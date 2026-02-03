Do zdarzenia doszło nad wodami Morza Arabskiego, w pobliżu Cieśniny Ormuz. - Irański dron Shahed-139 leciał w kierunku lotniskowca i został zestrzelony przez amerykański myśliwiec F-35 – poinformował rozmówca agencji.

Reklama Reklama

W ostatnim czasie Stany Zjednoczone wzmocniły swoją obecność w pobliżu Iranu, mimo zapowiadanych na piątek rozmów amerykańsko-irańskich w Stambule, które miałyby zapobiec eskalacji.

Do grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln dołączył niszczyciel USS Delbert D. Black – poinformował w poniedziałek serwis wojskowy USNINews. Urzędnik amerykańskiej marynarki wojennej potwierdził portalowi, że wraz z przybyciem Delberta D. Blacka, Stany Zjednoczone mają już w tym regionie co najmniej 10 okrętów.