydencie w tym rejonie irańskie kanonierki podpłynęły na niedużą odległość do tankowca płynącego pod banderą USA. Powołując się na firmę odpowiedzialną za bezpieczeństwo tankowca, Reuters przekazał, że eskortowana przez okręt wojenny USA jednostka, „nie wpłynęła na wody terytorialne Iranu”.
Izraelski wywiad szacuje, że Iran posiada około 80 tys. gotowych do wojny dronów Shahed, a obecne tempo ich produkcji wynosi około 400 sztuk dziennie - poinformował portal DefenceSecurityAsia, zajmujący się obronnością.
Shahedy to tanie, dalekosiężne drony szturmowe, wielokrotnie sprawdzone w działaniach wojennych, w tym podczas agresji rosyjskiej na Ukrainę i ataków jemeńskich rebeliantów Huti.
Iran
Foto: Infografika PAP
Źródło: rp.pl
